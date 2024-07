Dynamo-Dresden-Blog: So viele Dauerkarten hat die SGD bereits verkauft!

Nur so viel ist klar: Die Ärmel werden schwarz sein, wie Jako und die Dynamo-Akteure in einem Teaser-Video auf Instagram verraten.

Was genau passiert ist, lest Ihr im TAG24-Artikel: " FIFA sprach ihm 200.000 Euro zu! Ex-Dynamo Yannick Stark erlebte Horror-Zeit in der Türkei ".

Als Yannick Stark (33) Dynamo Dresden 2022 nach dem Abstieg in Richtung Türkei verließ, wirkte seine Zukunft sonnig - doch schnell zogen dunkle Wolken am Himmel auf.

Auch wenn Tim Schreiber (22) aus Freital bei Dresden stammt, muss er sich bei der SGD erst eingewöhnen. Was er über das Duell mit Daniel Mesenhöler (28) denkt, lest Ihr im Artikel: " Dynamos Neuer zwischen den Pfosten: "Ich will Vollgas geben, um noch besser zu werden" ."

Wir starten mit einem brandheißen Gerücht in den Mittwoch : Laut Reviersport bastelt Dynamos Liga-Konkurrent Rot-Weiß Essen an einer Verpflichtung Ahmet Arslans (30)!

Für Dynamos Lukas Boeder (27) wird es in diesem Jahr noch richtig spannend. Denn der Neuzugang vom 1. FC Saarbrücken muss sich nicht nur beruflich neu orientieren.

Am Vormittag ging es für 120 Minuten auf dem Trainingsplatz zur Sache. Am Nachmittag standen 90 Minuten lang Kraftkreis und Fußballtennis auf dem Programm.

Sommervorbereitung ist kein Zuckerschlecken, das müssen die Profis von Dynamo Dresden gerade am eigenen Leib erfahren. Bei fast 30 Grad Celsius ließ Coach Thomas Stamm (41) seine Mannen gleich doppelt schwitzen.

Mehr über seine Ziele lest Ihr im Artikel: " Sapina will bei Dynamo eine Führungsrolle übernehmen ".

Dynamo Dresden startete am Sonntag beim offiziellen Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga.

In dieser Woche stehen noch zwei öffentliche Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Dienstag um 15 Uhr und am Freitag um 15 Uhr können die Fans ihre Lieblinge und alle neuen Spieler genau unter die Lupe nehmen.

Geplant sind zudem am Wochenende zwei Testspiele. Am Samstag um 15 Uhr ist Anpfiff beim SV Fortschritt Lunzenau. Am Sonntag steht um 14 Uhr die Begegnung beim FSV Neusalza-Spremberg auf dem Programm.