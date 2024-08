Aue gegen Dynamo live: Hier wird das Sachsenderby heute übertragen

Dynamo wiederum ist seit vier Auswärtsspielen ohne Pleite - zwei Siege (je 2:1) und zwei Remis (je 1:1). Die letzte Niederlage gab es am 30. März - in Münster (0:1).

Erzgebirge Aue hat Benen in der 3. Liga bislang dreimal gepfiffen. Dabei gab es 2023 zwei torlose Unentschieden, unter anderem das 0:0 am 28. Januar 2023 gegen den SC Freiburg II mit dem jetzigen Dynamo-Trainer Thomas Stamm. Ein Sieg sprang für Aue am 6. August beim 1:0 gegen den FC Ingolstadt heraus.

1750 Fans werden Dynamo Dresden heute im Auswärtsblock anfeuern. Bei der Anreise gibt es für die Anhänger der SGD einiges zu beachten.

So rät der Verein im Vorfeld davon ab, dem Navi im eigenen Auto zu folgen. Die Fans sollen auf der A72 in Richtung Zwickau die Ausfahrt Hartenstein nutzen, dann in Richtung Grüna fahren, dem Abzweig nach Raum weiter folgen und dann entlang der B169 bis nach Lößnitz fahren. Die Parkplätze P8-P10 können kostenlos genutzt werden, P11 is gebührenpflichtig (drei Euro).

Fans, die eine Karte für den Auer Heimbereich besitzen, wird empfohlen, in neutraler Kleidung anzureisen. Anhängern mit erkennbarer Dynamo-Fankleidung wird der Zutritt zum Heimbereich verwehrt, ein Wechsel in den Gästeblock ist aufgrund des Status "ausverkauft" nicht möglich.

Alkohol wird heute ausgeschenkt, in allen Bereichen kann mit Bargeld und EC-Karte gezahlt werden.

Weitere wichtige Infos hat Dynamo Dresden auf der eigenen Homepage bereitgestellt.