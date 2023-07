Max Kruse wird von Ehefrau Dilara runtergeputzt: "Die denken, ich bin dein Hund"

Dilara Kruse (34) hatte ihren Max 2020 kennengelernt. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse

Offenbar hausen die beiden gerade auf engstem Raum zusammen in Paderborn. Seit zwei Tagen ist das Paar im Hotel, laut Dilara.

Offenbar hat Max Kruse noch kein neues Zuhause gefunden. Der Mittelstürmer war die letzten Monate arbeitslos, nachdem der Star im September des vergangenen Jahres vom VfL Wolfsburg suspendiert wurde.

Der Zweitligist SC Paderborn gibt dem 35-Jährigen nun noch eine Chance.

Aber scheinbar kann er sich nicht benehmen!

"Jedes Mal, wenn ich live bin, fängst du an irgendwas zu sagen und die Leute beleidigen mich", sagte Dilara in ihrer Live-Session am Mittwoch auf TikTok. "Die denken, ich bin dein Hund und muss alles für dich machen!"

Ab und zu hörte man Max Kruse im Hintergrund kleinlaut etwas sagen. "Ich darf keinen Spaß mehr machen, oder was?" zum Beispiel.

Aber was war denn der Spaß für Max? Offenbar sagte der Ex-Nationalspieler vor dem TikTok-Publikum zu seiner Frau: "Geh mir mal Frühstück machen!"