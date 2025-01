Deshalb kehrt Ex-Dynamo Will im neuen Jahr nach Sachsen zurück!

Dresden/Pirna - Auf ein gesundes und erfolgreiches 2025! Gesundheit wünscht sich vor allem Ex-Dynamo Paul Will (25), der nach einem Kreuzbandriss im September derzeit in der Reha schuftet. Am 13. Januar kommt er aber in die Region, wird in Pirna seine Wettschulden aus dem Vorjahr einlösen. Er wird für einen guten Zweck kochen.