Aachen gegen Dynamo live: Das Spiel läuft! Besteht die SGD auf dem Tivoli?

Alemannia Aachen gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Das Spiel läuft! Besteht die SGD auf dem Tivoli?

Von Florian Mentele

Aachen - Dynamo Dresden will die Tabellenführung der 3. Liga verteidigen, doch am Samstag wartet vor 31.000 Fans auf dem Tivoli bei Alemannia Aachen eine ganz schwere Aufgabe.

3. Liga, 27. Spieltag Alemannia Aachen - Dynamo Dresden 0:0 In unserem Liveticker zum Duell zwischen Dynamo und der Alemannia bleibt Ihr am Ball!

8. Minute: Die heute weinroten Dynamos kombinieren sich auf der linken Seite mal durch, Hauptmann flankt anschließend in die Mitte. Dort wehren die Alemannen zunächst ab, doch Sterner hält aus dem Rückraum drauf - verzieht den Versuch allerdings deutlich.

7. Minute: Jetzt muss Gianluca Gaudino behandelt werden, der anscheinend aus der Nase blutet.

5. Minute: Der Aachener Routinier beißt auf die Zähne und sprintet nun wieder aufs Feld.

4. Minute: Bei Lemmer scheint es weiterzugehen, Strujic liegt allerdings lange am Boden und richtet sich jetzt langsam auf, wirkt etwas benommen. Mal sehen, ob Backhaus gleich zum handeln gezwungen ist. Das wäre bitter für die Alemannia.

2. Minute: Srujic und Lemmer rasseln gleich mal im Luftduell mit den Köpfen zusammen und müssen behandelt werden. Das Spiel ist unterbrochen.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden läuft!

1. Minute: Der Ball in Aachen rollt!

13.56 Uhr: Thomas Stamm will auch auswärts Konstanz sehen

Dynamo-Coach Stamm erklärte vor dem Anpfiff, wie der kleine Auswärtsfluch besiegt werden soll. "Es geht auswärts mehr darum, dass wir eine andere Konstanz hinkriegen über 90 Minuten", so der Schweizer. "Wir sind eigentlich in jedes Auswärtsspiel sehr gut reingekommen, in Rostock und in Großaspach gegen den VfB. Und da gilt es jetzt eben, diese Chancen dann jetzt zu nutzen." Zum Faktor Tivoli-Stadion meinte der SGD-Trainer: "Grundsätzlich freuen wir uns, vor voller Kulisse zu spielen. Heute sind auch wieder 3000 von uns dabei, wir hätten wohl 10.000 Karten verkaufen können. Aber jetzt müssen wir es auf dem Platz zeigen."

13.52 Uhr: Heiner Backhaus schwört seine Truppe ein

Aachen-Coach Heiner Backhaus gab vor dem Match am Magenta-Mikro den Plan vor. "Wir müssen mit den Aachener Tugenden spielen - und das ist immer Intensität", so der 43-Jährige.

13.38 Uhr: Der Tivoli füllt sich

Keine halbe Stunde mehr bis der Ball rollt, im größten Stadion der 3. Liga herrscht bereits reges Treiben. Die Farben kennt Dynamo dabei nur allzu gut, heute müssen die SGD-Kicker allerdings damit klarkommen, dass knapp 30.000 schwarz-gelb gekleidete Personen gegen sie Stimmung machen werden.

Die Aachener Fans sind bereit für das Spiel gegen Dynamo. © privat

Die Dynamos machen sich bei herrlichem Frühlingswetter warm. © privat

13.22 Uhr: Alemannia Aachen tauscht dreimal

Heiner Backhaus nimmt derweil drei Änderungen bei seinem Team vor. Kapitän Mika Hanraths und Jan-Luca Rumpf rücken wieder in die Dreierkette. Außerdem beginnt Soufiane El Faouzi für Lukas Scepanik

13.06 Uhr: So startet Dynamo Dresden in das Auswärtsspiel gegen Alemannia Aachen

SGD-Coach Thomas Stamm tauscht im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Verl nur auf einer Position. Dominik Kother, der in der Vorwoche nach Einwechslung getroffen hat, beginnt auf dem linken Flügel für Mika Baur. Lukas Boeder startet erneut auf der Sechs.

Mit diesen Aufstellungen beginnen die Teams. © TAG24

12.32 Uhr: Der Tivoli erstrahlt bei bestem Wetter

Rund anderthalb Stunden vor dem Anpfiff finden sich die ersten Fans im Tivoli ein. Bei herrlichem Frühlingswetter mit um die 17 Grad und Sonnenschein ist alles für einen tollen Fußball-Samstag angerichtet.

Rund 3000 Dynamo-Anhänger sind mit nach Aachen gereist. © privat

Die SGD ist heute im größten Stadion der 3. Liga gefordert. © privat

12.24 Uhr: So soll es in Aachen klappen

SGD-Trainer Thomas Stamm ist sich sehr wohl bewusst, dass auf dem Tivoli eine komplizierte Aufgabe wartet. "Ihre Spielweise ist mutig und sie laufen intensiv an, da brauchen wir gute Lösungen mit dem Ball", so der Schweizer vor dem Aufeinandertreffen. "Gerade bei den zweiten Bällen benötigt es eine gute Abdeckung, weil Aachen da enorm viel investiert. Ihnen fehlte im Verlauf der Saison an der einen oder anderen Stelle das Spielglück, was aber nicht verhindert, dass wir am Samstag auf eine sehr eklige und intensive Mannschaft treffen. Wir haben uns im Hinspiel schwer getan und es ist eine gute Herausforderung, die genau zum richtigen Zeitpunkt auf uns zu kommt." Aufpassen müssen die Dresdner insbesondere auf den Außenbahnen, wo vor allem der linke Läufer Strujic und der rechte Flügelstürmer Anton Heinz regelmäßig für Gefahr sorgen. Generell besticht die Alemannia mit großer Flexibilität. Von Dreier- bis Fünferkette war diese Saison schon alles dabei, entsprechend variabel gestaltet sich auch das Angriffsspiel.

Kann sich Thomas Stamm (42) heute endlich mal wieder über einen zweiten Sieg in Folge freuen? © Lutz Hentschel

12.05 Uhr: Dynamo Dresden will den Auswärtsfluch besiegen

Seit dem Jahreswechsel ist die SGD auf der Suche nach Konstanz. Heute könnten die Schwarz-Gelben dabei gleich zwei statistische Makel beseitigen. 2025 warten die Dresdner nämlich noch auf einen Auswärts-Dreier. Zuletzt setzte es in Rostock (0:1) und in Großaspach beim VfB Stuttgart II (1:2) zwei bittere Pleiten, die erste Reise im neuen Jahr nach Cottbus endete in einem 1:1-Remis. Darüber hinaus konnte Dynamo seit Mitte Dezember keine zwei Spiele am Stück mehr gewinnen. Nach einem Triumph setzte es stets den Rückschlag. "Wir müssen es schaffen, über 90 Minuten eine höhere Konstanz auf den Platz bringen", weiß daher auch Thomas Stamm. "Wir wollen auswärts genauso auftreten wie zu Hause, die Tore zu den richtigen Zeitpunkten machen und mal wieder zwei Spiele in Folge zu gewinnen."

11.42 Uhr: Tobias Wittmann leitet die Partie zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden

Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Tobias Wittmann (29) aus Wendelskirchen in Niederbayern. Der Unparteiische geht dabei als unbeschriebenes Blatt in das Duell. Die Dynamo-Profis hatten das Vergnügen bislang nämlich noch gar nicht, lediglich die U19 (2 Spiele) und die U17 (1 Spiel) der Dresdner pfiff der 29-Jährige schon. Es wird zudem seine erste Partie mit Aachener Beteiligung. Unterstützt wird der Referee von seinen Assistenten Philipp Hofheinz (26) und Fabian Buechner (25). Als Vierter Offizieller ist Fabian Maibaum (37) im Einsatz.

Tobias Wittmann (29) ist heute erstmals für die Dynamo-Profis zuständig. © IMAGO / pmk

11.21 Uhr: Klatsche für Dynamo Dresden beim ersten Tivoli-Auftritt

Während der letzte Auftritt auf dem Tivoli mit einem Dynamo-Sieg endete, setzte es beim allerersten Gastspiel eine bittere 1:5-Klatsche. Am 4. Oktober 2004 reiste die SGD als Zweitliga-Aufsteiger tief in den Westen der Bundesrepublik und holte sich eine deftige Abreibung ab. Gegen die damals stark besetzte Alemannia mit Kult-Kickern wie Erik Meijer (55), Willi Landgraf (56) und nicht zuletzt dem späteren Dynamo Cristian Fiél (44) kam die Mannschaft von Coach Christoph Franke (80) ordentlich unter die Räder. Nur Klemen Lavric (43) sorgte kurz vor dem Ende für etwas Ergebniskosmetik. Dafür revanchierten sich die Schwarz-Gelben in der Rückrunde mit einem 2:0-Sieg. Mariusz Kukiełka (48) traf zur Führung, ehe erneut Lavric per Freistoß erhöhte.

Klemen Lavric (heute 43, 2.v.r.) traf im Rückspiel der Saison 2004/05 per Freistoß gegen Aachen. © Lutz Hentschel

11.04 Uhr: Unentschieden vorprogrammiert?

Aachen ist heimstark, besticht mit der fünftbesten Abwehr der Liga - hat aber offensiv seine Probleme. Sehen die Fans heute also wie im Hinspiel eine Nullnummer? Mit nur 26 Toren stellt die Alemannia nämlich die schlechteste Offensive aller Mannschaften. SGD-Coach Thomas Stamm rechnet aufgrund dieser Mischung mit einem Geduldsspiel. "Alle Mannschaften tun sich dort schwer", sagte der Schweizer auf der abschließenden PK. "Der Gegner hat bereits 13 Unentschieden. Sie lassen wenig zu, sie schießen aber auch wenig Tore. Vom Gefühl geht es nicht 1:5, sondern 0:1 aus."