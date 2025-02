Dynamo gegen 1860 live: Löwen spielen heute wohl mit Trauerflor

Dynamo Dresden gegen den TSV 1860 München im TAG24-Liveticker: Nach dem Anschlag in München spielen die Löwen heute wohl mit Trauerflor.

Von Florian Mentele

Dresden - Vor heimischer Kulisse zurück in die Erfolgsspur? Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite beim VfB Stuttgart II in der Vorwoche will Dynamo Dresden am heutigen Sonntagabend ab 19.30 Uhr gegen den TSV 1860 München die passende Antwort geben.

Der überraschend schwache Auftritt in Großaspach schwebt noch wie eine dunkle Wolke über der Mannschaft, die Luft im Aufstiegsrennen wird - mal wieder - dünner. SGD-Coach Thomas Stamm (41) hat die sportlichen Versäumnisse keineswegs geschönt, sondern auf der abschließenden Pressekonferenz noch einmal deutlich angesprochen. Mit den Löwen kommt nun allerdings ein Team im Aufwind ins Rudolf-Harbig-Stadion. In unserem Liveticker zum Dynamo-Duell gegen 1860 am 24. Spieltag der 3. Liga bleibt Ihr am Ball!

16.23 Uhr: Diesen Spielern droht eine Sperre

Zwei Dynamos müssen gegen die Sechzger aufpassen! Philip Heise (33) und David Kubatta (21) droht mit je vier Gelben Karte im Falle einer Verwarnung eine Sperre für das Auswärtsmatch am kommenden Samstag bei Hansa Rostock. Auch Jonas Oehmichen (20) steht aktuell bei vier Kartons, der Youngster fehlt aber ohnehin noch verletzt. Bei 1860 sind Max Reinthaler (29) sowie Patrick Hobsch (30) mit je vier Gelben vorbelastet, die Löwen empfangen bereits am nächsten Freitag die Arminia aus Bielefeld. Linksverteidiger Florian Bähr (21) steht ebenfalls bei vier Verwarnungen, kickt dieses Wochenende aber bei der U21.

David Kubatta (21) muss gegen Hansa aussetzen, wenn er heute eine Gelbe Karte sieht. © Picture Point / Gabor Krieg

16.02 Uhr: 1860 München spielt heute wohl mit Trauerflor

Vor allem für die Löwen spielt der Sport in diesen Tagen lediglich eine Untergeordnete Rolle. Nach dem Anschlag in München, bei dem eine Frau und ihre zweijährige Tochter starben, läuft der TSV heute vermutlich mit Trauerflor auf, wie unter anderem das vereinsnahe Medien "dieblaue24" berichtet.

Bei einem Anschlag auf eine Verdi-Kundgebung in München am Donnerstag starben zwei Menschen. © Pia Bayer/dpa

15.44 Uhr: So viele Fans peitschen Dynamo Dresden gegen 1860 München an

Insgesamt 29.000 Zuschauer werden am heutigen Sonntagabend im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet, 1300 davon reisen aus München mit nach Dresden. Das Spiel ist damit also noch nicht ganz ausverkauft, ab 17.30 Uhr öffnen die Tageskassen für Heim- und Gästefans. Zeitgleich beginnt auch der Einlass.

Rund 27.700 SGD-Fans werden ihrer Mannschaft heute den Rücken stärken. © Lutz Hentschel

15.32 Uhr: Saarbrücken verliert in Unterhaching

Das erste Drittliga-Spiel des Tages ist schon vorbei, der 1. FC Saarbrücken musste sich mit 0:2 bei der SpVgg Unterhaching geschlagen geben. Die Tore erzielten Luc Ihorst (24, 10. Minute) und Fabio Torsiello (20, 42.). Damit bleibt Dynamo unabhängig vom Ergebnis gegen 1860 mindestens auf dem zweiten Tabellenplatz und kann den Vorsprung auf die Saarländer auf vier Zähler ausbauen. Sollte auch Cottbus verlieren, ist mit einem hohen Sieg sogar der Sprung an die Spitze drin.

15.16 Uhr: Hier läuft das Spiel zwischen Dynamo Dresden und 1860 München heute im TV

Wer das Dynamo-Duell gegen die Löwen live im Fernsehen verfolgen möchte, der ist heute auf ein Abo von Magenta Sport angewiesen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt 19 Uhr mit Moderator Alexander Küpper. Andreas Mann wird das Match kommentieren, als Experte ist Toni Wachsmuth dabei. Alternativ bleibt Ihr in unserem TAG24-Liveticker aber natürlich stets bestens informiert.

Das SGD-Spiel gegen 1860 läuft heute nur bei Magenta Sport. © Robert Michael/dpa

15.03 Uhr: Ein Löwe kehrt nach Dresden zurück

Auf der anderen Seite schlägt ein TSV-Kicker heute nicht das erste Mal an der Elbe auf. Morris Schröter fehlt zwar verletzt, doch auch Leroy Kwadwo (28) kickte schon für Dynamo. Der Abwehrmann kam im Winter 2021 von den Würzburger Kickers und stand in der anschließenden Drittliga-Rückrunde zwölf Mal für die SGD auf dem Rasen. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga verließ er Dresden aber wieder Richtung Duisburg. Im Sommer 2023 holten ihn die Sechzger an die Isar, inzwischen hat er sich dort einen Stammplatz erkämpft. Während er unter den Vorgängern von Glöckner häufig in der Innenverteidigung ranmusste, spielt er unter dem 48-Jährigen wieder links hinten.

Leroy Kwadwo (28, r.) hatte in der Aufstiegssaison 2020/21 ein kurzes Karriere-Intermezzo bei Dynamo. © Lutz Hentschel

14.47 Uhr: Auch Christoph Daferner hat Vergangenheit bei 1860 München

Thomas Brendel (48) ist nicht der einzige Dynamo, der schon das himmelblaue Trikot trug. SGD-Knipser Christoph Daferner (27) kam 2014 ins NLZ der Löwen und durchlief die Jugendmannschaften bis zur U23. Für den Sprung zu den Profis reichte es - auch wegen eines Kreuzbandrisses in seiner finalen Saison an der Isar - nicht. 2017 wechselte er in die zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Christoph Daferner (27) kickte in der Jugend für die Löwen, der Durchbruch gelang ihm aber erst später. © PICTURE POINT / S. Sonntag

14.33 Uhr: Besonderes Wiedersehen für Thomas Brendel

Für Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (48) dürften die Begegnungen gegen 1860 einen besonderen Charakter haben. Der frühere Mittelstürmer spielte nämlich einst für die Löwen. Im Sommer 1999 wechselte der Knipser als Torschützenkönig der Oberliga Hessen nach München, wo er fortan auch mit den Profis trainieren durfte und zum erweiterten Kader gehörte, der in dieser Saison sensationell Platz vier und damit die Champions-League-Quali erreichte. Zudem wurden die Sechzger "Stadtmeister", gewannen beide Duelle gegen die großen Bayern. Am Ende konnte sich Brendel unter Coach Werner Lorant aber nicht durchsetzen, eine Berufung in den Spieltagskader der Bundesliga blieb aus. Seine Konkurrenten waren mit Martin Max, Markus Schroth oder Paul Agostino aber auch keine Laufkundschaft. Zu allem Überfluss brach sich der junge Goalgetter bei einem Zweikampf im Training auch noch die Kniescheibe und fiel somit ein Dreivierteljahr aus, ehe er den TSV wieder in Richtung Offenbach verließ.

Thomas Brendel (48) spielte von 1999 bis 2001 beim TSV 1860 München, kam aber nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz. © Lutz Hentschel

14.13 Uhr: Ausgeglichene Bilanz zwischen Dynamo Dresden und 1860 München

Es ist das 23. Pflichtspiel-Duell zwischen Dresden und 1860, zehn Mal verließ Dynamo den Platz dabei als Gewinner. So auch am 5. Spieltag in der Hinrunde an der Grünwalder Straße. Tony Menzel (19) brachte die Schwarz-Gelben in Führung, ehe Tunay Deniz (31) kurz vor der Pause ausglich. Doch Robin Meißner (25) und erneut Menzel antworteten nach dem Seitenwechsel, der Anschluss von Julian Guttau (25) änderte nichts mehr am 3:2-Triumph für die SGD. Für die Löwen stehen insgesamt aber auch acht Siege zu Buche, vier Partien endeten mit einem Unentschieden.

13.57 Uhr: Diese Spieler fallen bei Dynamo Dresden aus

SGD-Trainer Thomas Stamm kann halbwegs entspannt auf seine Personaldecke blicken, auf drei Kicker muss er allerdings verzichten. Jonas Oehmichen (20, Schulter), Vinko Sapina (29, Oberschenkelverletzung) und Paul Lehmann (20, Rückenprobleme) fallen weiterhin aus. Daneben sind aber alle Profis mit an Bord.

Vinko Sapina (29) verletzte sich bei der 2:3-Pleite gegen die Viktoria und fehlt weiterhin. © Lutz Hentschel

13.44 Uhr: Personalsituation bei 1860 München

Bleiben wir gleich noch bei den Sechzgern und werfen einen Blick aufs Personal: Neu-Coach Glöckner muss zwar auf einige Spieler verzichten, kann aber auf seine wichtigsten Akteure setzen. Bei den Löwen fehlen Ex-Dynamo Morris Schröter (29, Bänderverletzung), Moritz Bangerter (20, Hüfte), Marlon Frey (28, Krankheit), Raphael Schifferl (25, Schlag), Florian Bähr (21) und Mike Gevorgyan (19, beide U21). Kapitän Jesper Verlaat (28) kehrt nach seiner Verletzung wohl wieder in die Start-Innenverteidigung zurück. Besonders aufpassen muss die SGD auf die beiden Angreifer Maximilian Wolfram (27, sieben Tore, vier Vorlagen) und Patrick Hobsch (30, sechs Tore, fünf Vorlagen). Zudem hat man mit Lautern-Leihgabe Dickson Abiama (26) seit Winter eine neue Option in der Offensive.

Auf 1860-Flügelstürmer Maximilian Wolfram (27, l.) muss Dynamo ein besonderes Augenmerk legen. © Picture Point / Gabor Krieg

13.26 Uhr: 1860 München nach Trainerwechsel im Aufwind

Die Löwen haben sich nach der 0:4-Klatsche in Saarbrücken zum Rückrundenauftakt von Coach Argirios Giannikis (44) getrennt und dafür Patrick Glöckner (48) an Bord geholt. Bislang erweist sich der Trainerwechsel als Glücksgriff: Unter der Führung des früheren Hansa-Übungsleiters sind die Sechzger noch ungeschlagen. Gegen den VfB II (1:1) gab es zum Debüt immerhin einen Zähler, anschließend wurden vier weitere gegen die beiden Spitzenteams aus Köln (2:1) und Ingolstadt (1:1) eingesammelt. Trotzdem geht es für 1860 als 14. der Tabelle ganz klar gegen den Abstieg, mit drei Punkten Vorsprung auf Rang 17 kann man sich noch keineswegs am rettenden Ufer ausruhen. Und Ruhe herrscht an der Grünwalder Straße ohnehin seit Jahren nicht. Hinter den Kulissen tobt weiterhin ein Machtkampf zwischen dem Verwaltungsrat, Noch-Präsident Robert Reisinger (61) sowie Investor Hasan Ismaik (47).

Unter Trainer Patrick Glöckner (48) läuft es bei den Löwen sportlich wieder deutlich besser. © Manuel Schwarz/dpa

13.12 Uhr: Die Ausgangslage bei Dynamo Dresden

Nach dem Rückschlag bei den kleinen Stuttgartern ist die Sportgemeinschaft mit den eigenen Fans im Rücken gefordert. Nur ein Sieg - im Derby gegen Aue - aus den letzten vier Ligaspielen hat die Spannung im Aufstiegsrennen aus Dresdner Sicht nicht gerade geschmälert. Die SGD hat drei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter aus Cottbus und ein Pünktchen Vorsprung auf den drittplatzierten 1. FC Saarbrücken. Beide Konkurrenten greifen am heutigen Sonntag noch vor Dynamo ins Geschehen ein. Der FCS ist ab 13.30 Uhr bei der SpVgg Unterhaching gefordert, Energie empfängt um 16.30 Uhr den SC Verl. Auf den Plätzen vier und fünf lauern noch der FC Ingolstadt sowie die Viktoria aus Köln. Der FCI sammelte am Samstag einen Punkt gegen den VfB II (1:1), die Höhenberger gewannen bereits am Freitagabend mit 3:1 gegen Alemannia Aachen.

Im Hinspiel an der Grünwalder Straße konnten Robin Meißner (25, r.) und seine Kollegen jubeln. Gelingt das auch im eigenen Wohnzimmer? © PICTURE POINT / S. Sonntag

13 Uhr: Dynamo Dresden gegen 1860 München im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den TSV 1860 München. Tütet die Sportgemeinschaft heute den zweiten Saisonsieg gegen die Sechzger ein?