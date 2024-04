Dynamo Dresden: Diese Drei sollen es nach dem Anfang-Aus jetzt richten

Dresden - Sie kam zu spät, aber nach dem blutleeren Auftritt der Mannschaft gegen Viktoria Köln war sie völlig alternativlos: Die Trennung bei Dynamo Dresden von Trainer Markus Anfang (49) und Assistent Florian Junge (37). Nun sollen es drei andere in den verbleibenden vier Spielen in der 3. Liga und im Sachsenpokal richten.

Scholz hatte das Amt des Interimstrainers schon einmal inne, nämlich 2019 nach dem Rausschmiss des damaligen Coaches Cristian Fiél (44). Im Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen am 8. Dezember holte das Team damals ein 1:1-Unentschieden.

Unterstützt werden sie dabei von Vereinslegende Ulf Kirsten (58), der seit März 2023 offiziell als Berater des Aufsichtsrates tätig ist. © Lutz Hentschel

Der Dritte im Dynamo-Retter-Bund der Aufstiegsmission ist Ulf Kirsten. Er arbeitet seit Anfang März 2023 als offizieller Berater des Aufsichtsrates, hatte zuletzt eine enge Anbindung an die Entscheidungsträger und Sportdirektor Ralf Becker (53), der aber vor rund einem Monat rausgeschmissen wurde.



Kirsten war nach Ende seiner Karriere von 2005 bis 2011 Trainer der zweiten Mannschaft von Bayer Leverkusen.

Nun soll der gebürtige Riesaer gemeinsam mit den anderen beiden die Mannschaft wieder auf die Spur bringen. Warum die Verantwortlichen im Verein nach der 1:3-Heimniederlage gegen Saarbrücken und dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden bei Freiburg II so lange auf den Rausschmiss Anfangs gewartet, und damit die Chancen auf das erklärte Ziel Aufstieg so heftig minimiert haben, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Am Mittwoch soll mit einem Sieg und dem möglichen Finaleinzug im Sachsenpokal beim FSV Zwickau wenigstens die Mission DFB-Pokal weiter am Leben bleiben. Am Ende der vergangenen Saison verspielte Dynamo nicht nur den Aufstieg in die 2. Bundesliga Last Minute, sondern auch die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Das soll in diesem Jahr nicht wieder passieren.