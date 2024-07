RB Leipzig lauert: 20-Millionen-Euro-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Leipzig - In der kommenden Woche wird RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) einen kleinen Teil seines Teams zum Trainingsstart am Cottaweg empfangen. Da schon einige Nationalspieler aus dem EM-Wettbewerb geflogen sind, werden sich die Reihen in den nächsten Wochen nach und nach füllen. Auch mit völlig neuen Gesichtern?