Dynamo dreht zweimal Rückstand und erkämpft sich wichtigen Punkt gegen Ingolstadt

Dynamo Dresden hat nach zweimaligem Rückstand noch einen Punkt gegen den FC Ingolstadt geholt und bleibt in der Englischen Woche ungeschlagen.

Von Tina Hofmann

Dresden - Dynamo Dresden hat in einem hart umkämpften Spiel gegen den FC Ingolstadt große Moral bewiesen und beim 2:2 (1:1)-Unentschieden zweimal einen Rückstand gedreht. Der Punkt gegen den direkten Konkurrenten um den Aufstieg kann noch ganz wichtig werden.

Die Gäste waren durch Tim Heike aus dem Nichts mit 1:0 in der 35. Minute in Führung gegangen, doch die SGD brauchte nicht lang, um sich zu schütteln. Schon in der 43. Minute erzielte Jonas Sterner per Traumtor den Ausgleich. Kurz nach der Pause traf ausgerechnet Dynamos Aufstiegsheld von 2016, Pascal Testroet zum 1:2 (48. Minute), Lars Bünning (73.) besorgte den erneuten Ausgleich und traf zum 2:2-Endstand. Doch in der Zwischenzeit entwickelte sich das absolut wilde Spiel immer mehr zum Kartenfestival, mit Konsequenzen für die SGD: Nicht nur musste Athletiktrainer Matthias Grahé mit Gelb-Rot den Innenraum verlassen, Sascha Risch und Vinko Sapina wurden auch noch zum jeweils fünften Mal verwarnt und verpassen damit das Spiel am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück gesperrt. Endstand: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 2:2 Tore: 0:1 Tim Heike (35. Minute), 1:1 Jonas Sterner (43. Minute), 1:2 Pascal Testroet (48. Minute), 2:2 Lars Bünning (73. Minute) Unseren Liveticker gibt es hier zum Nachlesen.

21.41 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet und damit verabschieden auch wir uns aus unserem Liveticker.

21.32 Uhr: Die Stimmen der Pressekonferenz von Sabrina Wittmann und Thomas Stamm

Sabrina Wittmann, FC Ingolstadt: "Wir haben ganz gut angefangen, wussten, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die uns im ersten Drittel viel abverlangen wird. Wir mussten am Anfang eine Welle nach der anderen auffangen und haben genau dann die Führung erzielt. Das hätten wir gern in die Halbzeit mitgenommen, wäre angesichts der vielen Chancen für Dynamo vielleicht aber auch etwas vermessen gewesen. Das 2:2 ist verdient, auch wenn wir gern den Lucky Punch mitgenommen hätten." Thomas Stamm, Dynamo Dresden: "Wir waren gut im Spiel, aber wir dürfen beim Gegentor nicht weiter pressen, sondern müssen stellen. Ich habe eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesehen. Es hat sich mit dem 1:1 nicht so angefühlt, dass es korrekt ist, da wir uns viele gute Möglichkeiten erspielt haben. Wir wussten um die Qualität von Ingolstadt und hatten dann bei dem langen Einwurf nicht den richtigen Zugriff. Was ich danach gesehen habe, mit dem Druck und mit der Einstellung, auf den Sieg zu gehen, fand ich richtig, richtig gut. Kurz nach dem Spiel fühlt es sich für mich so an, dass es zwei Punkte zu wenig sind. Trotzdem können wir es einordnen, dass wir gegen einen starken Gegner einen Punkt mitnehmen und trotzdem fühlt es sich zu wenig an."

21.27 Uhr: Wir warten auf den Beginn der Pressekonferenz und liefern Euch gleich die Stimmen hier.

21.22 Uhr: Dynamo Dresden knackt die 60-Punkte-Marke

Mit dem Punkt heute hat Dynamo die 60-Punkte-Marke geknackt. Cottbus hat zu Hause gegen Rot-Weiss Essen verloren und kann sich den zweiten Platz von Arminia Bielefeld nicht zurückerobern. Die SGD besitzt jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Finalisten im DFB-Pokal und fünf auf Cottbus, die auf Aufstiegsrelegationsrang drei stehen. Dahinter lauert Saarbrücken mit ebenfalls 55 Zählern, Ingolstadt steht mit 50 Punkten auf dem 5. Platz. Es bleibt weiterhin extrem spannend in der 3. Liga.

Dynamo Dresden: Andi Hoti humpelt in die Kabine

21.19 Uhr: Andi Hoti humpelte gerade aus dem Innenraum in die Kabine. Das sah gar nicht gut aus. Wahrscheinlich wird er wirklich eine Weile ausfallen. Das ist für Dynamo im Aufstiegskampf ganz bitter. Er hatte sich schon vor der Partie verletzt und musste zugucken.

Dynamo Dresden und FC Ingolstadt trennen sich 2:2

Abpfiff: Und dann ist das Spiel vorbei! Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt trennen sich mit 2:2 und nehmen beide einen Punkt für die Tabelle mit.

90.+8: Es gibt noch einmal Freistoß für die SGD, weil Baur auf dem Weg zum Ingolstädter Tor gelegt wird. Meißner probiert es direkt, Boevink kann nicht festhalten. Trotzdem bekommt der FCI den Ball geklärt.

90.+5: Auf beiden Seiten geht es weiter hin und her. Wahnsinn. Jetzt sieht auch Tim Schreiber Gelb.

90.+4: Das gibt es nicht! Boevink schießt Kutschke mit einem wilden Patzer an, doch der Ball geht neben den Kasten.

90.+3: Sterner probiert es aus der Distanz, doch Boevink hat das Leder.

90.+1: Puhhhh: Lorenz kommt an den Kopfball, das Leder zischt nur knapp übers Dynamo-Tor.

90. Minute: Krass! Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit!

90. Minute: Die letzte Minute der regulären Spielzeit ist angebrochen. Gelingt hier noch einem Team der Lucky Punch?

88. Minute: Dynamo drückt auf das 3:2, doch es will nicht fallen.

87. Minute: Dynamo wechselt zum letzten Mal. Kother geht, Oehmichen kommt, er hatte im Hinspiel das 1:1 gemacht.

82. Minute: Die Zuschauerzahl ist da: 27.486 Fans sehen das Duell im Rudolf-Harbig-Stadion.

81. Minute: Puhhhh, stark von Tim Schreiber! Zeitler kommt an den Ball, der Torhüter wehrt den Ball ab und im Gegenzug hat Dynamo die nächste Chance - der Kopfball von Meißner wird neben den Pfosten gelenkt - Was ist hier los? Bitter: es hätte Ecke geben müssen, es gibt aber Abstoß Ingolstadt.

79. Minute: Die SGD will die drei Punkte! Baur schnappt sich den Ball im Sechzehner, schießt, doch das Leder trudelt links am Tor vorbei.

78. Minute: Wechsel bei Dynamo. Boeder und Daferner gehen, es kommen Menzel und Kutschke.

76. Minute: Was ist das für ein wildes Spiel???? Erst hat Ingolstadt die Chance zur Führung, doch Schreiber hält, dann will Dynamo gern einen Elfmeter, nachdem Baur im Sechzehner zu Fall kommt, doch den gibt es nicht.

Lars Bünning macht das 2:2 per Kopf

73. Minute: Toooooooor für Dynamo! Nach einer Eckenvariante bringt Sterner die Flanke rein und Bünning steht goldrichtig - er köpft zum 2:2 ein.

72. Minute: Der eingewechselte Meißner zieht in den Sechzehner rein, nimmt Maß, der Ball zischt mit ordentlich Geschwindigkeit über den Kasten.

Auch Vinko Sapina sieht Gelb und ist gegen Osnabrück gesperrt

68. Minute: Wechsel bei Dynamo: Lemmer und Hauptmann verlassen den Rasen, Baur und Meißner kommen.

67. Minute: Jetzt läuft's hier kartentechnisch aus dem Ruder: Bünning sieht nach einem Zweikampf mit Testroet Gelb, anschließend auch Sapina, der damit genauso wie Risch gegen Osnabrück gesperrt ist.

Dynamos Fitnesscoach Matthias Grahé sieht Gelb-Rot

64. Minute: Das war jetzt absolut wild. Kother tritt nach dem Zweikampf mit dem Fuß auf den Oberschenkel von Decker, auch wenn es sicherlich keine Absicht war. Er sieht keine Karte. Nach der Behandlung kommt es aber zu Tumulten mit den Wechselspielern von Dynamo rund um Fitnesscoach Matthias Grahé. Der sieht erst Gelb, dann direkt danach Gelb-Rot. Stefan Kutschke ist außer sich und schickt Grahé in die Kabine.

Matthias Grahé (2.v.l.), Dynamos Fitnessocach fliegt mit Gelb-Rot aus dem Innenraum. © Lutz Hentschel

63. Minute: Der Ball will aktuell einfach nicht rein. Kother bringt das Leder gefährlich auf Boevink, der den Ball abwehrt, dann kommt Daferner nicht mehr ganz an die Kugel heran.

61. Minute: Doppelter Wechsel bei Ingolstadt: Kamnuric und Besuschkow gehen vom Feld, Deichmann und Kopacz kommen. Nach der Halbzeit hatte bereits Zeitler den Torschützen Heike ersetzt.

56. Minute: Dynamo versucht weiter Druck zu machen und auf den Ausgleich zu drängen, Ingolstadt hat sich aktuell eher zurückgezogen.

53. Minute: Die Riesenchance zum Ausgleich! Sterner flankt auf den völlig freistehenden Boder, doch der setzt den Kopfball ganz knapp neben den rechten Pfosten.

Kurz nach der Pause trifft ausgerechnet Pascal Testroet zum 1:2

48. Minute: Oh, nein! Ausgerechnet Pascal Testroet nimmt den Ball im Sechzehner an und trifft per Seitfallzieher zum 1:2. Solche Tore hat er früher auch für die SGD geschossen.

Hier trifft Pascal Testroet (am Boden) per Seitfallzieher zum 2:1 für Ingolstadt. © IMAGO / Fotostand

20.04 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit! 1:1 zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt

19.49 Uhr: Halbzeit in Dresden! Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen. Was für eine Halbzeit, so war es fast zu erwarten. Dynamo war allerdings eine halbe Stunde lang drückend überlegen, verpasst aber das Führungstor, ehe dann Ingolstadt dem Gastgeber die kalte Dusche verpasst. Das Gute aber: die SGD braucht nicht lange, um sich zu schütteln und kommt schnell durch Jonas Sterner zum Ausgleich. Das war mental ganz wichtig. Es wird eine spannende zweite Hälfte.

Jonas Sterner erzielte den wichtigen Ausgleich in der ersten Hälfte. © Robert Michael/dpa/ZB

45.+3: Sterner nimmt nochmal Maß, doch dieses Mal geht der Schuss drüber.

44. Minute: Da ist fast das 2:1 für Ingolstadt! Pascal Testroet geht auf Schreiber zu, doch der pariert stark gegen den Dynamo-Aufstiegsheld von 2016.

Jonas Sterner trifft für Dynamo Dresden per Traumtor zum 1:1-Ausgleich

43. Minute: Jaaaaaaaa! Da ist der Ausgleich für Dynamo. Jonas Sterner nimmt an der Strafraumgrenze den Ball an, legt ihn sich in Ruhe vor und zirkelt dann ein Traumtor ins linke obere Toreck.