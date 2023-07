Transfer fix? RB Leipzigs Angelino offenbar auf dem Weg in den Südosten

Leipzig - Neue Entwicklungen im Poker um RB Leipzigs Angelino (26). Berichten zufolge sollen sich die Roten Bullen und der türkische Traditionsklub Galatasaray Istanbul auf einen Deal geeinigt haben. Dieser könnte noch am heutigen Tag unterzeichnet werden.

In der vergangenen Saison hatte RB Angelino (26) bereits an Hoffenheim ausgeliehen. Nun sollen sich die Sachsen mit Galatasaray Istanbul auf einen Deal geeinigt haben. © Sven Hoppe/dpa

So berichtet unter anderem der "Kicker", dass sich Angelino bereits auf dem Weg nach Istanbul zum Medizincheck befinde.

Der 26-jährige Spanier soll nach dpa-Informationen für ein Jahr (plus Kaufpflicht) ausgeliehen werden. Die Ablösesumme soll demnach rund zehn Millionen Euro betragen, wobei die Zahlen innerhalb der Berichte aktuell noch variieren. So berichtete beispielsweise der "Kicker" von einer Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro sowie weiteren 7,5 Millionen bei Verpflichtung. Transfer-Experte Fabrizio Romano sprach auf Twitter von einem Paket in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro.

Angelino war im Winter 2020 zunächst als Leihgabe von Manchester City nach Leipzig gewechselt und im Sommer 2021 schließlich für 18 Millionen Euro Ablöse von den Sachsen verpflichtet worden. Bei den Roten Bullen hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Bereits in der vergangenen Saison hatte RB den früheren U21-Nationalspieler an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen. Die Ablösesumme betrug zu diesem Zeitpunkt noch 20 Millionen Euro.

Für die Kraichgauer absolvierte Angelino 33 Bundesligaspiele und bereitete in dieser Zeit zehn Treffer vor. Dennoch entschied sich Hoffenheim, den Außenbahnspieler nicht zu verpflichten. Der 26-Jährige war daraufhin zunächst zu RB Leipzig zurückgekehrt.