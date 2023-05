Verliert RB Leipzig Szoboszlai? "Sollte ich Nein zu dieser Herausforderung sagen?"

Dominik Szoboszlai (22) scheint einem Wechsel nicht abgeneigt. © Picture Point/Roger Petzsche

"Alle Optionen müssen in Betracht gezogen werden", sagte der Fußballer der ungarischen Zeitung "Index".

Der 22-Jährige hat beim Leipziger Bundesligisten noch einen laufenden Vertrag bis 2026 mit kolportierter Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro, befeuerte allerdings vor zwei Wochen die Wechselgerüchte um seine Person als er sagte, "was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen". Am Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) spielt Titelverteidiger RB im Endspiel um den DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt.

"Es ist eine schwierige Frage, was als Nächstes zu tun ist. Meine gesamte bisherige Karriere habe ich bewusst aufgebaut", sagte Szoboszlai. Er sei dankbar dafür, seit dem Trainerwechsel unter Marco Rose (46) mehr Einsatzzeiten zu bekommen, wisse aber nicht, wie sich die Situation auf lange Sicht entwickeln werde.

Nach seinen starken Leistungen über die Saison soll der gebürtige Ungar unter anderem das Interesse von Newcastle United geweckt haben.