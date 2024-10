Dynamo-Dresden-Blog: Süße Baby-News! Oliver Batista Meier wird erstmals Vater

Dynamo-Dresden-Blog: Mitten in der Ergebniskrise hat Oliver Batista Meier zumindest privat allen Grund zur Freude: Er wird Vater.

Dresden - Es wird ungemütlich bei Dynamo Dresden! Am vergangenen Mittwoch setzte es für die SGD das fünfte sieglose Spiel in Folge. Die Konsequenz: das Abrutschen auf Platz sechs! Bei Absteiger Wehen Wiesbaden (0:1) setzte es für das Team von Thomas Stamm bereits die dritte Pleite in der laufenden Drittliga-Saison, zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag ist Dynamo damit nicht unter den ersten Drei der Tabelle zu finden. Gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 muss am kommenden Samstag zum Abschluss der Englischen Woche dringend ein Sieg her, will man nicht den Anschluss an die Aufstiegsränge verpassen - und auch für die Stimmung im Verein ist ein Dreier unerlässlich. In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

26. Oktober, 10.12 Uhr: Oliver Batista Meier wird Vater

Sportlich läuft es bei Dynamo Dresden derzeit nicht so gut, doch zumindest privat hat Oliver Batista Meier allen Grund zur Freude: Er wird zum ersten Mal Vater! Das gab er gemeinsam mit seiner Verlobten Alisa Scarpello auf Instagram bekannt. "Zur Hälfte ich und zur Hälfte meine liebste Person. Mama und Papa lieben dich jetzt schon so sehr", schrieb das Model zu einer Bildcollage, die ihren Babybauch zeigt. Wann es so weit ist, verrieten die beiden aber noch nicht.

Auf dem Platz läuft es für Oliver Bastista Meier derzeit nicht so gut, privat dafür umso besser. © Picture Point / Gabor Krieg

25. Oktober, 13.04 Uhr: SGD-Kapitän Kutschke muss drei Spiele pausieren

Platzverweis mit Folgen! Dynamo Dresden muss in den kommenden drei Drittliga-Partien auf Stefan Kutschke (35) verzichten. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am heutigen Freitag bekannt. Der 35-jährige Kapitän hatte bei der 0:1-Schlappe beim SV Wehen Wiesbaden nach einem Foul an SVWW-Akteur Florian Hübner in der 76. Minute die Rote Karte gesehen. Zwar habe der SGD-Routinier versucht, den Ball zu spielen - "durch seine Spielweise allerdings die Gesundheit seines Gegenspielers erheblich gefährdet", begründet der DFB-Kontrollausschuss das Urteil. Die Schwarz-Gelben haben die Sperre bereits akzeptiert.

Bitter! Dynamo Dresden muss dreimal auf Kapitän Stefan Kutschke (35) verzichten. © Lutz Hentschel

22. Oktober, 9.40 Uhr: Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Wiesbaden

Auswärtsfahrten an einem Mittwoch heißt Pressekonferenz am Dienstag um 8.30 Uhr. Aber vielleicht bringt es ja Glück, denn der letzte Sieg für Dynamo gelang an einem Mittwoch - 3:0 in Verl. Wie Trainer Thomas Stamm (41) den Gegner Wiesbaden sieht und was er zum Thema Kommunikation seiner Truppe auf dem Spielfeld sagt, dazu später mehr.

Die Pressekonferenz mit SGD-Coach Thomas Stamm (41, r.) vor dem Spiel beim SV Wehen Wiesbaden. © privat

21. Oktober, 14.15 Uhr: Dynamo-Nachwuchs ohne Dreier, Derby-Pleite für die U19

Schlappe im Derby beim Chemnitzer FC, Remis nach Comeback gegen Tabellenführer RB Leipzig: Das vergangene Wochenende war aus Sicht der Nachwuchsspieler von Dynamo Dresden kein einfaches, erst recht nicht für die A-Junioren... Vor anderthalb Wochen hatten die Profis von Dynamo beim CFC ihr himmelblaues Wunder erlebt, waren mit 1:3 (1:1, 1:1) aus dem Sachsenpokal geflogen - die U19 der Schwarz-Gelben tat es am vergangenen Samstag der ersten Mannschaft gleich und verlor ebenfalls in Chemnitz. Für das Team von Sebastian König setzte es im Derby eine herbe 0:3-Schlappe. Derweil hatte die U17 der SGD dem Spitzenreiter RB Leipzig mehr als verdient einen Punkt abgeluchst - war man zwischenzeitlich einem 0:2-Rückstand hinterher gerannt. Doch der SGD-Nachwuchs beweis Willensstärke, kämpfte sich zurück in die Partie und belohnte engagierte Offensivbemühungen in den Schlussminuten mit dem 3:3-Remis. Yanic Grund (44.), Pius Ziesche (50.) und Alen Bejtovic (90.+4) waren die Torschützen für die schwarz-gelben Nachwuchskicker.

Last-Minute-Remis gegen die U17 von RB Leipzig! Dynamos Nachwuchsspieler Alen Bejtovic traf in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand. © Report-Dresden

19. Oktober, 16.15 Uhr: Rot-Weiss Essen bringt nur 1000 Fans mit nach Dresden

2534 Karten wurden den Gästen aus dem Ruhrpott für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion zur Verfügung gestellt, nur rund 1000 davon gingen im Vorkauf weg. Schuld daran könnte der straffe Zeitplan sein. Beim letzten Auftritt von RWE in Dresden waren noch mehr als 2000 Anhänger mitgereist, doch viele ziehen offenbar eine andere Partie im Osten Deutschlands vor. Am kommenden Wochenende spielt Essen nämlich bei Hansa Rostock, allerdings am wesentlich fanfreundlicheren Samstagnachmittag (14 Uhr). Zwischendrin steht in der Englischen Woche auch noch die Heimpartie gegen Verl an, weshalb einige Anhänger wohl auf die stressige Fahrt in die sächsische Landeshauptstadt sowie die vor allem für berufstätige unglückliche Rückreise am Sonntagabend verzichten. Dafür sprechen auch die Verkaufszahlen für das Rostock-Spiel. Von den insgesamt 2600 Tickets hat RWE bereits mehr als 2000 verkauft, der von der Fan- und Förderabteilung bestellte Sonderzug mit 700 Plätzen war in lediglich 70 Minuten besetzt.

So voll wie beim letzten Spiel der Essener in Dresden wird der Gästeblock am Sonntag wohl nicht. © Lutz Hentschel

18. Oktober, 14.18 Uhr: Thomas Stamm kann gegen Rot-Weiss Essen fast aus dem Vollen schöpfen

Es riecht bereits nach Essen! Am Sonntag wird wieder im Rudolf-Harbig-Stadion angerichtet und Thomas Stamm (41) freut sich über einen vollen Tisch. Wie Dynamos Coach bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen verriet, kann nur Kyu-Hyun Park (23) am Sonntag ab 13.30 Uhr nicht auf dem Platz stehen. Sonst sind alle fit. "Da müssen wir ein paar schwierige Entscheidungen treffen", so der 41-Jährige, der einen anderen Auftritt seiner Mannschaft als beim Aus im Sachsenpokal in Chemnitz erwartet - vor allem in Sachen Körpersprache und Zweikampfverhalten.

Thomas Stamm (41) muss vor dem Spiel am Sonntag gegen Essen noch ein paar schwierige Entscheidungen fällen. © Jens Maßlich

16. Oktober, 17.26 Uhr: Öffentliches Training! Dynamo-Profis richten Fokus auf Rot-Weiss Essen

In Dynamos Trainingsakademie wird hart geschuftet. Schon vorn auf dem Parkplatz verlegen Bauarbeiter neue Kabel, weiter hinten bereitet sich die SGD auf das nächste Heimspiel am Sonnntag (13.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen vor. Hart gearbeitet wurde allerdings in einer zweistündigen Einheit am Vormittag. Nachmittags ging es in den 60 Minuten gemächlicher zu. Einige machten sich mit Kopf und Fuß am Ballpendel zu schaffen, andere waren im Kraftraum oder schoben sich ein paar Bälle zu. Stefan Kutschke & Co. wurden dann noch von Coach Thomas Stamm mit Flanken gefüttert. Bis auf Kyu-Hyun Park waren immerhin alle Mann an Bord. Bedeutet: Auch die angeschlagenen Niklas Hauptmann und Vinko Sapina sind für Sonntag fit.

Die Dynamo-Profis bereiten sich im Training auf das anstehende Drittliga-Spiel gegen Rot-Weiß Essen bevor © Jens Maßlich

9. Oktober, 13 Uhr: Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue müssen für Fehlverhalten ihrer Fans blechen

Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue sind unter anderem wegen der Pyro-Aktionen ihrer Fans zum jüngsten Sachsenderby vom DFB zur Kasse gebeten worden. Die SGD wurde ingesamt mit 35.250 Euro Geldstrafe belegt. Geahndet wurden vom Verband die Vorfälle zu den Heimspielen gegen Cottbus (13.900 Euro Strafe) und im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf (1400 Euro) sowie zum Derby in Aue. Auf letztere Partie entfiel mit 19.950 Euro auch der Löwenanteil. Hier zählte der DFB im Spielverlauf 52 bengalische Fackeln sowie fünf Blinker. Aue muss für den Pyro-Einsatz im Pokal gegen Gladbach sowie das Abbrennen von acht bengalischen Fackeln und 16 Blinkern bei der Partie gegen Dynamo in Summe 10.850 Euro berappen

Im Sachsenderby zündeten die Fans von Dynamo Dresden massig Pyrotechnik. Dafür wird der Verein jetzt zur Kasse gebeten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

8. Oktober, 16.45 Uhr: Öffentliches Training der Dynamo-Profis vor Pokalspiel in Chemnitz

Volles Haus beim ersten und einzigen öffentlichen Dynamo-Training vor dem Sachsenpokal-Kracher am Samstag in Chemnitz. Gleich 25 Feldspieler und vier Torhüter hat Coach Thomas Stamm am heutigen Dienstag versammelt. Mit dabei auch die vier Jugendspieler Marlon Grafe, Quentin Enold, Friedrich Müller und Quentin Grafe. Einzig Kyu-Hyu Park fehlte bei der knapp 100 Minuten dauernden Einheit, bei der Pressingsituationen und Abschlüsse im Mittelpunkt standen.

Bei angenehmen 18 Grad hielt Dynamo Dresden am heutigen Dienstag ein öffentliches Training ab. © Jens Maßlich

5. Oktober, 16.40 Uhr: Dynamo Dresden verliert Tabellenführung

Am Freitagabend klammerte sich Dynamo Dresden trotz der 1:2-Niederlage beim BVB II aufgrund der höheren Anzahl geschossener Tore im Vergleich zum SV Sandhausen noch an der der Tabellenspitze fest, jetzt haben die Kurpfälzer aufgrund des 2:1-Erfolgs gegen Waldhof Mannheim aber den Platz an der Sonne übernommen. Glück für die SGD allerdings: Sowohl Erzgebirge Aue als auch Viktoria Köln verloren ihre Partien am Samstagnachmittag und bleiben deshalb hinter den Dresdnern. Schützenhilfe leistete dabei Ex-Dynamo Ahmet Arslan (30), der gegen Köln einen Doppelpack schnürte. Energie Cottbus und theoretisch auch Arminia Bielefeld können sich aber trotzdem noch an diesem Wochenende an Dynamo vorbeischieben, wodurch die SGD jenseits der Aufstiegsplätze in die Länderspielpause gehen würde.

Die Niederlage gegen den BVB II ist für Dynamo Dresden gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

3. Oktober, 9.40 Uhr: Gut gelaunter Thomas Stamm auf der Pressekonferenz

So trist wie das Wetter war eben die Uhrzeit der Pressekonferenz am Feiertag vor dem Spiel am Freitag in Dortmund: 8.30 Uhr. Aber auf dieser war ein gut gelaunter und putzmunterer Thomas Stamm (41) zu erleben. Jetzt ist Training, nach dem Mittagessen geht es in den Pott. Was er zum Beispiel über die permanente Favoritenrolle seiner Mannschaft und zu Tim Schreiber sagt, dazu später mehr.

Thomas Stamm (41) war am Feiertag gut gelaunt. © Thomas Nahrendorf

2. Oktober, 20.19 Uhr: Sachsenpokal-Spiel gegen Chemnitzer FC lockt zahlreiche Fans an

Das halbe Stadion ist schon voll! Wie der Chemnitzer FC am Mittwoch mitteilte, gingen drei Tage nach Start des freien Verkaufs bereits 7500 Tickets für das Sachsenpokalspiel am 12. Oktober gegen Dynamo Dresden über die Theke. Insgesamt passen 15.000 Zuschauer in das Stadion an der Gellertstraße, 3000 Karten gehen dabei in die Landeshauptstadt. "Dieses Spiel wird zweifellos ein Saisonhighlight für uns alle beim CFC. Auch der Gäste-Block wird sehr gut gefüllt sein", erklärte Tommy Haeder, der Leiter der Geschäftsstelle des CFC. Apropos Chemnitz: Am vergangenen Samstag feierte Jong-min Seo (22) beim Greifswalder FC (1:1) sein Debüt für die Himmelblauen. Der Mittelfeldmann aus Südkorea war im Sommer 2021 aus der Jugend von Eintracht Frankfurt zur SGD gewechselt, konnte sich aber auch aufgrund zahlreicher Verletzungssorgen nicht wirklich durchsetzen und verließ Dresden im vergangen Februar nach dreieinhalb Jahren wieder. Zunächst zog es ihn nach Norwegen zum FK Haugesund, ehe er nach kurzer Vereinslosigkeit erst vor wenigen Tagen beim CFC anheuerte.

Jong-min Seo (22, 3.v.r.) kickt inzwischen beim Chemnitzer FC. © Picture Point / Gabor Krieg

1. Oktober 16.20 Uhr: Rote Erde wartet

Das nächste Auswärtsspiel wartet schon auf Dynamo. Am Freitag geht es zur Bundesliga-Reserve nach Dortmund, Anstoß ist 19 Uhr. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielzeiten wird Dresden dieses Mal nicht im Signal-Iduna-Park auflaufen, sondern im Stadion Rote Erde, das direkt neben Deutschlands größtem Fußball-Stadion liegt. Das wurde in den vergangenen Jahren mehrfach saniert, weshalb die Zweite des BVB immer wieder auf umliegende Stadien ausweichen musste. Seit November 2023 finden die Punktspiele wieder in der Roten Erde statt. 9999 Zuschauer finden dort Platz. Die letzten beiden Spiele in Dortmund waren für Dynamo erfolgreich. In der Saison 2022/2023 hieß es 3:1, damals waren über 7000 SGD-Fans dabei, und 2023/2024siegte die SGD 2:0.

Das Spiel der SGD in Dortmund wird nicht im Signal-Iduna-Park stattfinden, Fans der Schwarz-Gelben müssen sich mit der "Roten Erde" begnügen. © Neundorf/Kirchner-Media/Neundorf/Kirchner-Media/dpa

30. September 14.45 Uhr: Dynamos Bundesliga-"U19" verliert Spitzenspiel gegen RB Leipzig

Dynamos Bundesliga-"U19" hat das Spitzenspiel gegen RB Leipzig mit 1:2 verloren. Die erste Halbzeit war geprägt von bissigen Szenen vor allem im Mittelfeld, Dynamo kam wenig in oder an den Strafraum des Gegners. Leipzigs Noah Weißbach nutzte schließlich die Chance nach Standard und versenkte per Kopf den Ball zur Führung für RB (47.). Dynamo versuchte, Zugriff aufs Spiel zu erlangen, Leipzigs Robert Ramsak konnte aber gleich im Anschluss aus dem Getümmel heraus den Ball im Dresdner Tor unterbringen - 0:2 (54.). Dynamo war danach "stets bemüht", aber Zählbares sprang erst kurz vor Ende durch ein Tor von Hendrik Heße (83.) heraus - zu spät. Dynamos "U17" war im Derby gegen den Chemnitzer erfolgreicher, gewann 2:0. Filip Zahalka war mit zwei Toren (3., 81.) der Matchwinner.

Dynamos U19 musste sich im Spitzenspiel RB Leipzig geschlagen geben. © Report-Dresden

27. September, 16.18 Uhr: Verändert Thomas Stamm seine Startelf gegen Alemannia Aachen erneut?

Die Alemannia aus Aachen kommt am Sonntag nach Dresden. In so einer Englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen heißt es trotzdem immer mit den Kräften haushalten. In Verl (3:0) wechselte Trainer Thomas Stamm (41) gegenüber dem 1:1 gegen Rostock dreimal. Ist dieses Mal wieder mit so einer Rotation zu rechnen? "Das muss man schauen, wie die Jungs dastehen. Kann sein, wir gehen mit den gleichen Jungs rein. Es kann aber auch sein, wir verändern es ein Stück weit. Das kommt darauf an, wie stehen sie am Samstag da, wie kommen sie durch, wie sind die Werte", sagte der 41-Jährige am Nachmittag zur Pressekonferenz vor der Partie.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (41, r.) sprach vor dem Spiel gegen Aachen über mögliche Wechsel in der Startelf. © Thomas Nahrendorf

25. September 8.30 Uhr: Ehemalige Spieler von Dynamo Dresden in Torlaune, Stefan Drljaca gibt Debüt bei VfB Stuttgart

Zum Auftakt des 7. Spieltags waren die ehemalige Kicker von Dynamo Dresden am Dienstagabend in Torlaune. Bei einem völlig irren 4:3-Sieg von Tabellenführer SV Sandhausen trafen mit Dominic Baumann für den Gastgeber und Dennis Borkowski für den FC Ingolstadt gleich zwei ehemalige Schwarz-Gelbe. Nachdem Sandhausen in Führung gegangen war, glich Borkowski in der 19. Minute zum 1:1 aus, Ingolstadt ging dann mit 2:1 in Führung. Baumann glich aber nur sieben Minuten später zum 2:2 aus. Sandhausen führte dann 4:2, der Anschluss gelang Ingolstadt in 90.+3 zu spät. Den Torauftakt im Erzgebirge macht mit Marvin Stefaniak zum 1:0 ebenfalls ein Ex-Dynamo. Wismut gewann am Ende mit 2:1 gegen Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Bitter wurde es für Tim Knipping mit der SpVgg Unterhaching. In Rostock kassierte das Team eine 1:4-Klatsche. Dynamo war offenbar ein guter Aufbaugegner für die Kogge. Sein Comeback nach Verletzungspause gab der ehemalige SGD-Keeper Stefan Drljaca für den VfB Stuttgart II ausgerechnet gegen Arminia Bielefeld. Bei dem Team zog er sich am 20. Dezember 2023 eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu und musste später sogar operiert werden. Für Dynamo stand er danach nie wieder im Tor, wechselte im Sommer zu den Schwaben. Mit dem VfB II siegte er souverän mit 3:0 gegen Bielefeld.

Stefan Drljaca gab sein Debüt für den VfB Stuttgart II und feierte damit nach seiner Verletzung vom Dezember 2023 gleichzeitig sein Comeback. © IMAGO / Langer

Dennis Borkowski traf bei der 3:4-Niederlage beim SV Sandhausen erstmals für seinen neuen Arbeitgeber FC Ingolstadt. © IMAGO / foto2press

23. September, 16.38 Uhr: A-Junioren schicken Aue mit 4:1 nach Hause, U17 feiert Kantersieg gegen FC Magdeburg

Erfolgreiches Wochenende für Dynamos Bundesliga-Junioren! Die "U 19" gewann 4:1 gegen Erzgebirge Aue, die "U 17" landete gegen Magdeburg gar einen 7:0-Kantersieg. Gegen Aue netzte Cedric Tölg in der 11. Minute unhaltbar ein. Mit Quentin Grafe (21.), Fabius-Leander Göpfert (62.) und Jakob Zickler (71.) durften sich weitere Spieler mit Toren gegen Aue belohnen. Aaron Henkel hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (14.).

Wiedergutmachung nach der Klatsche gegen Halle hatten die "U17"-Kicker versprochen. Und die gelang bei bestem Fußballwetter und vor zahlreichen Zuschauern mit einem 7:0 gegen Magdeburg auf beeindruckende Weise. Demyd Yevsiukov (3., 44.), Nick Birnstein (11.), Kevin Krüger (21.), Quentin-Orlando Enold (39.) und Filip Zahalka (67.) sorgten für den Torreigen. Dynamos Youngster Alen Bejtovic, eigentlich noch für die "U 16" spielberechtigt, netzte in der ersten Minute nach seiner Einwechslung (75.) zum 7:0-Endstand ein.

Jakob Zickler (18) traf gegen Aue zum 4:1. © PICTURE POINT / S. Sonntag

20. September, 13.07 Uhr: Anstoßzeit des Sachsenpokal-Achtelfinals vorverlegt

Eigentlich hatte der Sächsische Fußball-Verband das Sachsenpokal-Achtelfinale zwischen Dynamo Dresden und dem Chemnitzer FC für den 12. Oktober 2024 um 15 Uhr angesetzt. Daraus wird jetzt aber nichts - die Partie startet früher. Statt um 15 Uhr wird das Duell zwischen dem aktuellen Titelträger und dem Rekordsieger des Pokals um 14.05 Uhr angepfiffen. Wie Dynamo mitteilte, sei die Vorverlegung wegen einer Sendungsverschiebung und der Liveübertragung im MDR erfolgt.

Dynamo Dresden und der Chemnitzer FC spielen im Sachsenpokal-Achtelfinale schon um 14.05 Uhr anstatt um 15 Uhr gegeneinander. © Picture Point / Gabor Krieg

20. September, 6.43 Uhr: Fans von Hansa Rostock provozieren vor Derby auf geschmacklose Weise

Stilloser geht es wohl kaum! Am morgigen Samstag steht für Dynamo Dresden das Ost-Derby gegen Hansa Rostock auf dem Spielplan. Die Fans der Kogge ließen es sich nicht nehmen, zuvor eine Hassbotschaft der untersten Schublade zu verteilen. Am frühen Freitagmorgen tauchten vor dem Haus der Presse mehrere Flyer auf, auf denen zu lesen war: "in tiefer verbundenheit zu dem einzig wahren fürst des terrors machten, wir hansakrieger uns am 11. September auf, um die verschmutzung unserer strände durch die dreckige sachsenbrut zu rächen. die carolinabrücke war erst der anfang! unser hass steigt täglich wie die elbe! hansa ist gross". Doch nicht nur der Inhalt ist wahrlich geschmacklos - auch die Aufmachung hat es in sich. So ist der Text in einer Schrift geschrieben, die an arabische Schriftzeichen erinnert, im Hintergrund ist ein Foto von Osama bin Laden (†54) abgedruckt. Auch das "hansa ist gross" soll wohl eine Anspielung an das islamische "Allahu Akbar" (Gott ist groß) sein, das von Terroristen als Schlachtruf verwendet wird. Schon 2006 hatten die Rostocker am letzten Spieltag der 2. Bundesliga (Dynamo stieg trotz des 3:1-Erfolgs bei der Kogge ab) mit einem inhaltlich ähnlichen Banner provoziert, damals hielten sie Plakate mit "Das Schlimmste am Sommer seid ihr an unseren Stränden" hoch. Damals sparten sie sich aber zumindest die Anspielungen auf islamischen Terror.

Diese Nachricht hinterließen Hansa-Fans vor dem Haus der Presse. © privat

Die Fans von Hansa Rostock sorgten schon vor dem Derby gegen Dynamo Dresden für Aufsehen. © Axel Heimken/dpa

19, September, 14.52 Uhr: Thomas Stamm spricht vor dem Derby gegen Hansa Rostock

Die Pressekonferenz vor dem mit Spannung erwarteten Ostduell am Samstag (14 Uhr) gegen Hansa Rostock ist vorüber. Welches Personal Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) zur Verfügung hat lest Ihr im Artikel: "Dynamo: So ist die personelle Lage vor dem Heim-Kracher gegen Hansa."

Thomas Stamm (41, r.) auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Samstag gegen Hansa Rostock. © Thomas Nahrendorf

19. September, 7.50 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Dynamo Dresden und Chemnitzer FC terminiert

Im Sachsenpokal-Achtelfinale trifft Dynamo Dresden auf den Chemnitzer FC. Jetzt steht auch fest, wann genau: Der sächsische Fußballverband hat die Partien terminiert. Die SGD muss auf der Mission Titelverteidigung am Samstag, dem 12. Oktober, um 15 Uhr beim Regionalligisten ran. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der diesjährigen Sommervorbereitung ging mit 1:0 an die Chemnitzer, eine erneute Pleite wollen die Schwarz-Gelben aber unbedingt verhindern.

Am 20. Juli testete Dynamo Dresden gegen den Chemnitzer FC und unterlag dabei mit 0:1. © Picture Point / Gabor Krieg

18. September, 14.53 Uhr: Chemnitzer FC testet mit Jong-min Seo einen ehemaligen Dynamo-Spieler

Regionalligist Chemnitzer FC testet seit Mittwoch mit Jong-min Seo (22) einen ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden. Der Offensivmann wurde ebenso wie Lukas Krüger (24) zum Probetraining eingeladen. Wie die Himmelblauen am Mittwoch mitteilten, herrscht aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Stürmer Dejan Bozic (31) und Mittelfeldspieler Tom Baumgart (26) Personalnot. "Beide Spieler haben Qualität und sind daher für uns interessant. Wir wollen uns in den nächsten Tagen ein genaues Bild von ihnen machen. Wir werden sehen, in welche Verfassung sie sind und welchen Gesamteindruck sie hinterlassen, bevor wir über das weitere Vorgehen entscheiden werden", so Sportdirektor Chris Löwe (35).

Jong-min Seo (22) stand von 2021 bis Februar 2024 bei Dynamo unter Vertrag, brachte es - auch aus Verletzungsgründen - aber nur auf sieben Einsätze. © Lutz Hentschel

17. September, 15.18 Uhr: Dynamo-Profis bereiten sich intensiv auf Ost-Kracher gegen Hansa Rostock vor

Das erste Training in dieser Woche läuft, die Vorbereitung auf das Ostduell am Samstag gegen Hansa Rostock ist also im vollen Gange - und das bei herrlichem Spätsommer-Wetter. Mit dabei ist auch endlich wieder Tom Berger (l.), der gut zwei Monate verletzungsbedingt fehlte. Auch Vinko Sapina trainiert, er musste in München passen. Fehlt also nur noch Kyu-Hyun Park verletzt.

Die Akteure der SGD bereiten sich im Training intensiv auf den bevorstehende Ost-Kracher gegen Hansa Rostock vor. © Thomas Nahrendorf

Leistung wird belohnt: Tony Menzel (19) wurde vom Kicker-Sportmagazin zum Spieler des 5. Spieltages in der 3. Liga gekürt. Zwei Tore erzielt, zweimal in der irren Schlussphase auf der Linie geklärt – diese Wahl ist völlig berechtigt. Und es geht weiter: Zum vierten Mal nach fünf Spieltagen steht der 19-Jährige in der Elf des Tages. Mit fünf Scorerpunkten (4 Tore/1 Assist) führt er vor Marcel Bär (32, Aue) und Dominik Baumann (29, Sandhausen/je 4) die Scorerliste der Liga an. Mit einer Durchschnittsnote von 1,9 (das ist für den mitunter strengen Kicker ein sensationeller Wert) ist er vor Lars Bünning (26, 2,33) derzeit der Topspieler der Liga.

Die Freude bei Tony Menzel (19, h.) ist groß: Für seine Glanzleistung gegen 1860 München wird er vom Kicker zum Spieler des Tages gekürt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11. September, 19.52 Uhr: Bittere Diagnose für Ex-Dynamo Paul Will

Im Sommer verließ Paul Will (25) Dynamo Dresden in Richtung Darmstadt. Im DFB-Pokal sollte er eigentlich zurückkehren - doch daraus wird jetzt nichts. Mit einer schweren Knieverletzung fällt der Mittelfeldspieler für den Rest der Saison aus. Wie die Lilien mitteilten, hat sich Will beim Testspiel gegen Mainz 05 einen Kreuzband- und einen Außenmeniskus-Riss zugezogen. Er wurde bereits am heutigen Mittwoch operiert.

Paul Will (25) hat gerade einmal fünf Pflichtspiele für Darmstadt absolviert, jetzt ist er für den Rest der Saison außer Gefecht gesetzt. © Uwe Anspach/dpa

10. September, 17.13 Uhr: Thomas Brendel stellt sich den Medien

Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) war im öffentlichen Training nicht nur Zaungast, er stellte sich auch den Fragen der Medien - zum Beispiel auch zum Pokallos Chemnitzer FC. Hier könnt Ihr lesen, was er zu sagen hatte: "Dynamo muss zum CFC! Das sagt Thomas Brendel zum Hammerlos im Sachsenpokal".

Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) hatte einiges zu sagen. © Thomas Nahrendorf

10. September, 17 Uhr: Claudio Kammerknecht erzielt sein erstes Länderspieltor

Schöner Erfolg für Claudio Kammerknecht (25): Er hat das Play-off-Rückspiel mit Sri Lanka in Kambodscha mit 4:2 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 1:1, nach 120 Minuten 2:2. Kammerknecht glich für Sri Lanka in der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Er köpfte eine Flanke an die Latte und staubte dann ab. Das Hinspiel in Colombo endete 0:0. Sri Lanka ist jetzt bei der Qualifikation für die Asienmeisterschaft dabei.

Große Ehre für Claudio Kammerknecht (25): Der SGD-Verteidiger erzielte sein erstes Länderspieltor für Sri Lanka, und dann gleich noch ein besonders wichtiges. © Picture Point / Gabor Krieg

5. September, 19.11 Uhr: Auch Claudio Kammerknecht spielt mit Sri Lanka unentschieden

Claudio Kammerknecht (25) hat in der Qualifikation für die Asienmeisterschaft mit Sri Lanka in Colombo 0:0 gegen Kambodscha gespielt. Das zweite Spiel der Play-offs steigt am kommenden Dienstag in Kambodscha. Zum ersten Mal in seiner noch jungen Länderspiel-Karriere durfte der Verteidiger über die gesamte Distanz ran: Bei seinem Debüt im März hatte der 25-Jährige noch verletzt ausgewechselt werden müssen.

Claudio Kammerknecht (25) spielte mit der Nationalmannschaft von Sri Lanka im ersten Play-off-Spiel gegen Kambodscha 0:0. © Picture Point / Sven Sonntag

5. September, 16.50 Uhr: Dynamo Dresden spielt Remis gegen Hertha BSC II

Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 2:2. Dynamo war überlegen, patzte aber zweimal und brauchte insgesamt gesehen zu viele Chancen.

Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Unentschieden gegen kleine Hertha: Daferner bewahrt Dynamo spät vor Test-Pleite".

Die Dynamo-Premiere von Sascha Risch (r.) war nicht von Erfolg gekrönt: Gegen Hertha BSC II stand am Ende ein Unentschieden. © Norbert Neumann

5. September, 16.45 Uhr: Dynamo Dresden gleicht aus!