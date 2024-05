Dritte Saison in Folge weggeschmissen: Das hat Dynamo alles falsch gemacht!

Dresden - Er lebt, der Aue-Fluch ! Der beispiellose Absturz in der Rückrunde hat ihm neue Nahrung gegeben. Dynamo kann ohne den Rivalen aus dem Schacht nicht in der 2. Bundesliga spielen. Entweder beide oder nur die Veilchen.

Spätestens nach dem 0:1 in Halle war der freie Fall von Dynamo nicht mehr zu stoppen. Danach wurde Sportgeschäftsführer Ralf Becker freigestellt. © IMAGO/Ines Hähnle

Es ist die dritte Saison in Folge, die der Verein leichtfertig weggeschmissen hat. Die Fehler in allen Spielzeiten waren nicht nur sportlicher Natur. Auch in dieser abgelaufenen Saison - speziell in der Rückrunde.

Dynamo holte im Januar Oliver Batista Meier (23) aus Verl zurück. Aber nicht, um den bis dato besten Scorer der Liga einzubauen, sondern um ihn gewinnbringend zu verhökern. Er durfte deshalb die ersten drei Spiele des Jahres bis zum Ende der Transferperiode nicht im Kader stehen.

Man wartete jene drei Partien ab, verschenkte sechs Punkte und holte Ahmet Arslan (30) aus Magdeburg zurück - ein Fehler. Man bekam nicht den Arslan aus dem Mai 2023, sondern den ohne Spielpraxis aus dem Januar 2024.

Nächster Patzer: Die vom Zeitpunkt her sinnfreie Freistellung von Sportchef Ralf Becker (53) am 5. März nach dem 0:1 in Halle, ohne einen Nachfolger in der Hinterhand zu haben. Ein Schnellschuss.

Besser wäre gewesen, ihn bis zum 30. Juni zu behalten. Er hätte seinen Nachfolger einarbeiten können. Der beginnt jetzt aber erst am 1. Juni.