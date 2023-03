Dynamo-Coach Anfang warnt vor der Partie gegen Bayreuth: "Wir haben noch nichts erreicht!"

"Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die Osnabrück zweimal geschlagen hat, die das Spiel dort in knapp 15 Minuten nach einem 0:2 gedreht hat. Wir haben in Bayreuth Unentschieden gespielt", resümierte der Trainer.

"Mich freut es, dass wir die Fans in den vergangenen Wochen glücklich machen konnten. Das tut gut, wir haben aber bisher nichts erreicht. Die Saison läuft noch", leitete daher Dynamos Coach Markus Anfang (48) seine Warnung ein.

Schließlich ist der nächste Gegner am heutigen Samstag doch "nur" die SpVgg Bayreuth, als Tabellen-18. tief im Abstiegskampf versunken. Da kann doch nach dem Anstoß um 14 Uhr nicht viel schiefgehen - mag man meinen.

Im Hinspiel hieß es zwischen Bayreuth und Dresden 1:1. Alexander Nollenberger (25, im gelben Trikot) spuckte mit seinem Tor den Dynamos in die Suppe. © imago/eibner

Auch der FC Ingolstadt und der TSV 1860 München mussten sich 2023 den Oberfranken geschlagen geben. Die Spielvereinigung hat bewiesen, dass sie Teams aus dem oberen Tabellendrittel schlagen kann.

Zudem hat die SGD erstmals in dieser Saison wirklich etwas zu verlieren. Anfangs Team ist jetzt der Gejagte. "Ich glaube nicht, dass ich einen noch zusätzlich motivieren muss. Wir haben ein Heimspiel vor der Brust, wollen zu Hause unbedingt gewinnen und den Weg weitergehen", so Dynamos Coach.

Der 48-Jährige hat jedoch keine Sorgen, dass das bisher so mühselig Aufgebaute leichtfertig wieder eingerissen wird: "Ich weiß nicht, inwiefern ich die Jungs da warnen muss. Denn es war hart genug, nach der Winterpause so einen Weg einzuschlagen. Da jetzt etwas lockerer zu machen und ins Trudeln zu kommen, da wären wir am Ende selber Schuld."

Spätestens gegen 16 Uhr wird man wissen, ob ihm seine Spieler auch zugehört haben.