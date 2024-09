Aufatmen bei Dynamo! Kein Land unter im Trainingszentrum

Dresden - Wer am Sonntag die Bilder vom City-Biathlon in Dresden gesehen hat, der ahnte Schlimmes. Als die Athleten den Elberadweg entlangfuhren, war die Elbe schon bedrohlich nahegekommen. Doch nun scheint das Hochwasser nicht so schlimm zu werden, wie befürchtet. Aufatmen gibt es daher auch bei Dynamo.