Erste Heimniederlage der Saison: Dynamo vermasselt den Rückrunden-Auftakt

Dynamo Dresden hat den Auftakt in die Rückrunde vermasselt, mit 2:3 gegen Viktoria Köln verloren und die erste Heimniederlage der Saison kassiert.

Von Tina Hofmann

Dresden - So hatte sich Dynamo Dresden das nicht vorgestellt! Das Team von Trainer Thomas Stamm unterlag zum Auftakt der Rückrunde zu Hause Viktoria Köln mit 2:3 (1:2). Damit kassierte das Team die erste Heimniederlage der Saison.

Enttäuschung pur bei Dynamo: Zum Rückrundenauftakt gab es die 2:3-Niederlage gegen Köln. © Lutz Hentschel Das letzte Mal hatte die SGD in der Vorsaison am 4. Mai 2024 gegen den SC Verl verloren. Köln schockte die SGD mit zwei schnellen Toren durch Serhat Güler und Said El Mala zum 1:0 und dem 2:0. Durch Jakob Lemmer kam der Gastgeber noch vor der Halbzeit zum 1:2-Anschluss. Lex-Tyger Lobinger stellte den alten Spielstand aber beim 1:3 wieder her, ehe Stefan Kutschke beim 2:3 nochmal Hoffnung aufkeimen ließ. Doch die SGD konnte es nicht mehr final drehen. Mit Vinko Sapina und David Kubatta mussten zwei verletzte Spieler vom Feld. Mit der Niederlage verliert Dynamo die Tabellenführung an Energie Cottbus, wo am kommenden Samstag der Ost-Kracher zwischen beiden Teams steigt. Dynamo Dresden Der nächste Jonas fällt aus! Dynamo-Coach Stamm muss seine Erfolgstruppe umstellen Endstand: Dynamo Dresden - Viktoria Köln 2:3 0:1 Serhat Güler (20. Minute), 0:2 Said El Mala (25.), 1:2 Jakob Lemmer (40.), 1:3 Lex Tyger Lobinger (76.), 2:3 Stefan Kutschke (86.) TAG24 berichtete für Euch im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

Das sagen Thomas Stamm und Olaf Janßen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel

15.56 Uhr: Thomas Stamm: "Wir waren bis zur Verletzung von Vinko sehr, sehr gut im Spiel. Wir hatten gute Balleroberungen. Dann kommt die Verletzung, da muss ich es auf mich nehmen, mit der Auswechselung zu lange gewartet zu haben. Wir haben dann zu passiv verteidigt. In Summe sind wir gut reingekommen, dann kommt diese Phase, sind dann 0.2 hinten. Danach müssen wir den Ausgleich machen, mit einem 2:2 in die Halbzeit gehen. Wir haben hintenraus die Chancen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Wir bekommen einen klaren Elfmeter nicht, da braucht es Mut, den zu pfeifen. Da brauchen wir keinen VAR, wenn ich den von außen sehe, sieht er den auch. Die effizientere Mannschaft nimmt heute die Punkte mit." "David Kubatta hatte vergangene Woche 40 Grad Fieber, mit einer starken Grippe reichte es heute nicht zu mehr, aber da wird alles gut sein. Bei Vinko Sapina kann ich noch nichts sagen, es wird etwas Muskuläres sein."

15.53 Uhr: Olaf Janßen: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir hatten in der Startelf sechs U23-Spieler. Jeder hat ein Spitzenspiel zweier Mannschaften gesehen, die bis zum Schluss alles investiert haben. Wir hatten in der ersten Hälfte einige Räume. Die beiden Tore spielten uns in die Karten, aber Dynamo hat sich nicht aufgegeben. In der zweiten Hälfte waren wir gegen den Ball extrem fleißig. Zum 3:1 war es nochmal ein super Tor. Dann mussten wie viele, viele hohe Bälle verteidigen. Dann fällt das 2:3, dann eine strittige Szene, wo der Schiedsrichter sicher Elfmeter pfeifen kann. Wir hatten das Spielglück dann auf unserer Seite, das wissen wir sehr wohl einzuschätzen."

15.50 Uhr: Die Pressekonferenz wird in Kürze starten.

Das sagt Jakob Lemmer nach dem Spiel

Jakob Lemmer: "Wir haben zu viele kleine Fehler gemacht, zu viele Pässe, die beim Gegner ankamen. Wir haben es uns anders vorgenommen. Wir wollten anders in die Rückrunde starten, aber wir müssen den Blick nach vorn richten."

Das sagt Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm nach der Partie

Trainer Thomas Stamm sagt nach der Partie bei MagentaSport: "Sie waren sehr effizient, wir nicht. Wir haben sehr viele Chancen nicht genutzt. Wir dürfen gerade in Unterzahl nicht so agieren. Das haben wir in der Pause angesprochen, da müssen wir effizienter sein. Viktoria ist eine gute Mannschaft. Aber wenn wir heute konsequenter gewesen wären, wäre mehr möglich gewesen. Wir haben einen Elfmeter nicht bekommen, aber darum verlieren wir nicht. Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben offensiv kein schlechtes Spiel gemacht, teilweise aber zu passiv verteidigt. Beim Elfmeter muss man den Mut haben, den hier zu pfeifen, egal, wie es steht. Menschen machen Fehler, das ist ganz normal, aber in Summe war es heute in bisschen zu viel."

Dynamo unterliegt zum Rückrundenauftakt Viktoria Köln und verliert zwei verletzte Spieler

90.+5: Schluss, Aus, Ende. Das Spiel ist vorbei.

90.+3: Kother bekommt das Leder vor den Fuß, zieht an der Strafraumgrenze ab, doch der Ball zischt über den Kasten.

90.+2: Lobinger legt Kutschke an der Mittellinie, bekommt kein Gelb, Dynamo aber Freistoß. Tim Schreiber tritt ihn, doch keiner kann den Ball verwerten.

90. Minute: Die Nachspielzeit wird angezeigt - fünf satte Minuten gibt es obendrauf! Es ist jetzt absolut hitzig hier.

89. Minute: Jetzt wird es wild! Erst verpasst Mika Baur ganz knapp das 3:3, dann sieht an der Seitenlinie Thomas Stamm die Gelbe Karte wegen Meckerns.

Stefan Kutschke verkürzt mit seinem 51. Tor für Dynamo auf 2:3

86. Minute: Toooooooor für Dynamo! Die gerade eingwechselten Mika Baur und Stefan Kutschke harmonieren sofort. Baur setzt sich auf links durch, flankt in den Strafraum, dort übernimmt Kutschke den Ball und Verantwortung, zieht einfach mal ab und hämmert sein 51. Tor für Schwarz-Gelb in die Maschen - 2:3!

85. Minute: Die Zuschauerzahl ist da: 27.783 Fans sehen den Auftakt in die Rückrunde.

84. Minute: Kammerknecht lässt Lobinger herrlich aussteigen, flankt perfekt in den Sechzehner, dort kommt Hauptmann zum Kopfball, doch wieder ist Dudu im Kölner Tor zur Stelle.

Mika Baur wird im Strafraum gelegt, doch Dynamo Dresden bekommt den klaren Elfmeter nicht

79. Minute: Ganz bitter! Mika Baur wird kurz nach seiner Einwechslung im Strafraum gelegt - glasklarer Elfmeter, den Dynamo hier von Schiedsrichter Assad Nouhoum nicht bekommt.

77. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo. Kutschke und Neuzugang Mika Baur kommen ins Spiel.

76. Minute: Tor für Köln! Lex Tyger Lobinger trifft, steht kurz nach seiner Einwechselung völlig frei und wieder lief der Angriff über die rechte Abwehrseite der SGD. Der Sohn von Leichtathletik-Legende Tim Lobinger schickt nach seinem Tor Grüße in den Himmel an seinen verstorbenen Vater. Lobinger war nach einem langen Krebsleiden am 16. Februar 2023 verstorben.

75. Minute: Güler legt sich den Ball zurecht, nachdem sein Team vorher gut kombiniert hat, doch Bünning stoppt den Angriff.

73. Minute: Auf den Rängen herrscht gerade wenig Stimmung, es ist erstaunlich ruhig im Rund. Liegt wohl auch daran, dass Dynamo das Spiel nicht entscheidend an sich reißen kann. Zwar hat die SGD mehr Ballbesitz, doch das Spiel nach vorn stockt. Auf der rechten Seite verteidigt Sticker alle Bälle von Lemmer konsequent weg.

70. Minute: Doppelwechsel bei Viktoria Köln. Poepperl und Velasco gehen, Lobinger und Vrenezi kommen.

69. Minute: Kother probiert es aus der Distanz, doch Dudu im Tor hat den Ball wieder sicher.

Auch David Kubatta muss bei Dynamo Dresden angeschlagen vom Feld

67. Minute: David Kubatta muss runter, er scheint Probleme zu haben. Für ihn ist jetzt Lars Bünning im Spiel.

67. Minute: Köln steckt nicht auf, die Partie ist jetzt teilweise etwas zerfahren. Beide Teams bereiten die nächsten Wechsel vor.

62. Minute: Dynamo ist jetzt spielbestimmend, die rechte Seite ist kein Gefahrenherd mehr, nachdem El Mala verletzt runter musste und Claudio Kammerknecht dort dicht macht. Bis jetzt fehlt im gegnerischen Strafraum aber noch die Präzision im Abschluss nach dem letzten Pass.

58. Minute: Der Ball ist im Tor, Kammerknecht hatte getroffen, doch die Fahne fürs Abseits ging zeitig hoch, nachdem Lemmer den Ball in den Sechzehner geschlagen hatte.

57. Minute: Dynamo macht im Gegenzug Druck, Lemmer bringt die Kugel zweimal gefährlich rein, Köln kann zur Ecke klären.

55. Minute: Der Ex-Auer Simon Handle bringt den Ball in den Dynamo-Strafraum, doch Kubatta kann klären.

Der extrem gefährliche Said El Mala muss bei Viktoria Köln verletzt vom Feld

52. Minute: Bitter für Köln! Der extrem gefährliche Said El Mala muss verletzt vom Feld, dafür kommt Neuzugang Tobias Eisenhuth in die Partie.

51. Minute: Dynamo mit Drang zum Tor! Kammerknecht bringt die Flanke in den Strafraum, dort verpasst Hauptmann nur ganz knapp.

49. Minute: Freistoß für Köln, doch Schreiber hält den Ball sicher. Mittlerweile steht er im Schatten, hat seine Cap abgelegt. Die SGD spielt jetzt in der zweiten Hälfte auf den K-Block zu.

48. Minute: Risch probiert es, Dynamo kommt gut aus der Halbzeit, doch Dudu im Kölner Kasten ist wieder am Ball.

14.39 Uhr: Die zweite Hälfte läuft! Schafft Dynamo es noch, das Spiel zu drehen?

Claudio Kammerknecht ersetzt bei Dynamo Dresden Jan Hendrik Marx

14.36 Uhr: Auch die Viktoria wechselt. Donny Bogicevic bleibt in der Kabine, für ihn kommt Niklas May. Kammerknecht kommt bei Dynamo für Jan Hendrik Marx und rückt für ihn in der Viererkette auf die rechte Seite.

14.35 Uhr: Claudio Kammerknecht macht sich mit Athletik-Coach Matthias Grahé warm, er wird ins Spiel kommen.

Dynamo verliert Vinko Sapina und liegt nach der ersten Halbzeit mit 1:2 zurück

14.23 Uhr: Was für eine erste Halbzeit! Dynamo verliert Vinko Sapina gleich in der Anfangsphase mit einer Verletzung an der rechten Oberschenkel-Rückseite. Als er gerade an der Seitenlinie behandelt wird, trifft die Viktoria zur Führung, erhöht dann auf 2:0. Die SGD zeigte sich aber nicht geschockt, kam durch Lemmer zum Ausgleich. Der Mittelfeldmann hätte dann sogar noch auf 2:2 oder 3:2 erhöhen können, hatte bis zur Pause noch weitere Riesenchancen. Mal sehen, wie Dynamo aus der Kabine kommt. Jan Hendrik Marx wirkte auf der rechten Abwehrseite überfordert, er rückte aufgrund einer Verletzung von Jonas Sterner in die Startelf.

Ganz bitter für Dynamo: Vinko Sapina musste schon in der ersten Hälfte raus, verletzte sich in der 18. Minute an der Oberschenkel-Rückseite. © Lutz Hentschel

14.22 Uhr: Jetzt ist Halbzeit!

45.+3: Und der nächste Riese von Lemmer zum möglichen 2:2, doch Dudu packt die nächste Parade aus.

45. Minute: Und wieder schaltet Köln schnell über die rechte Seite der SGD um, Said El Mala geht auf Schreiber zu, der den Ball parieren kann. Der Schütze liegt am Boden und muss behandelt werden.

44. Minute: Lemmer hat die Riesenchance aufs 2:2, doch Dudu packt die Parade aus und klärt den Ball zur Ecke.

43. Minute: Daferner kracht die Kugel auf etwa 18 Metern auf den Kasten, doch da der Ball relativ zentral kommt, kann Dudu das Leder festhalten.

42. Minute: Poepperl geht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Casar, es gibt Freistoß, allerdings komischerweise keine Karte für den Kölner.