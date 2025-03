Aachen gegen Dynamo live: Auf diese Spieler muss die SGD heute verzichten

Aachen - Dynamo Dresden will die Tabellenführung der 3. Liga verteidigen, doch am Samstag wartet ab 14 Uhr eine ganz schwere Aufgabe. Vor 31.000 Fans auf dem Tivoli hat Aufsteiger Alemannia Aachen nämlich etwas gegen den nächsten Dreier der Schwarz-Gelben.

In unserem Liveticker zum Duell zwischen Dynamo und der Alemannia bleibt Ihr am Ball!

Noch dazu hat der Liga-Neuling in dieser Saison vor der heimischen Hammer-Kulisse erst ein Spiel verloren und stellt darüber hinaus die fünftbeste Defensive aller Teams.

Aachen hatte also nur wenig Zeit zum Durchpusten, außerdem fielen im Verbandspokal noch Kevin Goden (26, Muskelfaserriss), Patrick Nkoa (25, Fußprellung), Anas Bakhat (24, Schulterverletzung) und Lukas Scepanik (30) aus. Ob es beim gesamtem Quartett schon wieder für Einsatzminuten reicht, muss sich wohl kurzfristig zeigen.

Unter der Woche musste die Alemannia jedoch im Westfalenpokal beim Regionalligisten 1. FC Düren ran. Dort kämpfte man sich nach einem 0:1-Rückstand zurück, gewann am Ende mit 3:1 und sicherte sich so das Halbfinalticket.

Dynamo-Coach Stamm sprach auf der Pressekonferenz vor dem Duell in Aachen ebenfalls über die Kulisse auf dem Tivoli. Für ihn persönlich wird es eine Premiere.

"Ich war persönlich noch nie da. Das Stadion wirkt sehr ähnlich zu unserem. Aachen ist ein Traditionsverein, wo sich sicherlich alle gefreut haben, dass sie zurück in der Liga sind. Wir freuen uns auf die Partie, auf den vollen Tivoli und die Stimmung. In erster Linie ist es aber die Vorfreude auf unsere eigenen Fans, die uns wieder zahlreich vor Ort unterstützen werden und die wir endlich wieder mit einem Auswärtssieg auf die Heimreise schicken wollen", so der 42-Jährige.