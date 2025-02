RB Leipzig auf Siegkurs: Sesko und Xavi bestätigen Openda-Degradierung

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (r.) hat Lois Openda aus der Startelf gestrichen. © Hendrik Schmidt/dpa

Mit der ersten richtigen RB-Chance klingelte es. Und was war das für eine wilde 16. Minute?

Nach einer Flanke in den Strafraum hätte Castello Lukeba fast die Kugel ins eigene Tor befördert. Doch sein missglückter Klärungsversuch ging an den rechten Pfosten. Der folgende Konter wurde erstklassig von den Sachsen ausgespielt.

Xavi Simons gab stark in die Spitze an Benjamin Sesko, der mit einer Weltklasse-Bewegung einen Abwehrspieler aussteigen ließ und punktgenau rechts unten verwandelte.

Ansonsten war es genau das Spiel, was Trainer Marco Rose erwartet hatte. St. Pauli stand tief. RB brauchte sehr viel Geduld.

Es fehlte wie so oft an Ideen bei den Rasenballern. Doch im Vergleich zu anderen Partien waren die Hausherren gegen die Hamburger extrem effizient und schossen mit dem zweiten Schuss das zweite Tor. Und wieder war es die Koproduktion Xavi-Sesko, nur dieses Mal andersherum. Nach einem Angriff über rechts gab der Slowene per No-Look-Pass in den Strafraum zum Niederländer, der überlegt unten links einschob (35.).

St. Pauli machte wirklich kein schlechtes Auswärtsspiel. Aber die Sachsen waren eben eiskalt unterwegs. Und offensiv fanden die Kiezkicker nicht statt. Zumindest bis kurz vor der Pause. Dort hämmerte Noah Weißhaupt das Rund mit voller Wucht an die Latte und hatte dann auch noch Pech, dass die Kugel von Peter Gulacsis Rücke nicht ins Tor kullerte (45.+2).