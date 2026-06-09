Dynamo-Dresden-Blog: SGD soll an diesem Mittelfeldspieler aus der Bundesliga dran sein

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Dynamo-Dresden-Blog: SGD prüft offenbar eine Verpflichtung von Tim Breithaupt vom FC Augsburg

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Aliena Rein

Dresden - Der Klassenerhalt ist im Sack, jetzt darf Dynamo Dresden in der Sommerpause ausspannen. Doch schon bald geht es wieder los.

Am 25. Juni beordert Coach Thomas Stamm (43) seine Spieler aus dem wohlverdienten Urlaub zurück auf den Trainingsplatz, ehe es am 16. Juli ins Camp nach Österreich geht.

Vorher stehen aber noch drei Tests gegen Budissa Bautzen (3. Juli, 18.30 Uhr), LSV Neustadt/Spree (4. Juli, 13.30 Uhr) und Hessen Kassel (11. Juli, 15.30 Uhr) an.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

9. Juni, 7.24 Uhr: Dynamo Dresden wohl an Tim Breithaupt vom FC Augsburg interessiert

Offenbar hat Dynamo Dresden die Fühler nach Tim Breithaupt (24) vom FC Augsburg ausgestreckt. Das berichtet Transfer-Experte Florian Plettenberg. Demnach hat aber nicht nur die SGD ein Auge auf den defensiven Mittelfeldspieler geworfen.

Der gebürtige Offenburger, der beim SC Freiburg und dem KSC ausgebildet wurde, steht zwar seit 2023 beim Bundesligisten unter Vertrag, war aber in den vergangenen beiden Spielzeiten in die 2. Bundesliga ausgeliehen.

Zunächst spielte er beim 1. FC Kaiserslautern, vergangene Saison bei Fortuna Düsseldorf, stieg mit den Rheinländern in die 3. Liga ab. Breithaupt ist auf der Sechser-Position zu Hause, absolvierte für die U21-Auswahl drei Spiele.

Zum Bundesliga-Debüt kam er in seiner Zeit bei Augsburg am 19. August 2023, wo er für eine Minute im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eingewechselt wurde. Seitdem brachte er es auf insgesamt 18 Einsätze. Beim FCA besitzt der 24-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Laut Plettenberg strebt Dynamo aber womöglich keine Leihe, sondern ein Kaufgeschäft an. Der Marktwert von Breithaupt beläuft sich aktuell auf 800.000 Euro. (th)

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Der defensive Mittelfeldspieler Tim Breithaupt (24) soll im Visier von Dynamo Dresden stehen.
Der defensive Mittelfeldspieler Tim Breithaupt (24) soll im Visier von Dynamo Dresden stehen.  © Bernd Thissen/dpa

5. Juni, 17.07 Uhr: So lief das Verfahren ab

Die Enttäuschung bei der SGD ist groß, doch wieso eigentlich?

Weitere Einblicke in das mündliche Verfahren findet Ihr in unserem Artikel: "Strafe bleibt! Dynamo will jetzt vors Bundesgericht ziehen".

5. Juni, 15.50 Uhr: Stephan Zimmermann ist enttäuscht von Urteil und Verfahrensführung

Stephan Zimmermann äußerte sich unmittelbar nach dem Urteil gegenüber TAG24:

"Ja, ein Stück weit enttäuscht, dass das Urteil genau so gesprochen wurde, wie es schon im Strafantrag bzw. vom Kontrollausschuss gesprochen wurde. Auch etwas enttäuscht über die Verfahrensführung heute. Wir hätten uns schon gewünscht, dass unsere Argumente heute mehr gehört werden, und werden jetzt ganz genau prüfen, ob wir Rechtsmittel prüfen und wie wir weiter fortfahren. Wir haben da jetzt nochmal eine einwöchige Frist erhalten und halten uns jetzt alles offen", so der SGD-Boss.

Kommt auch der Gang vors Bundesgericht infrage? "Das ist aus jetziger Sicht wahrscheinlich, aber wir werden das nochmal genau überprüfen", sagte Zimmermann.

5. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresden hat mit Einspruch keinen Erfolg

Das Urteil des DFB-Sportgerichts ist gefallen - und der Einspruch der SGD damit abgeschmettert!

An der Höhe der bereits verhängten Geldstrafe ändert sich nichts, es bleibt bei 91.200 Euro. Zudem konnte Schwarz-Gelb auch am Teilausschluss nicht rütteln. Bei zwei Heimspielen müssen die K-Blöcke geschlossen bleiben, wobei eine Partie zur Bewährung ausgesetzt ist. Die Bewährungszeit läuft bis zum 30. Juni 2027.

Die Auflage für Hertha und Dynamo, das Gästekontingent in den nächsten beiden direkten Duellen um die Hälfte zu reduzieren und alle Gästetickets zu personalisieren, bleibt ebenfalls bestehen.

5. Juni, 12.32 Uhr: Stephan Zimmermann ist beim Sportgericht in Frankfurt angekommen

Mittlerweile ist Dynamos Finanzgeschäftsführer Stephan Zimmermann (39) in den Räumlichkeiten des DFB eingetroffen.

Gleich wird er dem vorsitzenden Richter Stephan Oberholz (62) den Einspruch der Sportgemeinschaft erklären, Fred Kreitlow vertritt als Mitglied des Kontrollausschusses den DFB.

"Wir wollen all unsere Argumente, die wir in der Stellungnahme bereits sehr detailliert vorgetragen haben, noch einmal erläutern. Denn aus dem Strafantrag, so wie er uns vorgelegt wurde, sehen wir einige Punkte nicht berücksichtigt", hatte Zimmermann im Vorfeld gesagt.

Stephan Zimmermann (2.v.r.) berät sich vor der Verhandlung.
Stephan Zimmermann (2.v.r.) berät sich vor der Verhandlung.  © TAG24/Jan Höfling
Wird die Strafe für Dynamo hier gleich abgemildert?
Wird die Strafe für Dynamo hier gleich abgemildert?  © TAG24/Jan Höfling
Stephan Zimmermann (39) vertritt heute die Interessen der SGD vor dem DFB-Sportgericht.
Stephan Zimmermann (39) vertritt heute die Interessen der SGD vor dem DFB-Sportgericht.  © TAG24/Jan Höfling

5. Juni, 11.59 Uhr: Hat Dynamo Dresden heute vor dem DFB-Sportgericht Erfolg?

Um 12.30 Uhr beginnt die mündliche Verhandlung bezüglich der Strafe zu den Zwischenfällen beim Spiel der SGD gegen Hertha vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt.

Dynamos Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) will sich vor allem gegen die "Kollektivstrafe", also den Zuschauer-Teilausschluss des K-Blocks, wehren.

Wir sind für Euch vor Ort und werden Euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt hofft Dynamo auf eine mildere Strafe.
Vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt hofft Dynamo auf eine mildere Strafe.  © TAG24/Jan Höfling

2. Juni, 22.21 Uhr: Termin für Verhandlung vorm Sportgericht steht fest

Die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht aufgrund der Vorfälle beim Spiel zwischen Dynamo und Hertha findet am Freitag, den 5. Juni, ab 12.30 Uhr in Frankfurt statt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte.

Die Sportgemeinschaft war in erster Instanz vom DFB bereits zu einer Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro sowie einem Zuschauer-Teilausschluss im K-Block bei zwei Heimspielen, wobei eine Partie zur Bewährung ausgesetzt wurde, verdonnert worden.

Allerdings hatte Dresden gegen das Urteil sofort seinen Einspruch angekündigt und schließlich eingelegt, wodurch jetzt laut Statuten eine mündliche Verhandlung nötig wird. Vor dem vollbesetzten Sportgericht wolle man "Gehör finden", erklärte Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) anschließend.

Am 4. April überschatteten heftige Ausschreitungen das Spiel zwischen Dynamo und Hertha BSC.
Am 4. April überschatteten heftige Ausschreitungen das Spiel zwischen Dynamo und Hertha BSC.  © Lutz Hentschel

2. Juni, 19.16 Uhr: An diesem Tag steht der Spielplan für die neue Saison

Wie die DFL bekannt gegeben hat, sollen die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Bundesliga am 2. Juli veröffentlicht werden.

Dann wissen die SGD-Fans zumindest, an welchem Spieltag es gegen welchen Gegner geht. Die genauen Termine und Anstoßzeiten gibt es dann erst im Laufe der Saison.

Einige Eckdaten stehen aber bereits fest: Der Startschuss in Liga zwei fällt am 7. August mit einem Freitagsspiel, das Oberhaus zieht am 28. August nach.

Die Spielpläne werden übrigens seit mehreren Jahren mit einer speziellen Software erstellt, damit möglichst viele Vorgaben berücksichtigt werden können.

Am 2. Juli gibt die DFL den Spielplan für die 2. Liga bekannt.
Am 2. Juli gibt die DFL den Spielplan für die 2. Liga bekannt.  © David Inderlied/dpa

29. Mai, 15.04 Uhr: Paul Wagner heuert bei Hannover 96 an

Ende April tauschte Dynamo die Kaderplaner aus, Stephan Engels (35) ersetzte dabei Paul Wagner (27). Nun hat der gebürtige Großenhainer einen neuen Job: Mit Ralf Becker (55) holt ihn ein anderer Ex-Dresdner zu Hannover 96.

Dort heuert er in ähnlicher Funktion wie zuletzt an der Elbe als Leiter Kaderplanung und Scouting an, er soll den Bereich "strategisch und modern" aufstellen, wie es in der Mitteilung der Niedersachsen heißt. "Mit Paul Wagner gewinnen wir einen Fachmann im Bereich Kaderplanung, Scouting und Spieleranalyse für Hannover 96. Er war unsere Wunschlösung für diese Position, weil er genau in das Profil passt, das wir für seine Rolle definiert hatten", so Becker.

Wagner war bereits seit 2020 zunächst als Koordinator der Datenanalyse bei der SGD tätig und dürfte Becker aus dieser Zeit noch bestens kennen. Kurz nach dem Aus des früheren Sport-Geschäftsführers in der sächsischen Landeshauptstadt wurde der damals gerade einmal 25-Jährige im April 2024 zum Kaderplaner befördert und besetzte so die seit dem Abschied von Kristian Walter (41) vakante Stelle.

Bei Dynamo bastelte der studierte Sportmanager am Kader für den Aufstieg und späteren Klassenerhalt mit, weshalb die Sportgemeinschaft auch eigentlich gern mit Wagner weitergemacht hätte. Allerdings stand dieser für eine "weitere Zusammenarbeit nicht zur Verfügung", wie es vor rund zwei Monaten in der Mitteilung hieß. Sören Gonther (39) erklärte außerdem, dass "abweichende inhaltlich-fachliche Vorstellungen" gegeben habe.

Paul Wagner (27) zieht es nach dem Aus in Dresden zu Hannover 96.
Paul Wagner (27) zieht es nach dem Aus in Dresden zu Hannover 96.  © Lutz Hentschel

27. Mai: Sascha Risch muss Dynamo Dresden verlassen

Was TAG24 bereits exklusiv berichtet hatte, bestätigt Dynamo Dresden nun offiziell: Linksverteidiger Sascha Risch (26) muss den Verein verlassen. Der Klub hat sich entschieden, sich auf der Position neu aufzustellen. Im Anflug soll Brooklyn Ezeh (24) von Hannover 96 sein.

"Wir hatten uns bewusst gegen eine Verabschiedung von Sascha nach dem letzten Saisonspiel entschieden, da wir zu diesem Zeitpunkt noch in Gesprächen mit ihm und der Beraterseite waren, um einen möglichen weiteren gemeinsamen Weg zu besprechen. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um uns auf dieser Position anderweitig aufzustellen und somit zukünftig getrennte Wege zu gehen", begründete Sportboss Sören Gonther (39) die Entscheidung der SGD.

Risch kam im Sommer 2024 vom SSV Ulm an die Elbe und war ein ganz wesentlicher Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In 25 Spielen gab er sechs Torvorlagen.

Nach dem Aufstieg verstärkte sich Dynamo mit Alexander Rossipal (29) auf der Position, erhöhte den Konkurrenzkampf damit. Trotzdem stand Risch ab dem zweiten Spieltag als Stammspieler auf dem Platz, enttäuschte dabei nicht. Rossipal zog sich dann eine Bauchmuskelverletzung zu und fiel bis Oktober aus. Risch war aber ebenfalls vom Pech verfolgt, als er sich beim Heimspiel gegen den KSC am 4. Oktober eine Schultereckgelenkssprengung zuzog.

Danach hatte er seinen Stammplatz verloren und bekam auch nie wieder die Gelegenheit, von Beginn an zu spielen, wurde im Februar in Hannover und im Rückspiel in Karlsruhe nur eingewechselt. Ansonsten saß er auf der Bank oder der Tribüne. Für ihn ein ganz bitteres Ende in Dresden, wo er immer Leistung zeigte.

"Sascha war jederzeit ein wichtiger Teil der Mannschaft und ist sowohl auf als auch neben dem Platz mit vollem Einsatz für Dynamo dabei gewesen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg sowohl privat als auch sportlich alles Gute", so Gonther weiter.

Risch wird Dresden vor allem privat verbunden bleiben. Hier heiratete er im April 2025 eine Frau Damaris, zudem wurde im Sommer 2025 die gemeinsame Tochter in Elbflorenz geboren.

Sascha Risch (26) muss Dynamo Dresden nach zwei Jahren verlassen.
Sascha Risch (26) muss Dynamo Dresden nach zwei Jahren verlassen.  © Lutz Hentschel

19. Mai, 15.10 Uhr: Ulf Kirsten legt Amt bei Dynamo Dresden nieder

Ehrenspielführer Ulf Kirsten legt sein Amt als Markenbotschafter bei Dynamo Dresden auf eigenen Wunsch hin nieder. Er habe den Vereins-Verantwortlichen mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen, teilte die SGD am Dienstag mit. 

"Wir bedauern die Entscheidung von Ulf, können jedoch gleichzeitig seine Beweggründe auch nachvollziehen", sagte Geschäftsführer Stephan Zimmermann: "Trotz der Entfernung seines Wohnortes nach Dresden hat er sich in den zurückliegenden Jahren in großer Regelmäßigkeit auf den Weg gemacht, um unseren Verein zu unterstützen und positiv zu repräsentieren. Wir bedanken uns bei ihm und freuen uns trotzdem, dass wir auch zukünftig auf den einen oder anderen Auftritt unserer Vereinslegende zählen können."

Kirsten war von der Jugend an bis 1990 mehr als zehn Jahre lang im Dynamo-Trikot aufgelaufen und hatte in dieser Zeit zwei DDR-Meisterschaften sowie dreimal den FDGB-Pokal gewonnen. Als Markenbotschafter der SGD hatte der 60-Jährige seit März 2025 fungiert, zuvor war er als sportlicher Berater im Verein tätig gewesen.

Ulf Kirsten will nicht länger als Markenbotschafter für die SGD tätig sein.
Ulf Kirsten will nicht länger als Markenbotschafter für die SGD tätig sein.  © Picture Point / Gabor Krieg

15. Mai, 13.47 Uhr: Personal-Update vor Heimspiel gegen Kiel

SGD-Chefcoach Stamm muss im Heimspiel gegen Kiel am Sonntagnachmittag neben den Langzeit-Verletzten Grill, Bethke und Sapina auch auf Julian Pauli verzichten.

Die Defensivstütze hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen, fällt somit aus.

Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Lager der Schwarz-Gelben gibt es dennoch zu vermelden: Sapina kämpft sich nämlich zurück aufs Grün, macht inzwischen wieder Teile des Trainings mit.

Titelfoto: Bernd Thissen/dpa

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