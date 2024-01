Das Dynamo-Trainingslager-Tagebuch: Friedlich nebeneinander

TAG24 begleitet das Trainingslager von Dynamo Dresden in Belek (Türkei) mit einem Tagebuch.

Von Thomas Nahrendorf

Belek (Türkei) - Es ist Belek-Zeit! Die Mannschaft von Dynamo Dresden wird sich mal wieder am kleinen türkischen Örtchen am Golf von Antalya auf die restliche Saison vorbereiten! TAG24-Reporter Thomas Nahrendorf ist für Euch vor Ort und führt Tagebuch.

Für Euch in Belek: TAG24-Reporter Thomas Nahrendorf. © TAG24 Genau wie im vergangenen Jahr werden sich auch 2024 die Dynamos in Belek (Türkei) für die restliche Saison fit machen. Belek liegt direkt am Golf von Antalya im Süden des Landes, welches Europa und Asien verbindet. Mit etwa 9000 Einwohnern ist es eigentlich ein beschauliches Örtchen, wenn da nicht die vielen Hotels wären. In einem dieser Touristen-Bauten am Ortsrand finden die Schwarz-Gelben aber die perfekten Bedingungen für eine ebenso perfekte Vorbereitung. Dynamo Dresden Dynamo blickt Camp-Tests entgegen: "Mit Lautern haben wir noch eine Rechnung offen" Letztes Jahr gelang nach Belek immerhin eine grandiose Aufholjagd, auch wenn der Aufstieg in die 2. Bundesliga unglücklich verpasst wurde. Am frühen Mittwochnachmittag stiegen in Berlin 29 Dynamo-Spieler in den Flieger in die Türkei! Auch TAG24-Reporter Thomas Nahrendorf hat sich in den Süden begeben, um über sein Tagebuch Einblick in den Dynamo-Alltag zu gewähren.

7. Januar, 7.05 Uhr: Friedlich nebeneinander

Wenn etliche Fußballvereine in der Türkei Quartier beziehen, dann bringt es einen Fakt mit sich: Die Fans sind nicht weit weg. Aber hier am Mittelmeer zeigt sich auch, es muss nicht immer Streit geben.

Bei uns im Medien-Hotel sind einige Anhänger von Dynamo, des 1. FC Magdeburg und von Hansa Rostock. Als ich davon erfuhr, dachte ich nur zwei Worte: Oh je. Bis jetzt kann ich sagen, die Furcht war unbegründet. Die Jungs - und einige Frauen - leben hier völlig normal nebeneinander, ohne Zoff, ohne Ärger. Im Gegenteil: Sie kommen ins Gespräch, trinken einen zusammen, lachen und sind gut drauf. Gerade die Rostocker sind zudem auch sehr sangesfreudig. Auch beim Spiel gegen Magdeburg gab es rein gar nichts, was einen sprachlos zurückließ. Die Dynamo-Fans saßen links auf der Tribüne, die des Zweitligisten rechts. Dazwischen war nichts und es passierte nichts. So muss das sein. Duelle gab es nur, wer die meisten Aufkleber seines Vereins rund ums Trainingsgelände angebracht hat. Dynamo dürfte knapp gewonnen haben ...

6. Januar, 7.15 Uhr: Fußball zwischen 700.000 Gewächshäusern

Wenn ich mittags oder abends am übermäßig prall gefüllten Büfett stehe, dann ist alles frisch. Das Gemüse und auch das Obst. Orangen, Erdbeeren und Mandarinen glänzen in den herrlichsten Farben. Saftig, reif und extrem schmackhaft. Da muss ich zugreifen. Alles leggor - würde der Dresdner sagen. Dass dies möglich ist, dafür sorgen in der Touristenregion Antalya, Belek und Side insgesamt knapp 700.000 (!) Gewächshäuser - so die Aussage eines Hotelmitarbeiters in unserer Anlage. Diese Gewächshäuser stehen alle im Hinterland der riesigen Komplexe. In jene eingebettet sind meist die Trainingsplätze. Auch hier im Titanic Deluxe Resort von Dynamo. Wenn ich auf der Tribüne über die Plätze schaue: Gewächshäuser, wohin das Auge reicht. Dort wird das Obst und Gemüse angebaut. Über den Wasserverbrauch müssen wir dabei gar nicht reden. Die Ergebnisse sehe ich dann zum Essen. Schmeckt auf alle Fälle. Bestens sogar.

5. Januar, 6.08 Uhr: "Iyi Günler!" Guten Tag!

Ich saß abends an der Bar und habe mir einen Raki bestellt (ja, sorry, das Essen war fettig), dann lauschte ich den Barkeepern und schmunzelte. Diese Sprache ist der Hit. Ob man das einfach so lernen kann, habe ich gefragt. "Nein", kam lachend als Antwort. Im Flieger, wir sind mit der türkischen Airline Pegasus geflogen, hing ein Zettel: "Gökyüzünün en lezzetli menüsü." Wie kann man so viele Vokale in ein Wort einbauen? Da hapert es schon beim Lesen, aussprechen geht gar nicht. Sie werden ahnen, was das heißt. Richtig: "Das köstlichste Menü am Himmel." Oder nur "Guten Tag". Das heißt "Iyi Günler". Einfach drei gleichklingende Vokale aneinander gereiht, ergibt das Wort "Gut". Das Wort "Günler" hebt sich da ja schon als völlig fremd heraus. Lustig. Aber gut, ich muss es in der Tat nicht lernen. Den Einheimischen zuzuhören, ist kurios, aber angenehm. Das sind sie hier übrigens alle. Einen Türken mit schlechter Laune habe ich noch nicht gesehen.

4. Januar, 6.00 Uhr: Titanic? Alle auf Kurs!

Was nur alle haben mit dem BER? Von Chaos war gestern Vormittag gar nichts zu sehen. So zügig und entspannt habe ich noch nirgends eingecheckt und bin durch die Sicherheitskontrolle. Mal davon abgesehen, dass man für ein Brötchen und einen Kaffee in Sachsen eine komplette Bäckerei kaufen kann. Trotzdem: Ein guter Start. Und so ging es weiter. Nach einem ruhigen Flug bin ich super in Antalya gelandet. Die Mannschaft ist eine Stunde später in Berlin losgeflogen, aber genauso sanft hier angekommen. Die Profis haben im Titanic Deluxe Resort in Belek Quartier bezogen, die Dresdner Medienleute im Nachbarhotel - wenn man das so nennen kann. Es liegt ein riesiger Golfplatz dazwischen, der in einer fünf Kilometer langen Schleife umfahren werden muss. Zwar hat die Titanic einen eigenen Platz direkt am Hotel, doch das Fußball-Center ist zwei Kilometer weg. Es sind drei bestens gepflegte Rasenplätze, auf denen hervorragend trainiert werden kann. Jetzt hoffe ich nur, dass der Hotel-Name seiner Bedeutung nicht gerecht wird, hier keiner gerammt wird und alle voll auf Kurs bleiben.

3. Januar, 12 Uhr: Das Wetter-Glücksrad