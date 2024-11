Dynamo-Coach Stamm erklärt Erfolgsrezept: "Balleroberungen geben Selbstvertrauen"

Dresden - "Keine Kunst gegen solch einen schwachen Gegner!" Eine Mail mit jenen Worten kam am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei TAG24 an. Dynamo soll das 3:0 gegen schlechte Osnabrücker nur nicht so hoch hängen - so lautete auch der Tenor von manchen Leuten in den sozialen Netzwerken. Aber vielleicht lag es auch ein wenig an Dresden selbst, dass der VfL nicht in die Pötte kam.