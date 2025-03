Aachen gegen Dynamo live: Dieser Schiri pfeift die SGD heute zum ersten Mal

Alemannia Aachen gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Tobias Wittmann aus Wendelskirchen in Niederbayern ist heute als Schiedsrichter im Einsatz.

Von Florian Mentele

Aachen - Dynamo Dresden will die Tabellenführung der 3. Liga verteidigen, doch am Samstag wartet ab 14 Uhr eine ganz schwere Aufgabe. Vor 31.000 Fans auf dem Tivoli hat Aufsteiger Alemannia Aachen nämlich etwas gegen den nächsten Dreier der Schwarz-Gelben.

Noch dazu hat der Liga-Neuling in dieser Saison vor der heimischen Hammer-Kulisse erst ein Spiel verloren und stellt darüber hinaus die fünftbeste Defensive aller Teams. Der SGD bietet sich eine Woche nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Verl allerdings eine gute Chance: Da Energie Cottbus und der 1. FC Saarbrücken zeitgleich aufeinandertreffen, kann sich die Mannschaft von Thomas Stamm (42) vielleicht schon etwas absetzen. In unserem Liveticker zum Duell zwischen Dynamo und der Alemannia bleibt Ihr am Ball!

12.05 Uhr: Dynamo Dresden will den Auswärtsfluch besiegen

Seit dem Jahreswechsel ist die SGD auf der Suche nach Konstanz. Heute könnten die Schwarz-Gelben dabei gleich zwei statistische Makel beseitigen. 2025 warten die Dresdner nämlich noch auf einen Auswärts-Dreier. Zuletzt setzte es in Rostock (0:1) und in Großaspach beim VfB Stuttgart II (1:2) zwei bittere Pleiten, die erste Reise im neuen Jahr nach Cottbus endete in einem 1:1-Remis. Darüber hinaus konnte Dynamo seit Mitte Dezember keine zwei Spiele am Stück mehr gewinnen. Nach einem Triumph setzte es stets den Rückschlag. "Wir müssen es schaffen, über 90 Minuten eine höhere Konstanz auf den Platz bringen", weiß daher auch Thomas Stamm. "Wir wollen auswärts genauso auftreten wie zu Hause, die Tore zu den richtigen Zeitpunkten machen und mal wieder zwei Spiele in Folge zu gewinnen."

Kann sich Thomas Stamm (42) heute endlich mal wieder über einen zweiten Sieg in Folge freuen? © Lutz Hentschel

11.42 Uhr: Tobias Wittmann leitet die Partie zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden

Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Tobias Wittmann (29) aus Wendelskirchen in Niederbayern. Der Unparteiische geht dabei als unbeschriebenes Blatt in das Duell. Die Dynamo-Profis hatten das Vergnügen bislang nämlich noch gar nicht, lediglich die U19 (2 Spiele) und die U17 (1 Spiel) der Dresdner pfiff der 29-Jährige schon. Es wird zudem seine erste Partie mit Aachener Beteiligung. Unterstützt wird der Referee von seinen Assistenten Philipp Hofheinz (26) und Fabian Buechner (25). Als Vierter Offizieller ist Fabian Maibaum (37) im Einsatz.

Tobias Wittmann (29) ist heute erstmals für die Dynamo-Profis zuständig. © IMAGO / pmk

11.21 Uhr: Klatsche für Dynamo Dresden beim ersten Tivoli-Auftritt

Während der letzte Auftritt auf dem Tivoli mit einem Dynamo-Sieg endete, setzte es beim allerersten Gastspiel eine bittere 1:5-Klatsche. Am 4. Oktober 2004 reiste die SGD als Zweitliga-Aufsteiger tief in den Westen der Bundesrepublik und holte sich eine deftige Abreibung ab. Gegen die damals stark besetzte Alemannia mit Kult-Kickern wie Erik Meijer (55), Willi Landgraf (56) und nicht zuletzt dem späteren Dynamo Cristian Fiél (44) kam die Mannschaft von Coach Christoph Franke (80) ordentlich unter die Räder. Nur Klemen Lavric (43) sorgte kurz vor dem Ende für etwas Ergebniskosmetik. Dafür revanchierten sich die Schwarz-Gelben in der Rückrunde mit einem 2:0-Sieg. Mariusz Kukiełka (48) traf zur Führung, ehe erneut Lavric per Freistoß erhöhte.

Klemen Lavric (heute 43, 2.v.r.) traf im Rückspiel der Saison 2004/05 per Freistoß gegen Aachen. © Lutz Hentschel

11.04 Uhr: Unentschieden vorprogrammiert?

Aachen ist heimstark, besticht mit der fünftbesten Abwehr der Liga - hat aber offensiv seine Probleme. Sehen die Fans heute also wie im Hinspiel eine Nullnummer? Mit nur 26 Toren stellt die Alemannia nämlich die schlechteste Offensive aller Mannschaften. SGD-Coach Thomas Stamm rechnet aufgrund dieser Mischung mit einem Geduldsspiel. "Alle Mannschaften tun sich dort schwer", sagte der Schweizer auf der abschließenden PK. "Der Gegner hat bereits 13 Unentschieden. Sie lassen wenig zu, sie schießen aber auch wenig Tore. Vom Gefühl geht es nicht 1:5, sondern 0:1 aus."

10.51 Uhr: Wer zeigt das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden?

Fans, die es heute nicht nach Aachen schaffen, sind auf ein Abo beim Pay-TV-Dienst Magenta Sport angewiesen. Dort läuft das Drittliga-Duell ab 13.45 Uhr exklusiv. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. In unserem Liveticker bleibt Ihr aber natürlich auch stets bestens informiert!

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden läuft heute nur bei Magenta Sport. © Robert Michael/dpa

10.36 Uhr: Welche Startelf schickt Thomas Stamm gegen Alemannia Aachen ins Rennen?

Auf vielen Positionen besteht bei Dynamo aktuell kaum Wechselbedarf, vor allem die Abwehr scheint sich langsam aber sicher eingespielt zu haben. Im defensiven Mittelfeld tobt nach der Verletzungspause von Vinko Sapina (29) derweil ein Konkurrenzkampf. Für welche Option entscheidet sich Thomas Stamm heute? Mehr Infos findet Ihr im TAG24-Artikel: "Diese drei Dynamos stehen zur Auswahl: Wer spielt in Aachen auf der Sechs?"

Vinko Sapina (29, M.) kehrte gegen Verl zurück. Darf er heute gleich wieder von Beginn an ran? © Lutz Hentschel

10.21 Uhr: Diese Spieler müssen heute aufpassen

Zwei Dynamos stehen aktuell bei vier Gelben Karten: Philip Heise (33) und David Kubatta (21) wären bei einer weiteren Verwarnung für das Spiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen den BVB II gvesperrt. Auf der anderen Seite müssen drei Akteure aufpassen. Routinier Bentley Baxter Bahn (32) hat bereits neun Kartons gesammelt, Sasa Strujic (33) und Nils Winter je vier.

10.07 Uhr: Für Jonas Oehmichen kommt Alemannia Aachen noch zu früh

Zur heißen Phase der Saison gestaltet sich die Personalsituation glücklicherweise auch bei Dynamo relativ entspannt. Paul Lehmann (20) fällt mit Rückenproblemen weiterhin aus, für Jonas Oehmichen (21) kommt das Aachen-Match nach seiner Schulter-OP derweil noch zu früh. Das Geburtstagskind vom Montag konnte zwar wieder ins Training einsteigen, war dort allerdings noch größtenteils individuell unterwegs.

Jonas Oehmichen (21) fehlt der SGD in Aachen noch. © Lutz Hentschel

9.52 Uhr: Alemannia Aachen hat ein Pokalspiel in den Knochen

Kommen wir zum Personal - und werfen dabei zunächst einen Blick auf die Aachener Hausherren. Nach einer heftigen Grippewelle zum Ende des vergangenen Monats kann Trainer Heiner Backhaus wieder aufatmen. Die Kranken sind größtenteils zurück, lediglich Leandro Putaro (28) wird definitiv ausfallen, wie der Coach auf der abschließenden Pressekonferenz mitteilte. Unter der Woche musste die Alemannia jedoch im Westfalenpokal beim Regionalligisten 1. FC Düren ran. Dort kämpfte man sich nach einem 0:1-Rückstand zurück, gewann am Ende mit 3:1 und sicherte sich so das Halbfinalticket. Aachen hatte also nur wenig Zeit zum Durchpusten, außerdem fielen im Verbandspokal noch Kevin Goden (26, Muskelfaserriss), Patrick Nkoa (25, Fußprellung), Anas Bakhat (24, Schulterverletzung) und Lukas Scepanik (30) aus. Ob es beim gesamtem Quartett schon wieder für Einsatzminuten reicht, muss sich wohl kurzfristig zeigen.

9.33 Uhr: Auch Thomas Stamm freut sich auf den Tivoli

Dynamo-Coach Stamm sprach auf der Pressekonferenz vor dem Duell in Aachen ebenfalls über die Kulisse auf dem Tivoli. Für ihn persönlich wird es eine Premiere. "Ich war persönlich noch nie da. Das Stadion wirkt sehr ähnlich zu unserem. Aachen ist ein Traditionsverein, wo sich sicherlich alle gefreut haben, dass sie zurück in der Liga sind. Wir freuen uns auf die Partie, auf den vollen Tivoli und die Stimmung. In erster Linie ist es aber die Vorfreude auf unsere eigenen Fans, die uns wieder zahlreich vor Ort unterstützen werden und die wir endlich wieder mit einem Auswärtssieg auf die Heimreise schicken wollen", so der 42-Jährige.

Thomas Stamm (42) darf heute erstmals auf dem Aachener Tivoli ran. © Lutz Hentschel

9.24 Uhr: So viele Fans werden heute auf dem Tivoli erwartet

Eine Kulisse wie in Aachen kennt Dynamo eigentlich nur aus dem eigenen Wohnzimmer. Der Tivoli ist sogar noch um rund 800 Plätze fassungsreicher als das Rudolf-Harbig-Stadion und damit die größte Arena der 3. Liga. 31.000 Fans werden heute erwartet, etwa 3000 nehmen die lange Reise aus der sächsischen Landeshauptstadt dabei auf sich. Der Auswärtsblock ist somit restlos ausverkauft, die Tageskassen für den Heimbereich werden sich allerdings öffnen. Insgesamt fasst der neue Tivoli nämlich 32.960 Zuschauer - und liegt damit knapp oberhalb des RHS mit einer Kapazität von 32.123 Plätzen.

Der Aachener Tivoli ist das größte Drittliga-Stadion vor dem RHS in Dresden, dem Rostocker Ostseestadion und der SchücoArena in Bielefeld. © Rolf Vennenbernd/dpa

9.02 Uhr: Ausgeglichene Bilanz und wenig Spektakel

Fast genau 13 Jahre ist das letzte Gastspiel der SGD auf dem Aachener Tivoli bereits her, insgesamt trafen beide Mannschaft erst siebenmal in Pflichtspielen aufeinander. Das Hinspiel endete mit einem torlosen 0:0-Remis, bei dem die Alemannia die Dresdner mit giftigem Anlaufen kaum zur Entfaltung kommen ließ. Dafür hat sich die letzte 650-Kilometer-Fahrt nach Aachen gelohnt. In der Zweitliga-Saison 2011/12 gewann Dynamo in der Rückrunde mit 1:0, den Treffer des Tages erzielte Zlatko Dedic in der 59. Minute. Es war einer von insgesamt nur zwei Siegen der Sachsen, Aachen verließ den Platz gegen die SGD dreimal als Gewinner. Zudem gab es zwei Unentschieden.