Dynamo gegen Aachen live: Der Ball rollt wieder!

Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen im Liveticker: Der Ball rollt wieder.

Von Tina Hofmann

Dresden - Abschluss der Englischen Woche! Nach einem Unentschieden gegen Hansa Rostock und dem Sieg in Verl will Dynamo Dresden am Sonntag noch einmal die volle Punkteausbeute.

Im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm um 16.30 Uhr Aufsteiger Alemannia Aachen. Spielstand: Dynamo Dresden - Alemannia Aachen 0:0 Wir liefern Euch in unserem Liveticker alle wichtigen Infos vor dem Spiel, während der Partie und danach.

57. Minute: Und da kommt der Wechsel: Kutschke, Lemmer und Meißner müssen vom Platz.

56. Minute: Dynamo bereitet einen Dreierwechsel vor. Batista Meier, Daferner und Sterner haben das Trikot bereits an.

54. Minute: Rudelbildung! Lemmer wird an der Bande gelegt, Strujic legt ihn unsanft, dann kommt es zu heftigen Diskussionen zwischen den Aachenern und Dresdnern, auch an den Bänken.

52. Minute: Bünning legt El-Fouzi und sieht Gelb. Den Freistoß tritt Scepanik, doch sichere Beute für Schreiber im Dynamo-Tor.

50. Minute: Und wieder Schreiber. Was ist nur mit dem Schlussmann los? Bünning spielt einen Rückpass, der Keeper legt sich den Ball mit dem Fuß fast selbst rein, rettet die Situation aber noch.

49. Minute: Kutschke setzt sich auf rechts durch, lässt Nkoa stehen, doch sein Pass in Richtung Elfmeterpunkt findet keinen Abnehmer.

47. Minute: Kuriose Stimmung. Erst ist es richtig still, dann hallen schon wieder Pfiffe aus dem Block hinterm jetzigen Dynamo-Tor, da die SGD hintenrum spielt.

46. Minute: Der Ball rollt wieder, beide Team kommen unverändert aus der Kabine.

Halbzeit! Dynamo Dresden tut sich in den ersten 45 Minuten richtig schwer

Jetzt ist Halbzeit. Dynamo tut sich richtig schwer mit dem Gegner. Die Pässe kommen kaum an, weil die Dynamik im Spiel fehlt, die Räume teilweise viel zu groß sind. Spielerisch fehlen die Ideen und Impulse, Oliver Batista Meier fehlt in diesem Segment merklich. Aachen stand zunächst sicher und traute sich dann peu-à-peu immer mehr zu. Die beste Chance vergab El-Faouzi in der 33. Minute. Bei Dynamo sieht man teilweise gefrustete Gesichter. Spielerisch sieht das im Grunde bislang schlechter aus als gegen Verl. Was natürlich auch an Aachen liegt, die wichtige Schnittstellen der SGD gut im Griff haben.

45. Minute: Zwei Minuten werden nachgespielt.

43. Minute: Aufregung um Kutschke und Yarbrough. Der Kapitän tut sich mal wieder schwer, seine Emotionen im Griff zu haben. Der Aachener kommt zu Fall, Kutschke hatte vorher mit dem Fuß in Richtung des Aacheners gespitzelt, der fiel daraufhin. Als er am Boden lag, rannte der 35-Jährige ihm mit erhobenem Zeigefinger hinterher. Nach einigen Diskussionen sieht Kutschke Gelb. Vielleicht will er auch sein Team wachrütteln, muss aber aufpassen, dass es nicht zu emotional wird.

40. Minute: Aus dem K-Block kommt der Impuls, den es vielleicht braucht und die Fans fordern die anderen Zuschauer auf, aufzustehen.

39. Minute: Irgendwie bezeichnend: Heise will das Spiel schnell machen, wirft ein, Hauptmann kommt an das Leder, rutscht dann aber auf dem Ball weg und verliert ihn, Einwurf für Aachen.

38. Minute: Heise steht mit dem Ball an der linken Außenbahn und beschwert sich lautstark bei seinen Mitspielern, dass die sich nicht anbieten. So kann der erfahrene Verteidiger nur rückwärts spielen.

36. Minute: Es sind die ersten vereinzelten Pfiffe im Stadion zu hören. Genau darauf hatte der Coach der Aachener gesetzt. Lemmer zieht dann aber einfach mal ab und und Bördner muss eine ordentliche Parade auspacken, um den Ball zu entschärfen.

Soufiane El-Fouzi hat die erste dicke Chance der Partie für Aachen

33. Minute: Oh ha, das war richtig gefährlich für Dynamo! Benschop hatte sich auf links durchgesetzt, passte Strujic, der einen Doppelpass mit Scepanik spielt und dann ist El-Faouzi komplett frei am Elfmeterpunkt, dreht sich einmal und schießt dann ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Glück für die SGD!

31. Minute: Nach einer guten halben Stunde sind gefährliche Torchancen hier absolute Mangelware. Die Partie wird ein wenig nickliger. Beide Teams bearbeiten sich richtig intensiv, sodass sich freie Räume nur selten ergeben.

30. Minute: Meißner blockt Gaudino, Aachen bekommt den Freistoß in der eigenen Hälfte.

29. Minute: Aachen wird ein wenig mutiger, auch, weil sie merken, dass sich Dynamo heute mit einem geordneten Spielaufbau etwas schwer tut.

26. Minute: Die erste Ecke für Aachen. Der Ball von Scepanik ist kein Problem für Schreiber. Er klärt erst mit der Faust und hat das Leder dann sicher im Nachfassen.

25. Minute: Heister blockt Menzel ab, legt den Vorwärtsgang ein und wird von Bünning gestoppt. Die Dynamo-Fans beschweren sich, doch bis jetzt agiert der Unparteiische tadellos.

22. Minute: Es bleibt dabei: bei Dynamo stimmt die Passqualität noch nicht. Jetzt legt Sapina El-Fouzi an der Mittellinie, der Freistoß bringt den Gästen aber nichts ein.

Robin Meißner trifft, doch vorher begeht er ein Foul im Strafraum

19. Minute: Der Ball zappelt im Tor, doch Meißner hatte vor seinem Schuss Strujic im Strafraum geschubst, Schiedsrichter Assad Nouhoum hatte abgepfiffen.

18. Minute: Meißner sieht rechts den Raum und passt auf Menzel, der holt die nächste Ecke heraus. Heise bringt das Leder in den Sechzehner, doch Bördner im Alemannia-Tor kann die Kugel wegfausten.

Tim Schreiber und Lars Bünning sorgen im eigenen Sechzehner für Aufregung

15. Minute: Das gibt's doch nicht! Wieder leisten sich Bünning und Schreiber eine Nachlässigkeit hinten, doch Aachen bestraft das nicht. Nach einer Viertelstunde kann man konstatieren, dass die Alemannia hier rein gar nichts fürs Spiel tun will, das gehört auch zu ihren Schwächen, wie Trainer Heiner Backhaus vor der Partie betonte. Sie stehen allerdings sehr, sehr kompakt und machen es den Hausherren schwer. Bis jetzt lauert Aachen auf Fehler der SGD, kann diese aber noch nicht nutzen. In Spiel drei in der Englischen Woche stimmen bei Dynamo noch nicht alle Pässe.

11. Minute: Auf der anderen Seite holt Menzel eine Ecke heraus. Die tritt Meißner von links, doch Aachen kann schnell klären.

10. Minute: Wieder spielen es Bünning und Schreiber hinten richtig gefährlich, Charlison Benschop ist zur Stelle, doch der Dynamo-Keeper kann erneut klären, bevor es zur Ecke für den Gegner kommt.

9. Minute: Nach der Ecke köpft Kutschke El-Faouzi an, die Spieler reklamieren Hand, doch das Leder flog ihm eher an die Schulter.

8. Minute: Dynamo ist spielerisch im Vorteil, Meißner passt auf Heise, der will flanken, ein Aachener Bein ist dazwischen, Ecke für die SGD.

7. Minute: Heister versucht es mit der Flanke, ein Dynamo-Bein ist noch dazwischen, Schreiber rettet, bevor es zur Ecke kommen kann.

4. Minute: Meißner versucht auf Kutschke durchzustecken, der kommt nicht an den etwas schnellen Pass. Zunächst kann Aachen die Situation klären, es wird dann im Sechzehner nochmal gefährlich, bevor Meißner schließlich den Kopfball über die Latte setzt. So richtig gefährlich war der aber nicht.

2. Minute: Hey, yey, yey: Lars Bünning verpatzt das Anspiel auf Torhüter Schreiber, der kann die Situation aber entschärfen.

1. Minute: Punkt 16.30 Uhr hat Schiedsrichter Assad Nouhoum angepfiffen. Die Fans im K-Block hüpfen und sind gut drauf.

16.30 Uhr: Der Ball rollt, es geht los!

16.26 Uhr: Die Stimmung ist bereits grandios, gleich geht es los

Die Stimmung ist bereits grandios. Gleich geht es los. Im Aachener Block wurden bereits zahlreiche weiße und gelbe Luftballons aufgeblasen. Die wurden nun weggeworfen, im Block werden zig weiß-schwarz-gelbe Fahnen geschwenkt.

16.20 Uhr: Das sagen Thomas Brendel und Thomas Stamm vor dem Spiel

Kurz vor dem Spiel ist Sportgeschäftsführer Thomas Brendel am Mikrofon bei Magenta Sport. Zum Spiel heute sagt er: "Wir freuen uns auf das Spiel. In den Farben vereint heute. Wir haben die Chancen, Tabellenführer zu werden, das wollen wir in Angriff nehmen. Zum Rückblick auf Verl sagt er: "Das Spiel war nicht gut, wir mussten viel laufen und investieren, wir hatten eine brutale Intensität. Wir wollen es heute spielerisch besser machen als gegen Verl. Wir wollen den Lauf mitnehmen." Zur Aufstellung heute: "Wir haben eine gewisse Rotation. Der Trainer hat sich dafür entschieden. Wir können aktuell aus dem Vollen schöpfen. Ich hoffe, dass Stefan Kutschke oder Jakob eine gute Leistung bringen können." Trainer Thomas Stamm erklärt vor der Partie: "Mit Ball wollen wir variabel sein. Gegen den Ball müssen wir schauen. Wir wollen unser Ding durchdrücken, mutig und dominant sein. Wir wollen gegen den Ball aggressiver und griffiger sein. In Sachen Zweikämpfen ist Aachen eine der besten Mannschaften der Liga."

16.15 Uhr: Die Spannung steigt - noch 15 Minuten bis zum Anpfiff

Die Spannung im Rund steigt, noch 15 Minuten bis zum Anpfiff. Das Stadion füllt sich immer mehr.

15.54 Uhr: Dynamo betritt nach Alemannia Aachen den Rasen

Die Aachener betraten um 15.51 Uhr den Rasen zum Warmmachen. Dynamo kam drei Minuten später aus der Kabine. Der Alemannia-Block ist gut gefüllt.

15.37 Uhr: Wieder Änderungen in der Dynamo-Aufstellung

In der Aufstellung von Dynamo gibt es mal wieder Überraschungen. Christoph Daferner, Oliver Batista Meier und Jan-Hendrik Marx sitzen erstmal auf der Bank. Es beginnen Stefan Kutschke, Robin Meißner in der Spitze, zudem stehen Tony Menzel und Jakob Lemmer wieder in der Startelf.

15.14 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden sind am RHS angekommen!

Jetzt hat es auch der Gastgeber geschafft! Der Mannschaftsbus von Dynamo ist im schwarz-gelben Wohnzimmer eingetroffen.

Eine gute Viertelstunde nach der Alemannia kommen auch die SGD-Kicker an. © privat

Der Dynamo-Bus wird von einigen Fans am RHS begrüßt. © privat

Gleich geht es für die Dynamos auf den Rasen. © privat

15.09 Uhr: Der Mannschaftsbus von Alemannia Aachen verlässt den Stadionbereich

Der Aachener Bus hat die Mannschaft abgeladen und wird jetzt offenbar an einen sicheren Ort gebracht.

Der Alemannia-Bus macht sich wieder auf den Weg. © privat

14.55 Uhr: Der Bus von Alemannia Aachen kommt am Stadion an

Die Gäste sind eingetroffen! Gut anderthalb Stunden vor Spielbeginn fährt der Mannschaftsbus von Alemannia Aachen am RHS vor. Dabei sieht er heute ziemlich sauber aus, was in der sächsischen Landeshauptstadt keine Selbstverständlichkeit ist. Im vergangenen Mai war der Aachener Bus, der auch für touristische Zwecke benutzt wird, vor einem Dresdner Hotel mit den Schriftzügen "Dynamo" und "Wessis aufs Maul" beschmiert worden.

Der Bus von Alemannia Aachen wurde von der Polizei zum Stadion eskortiert. © privat

14.35 Uhr: Die ersten Fans versammeln sich vor dem Rudolf-Harbig-Stadion

Ein paar Dynamo-Anhänger haben sich schon vor dem RHS versammelt und warten geduldig auf den Einlass. Sie wollen ihrer Mannschaft heute einheizen, noch ist es aber verhältnismäßig ruhig. Auf die Brisanz der Partie als Hochrisikospiel deutet zunächst glücklicherweise wenig hin, allerdings kreist bereits ein Hubschrauber am bewölkten Dresdner Himmel.

Einige Fans sind bereits am Stadion angekommen. © privat

Die schwarz-gelben Anhänger wollen heute den nächsten Sieg ihrer Mannschaft sehen. © privat

Ein Hubschrauber kreist über dem Stadionbereich. © privat

Die Polizei ist heute natürlich vor Ort, noch ist es vor den RHS-Toren aber ruhig. © privat

14.15 Uhr: Dynamo Dresden kann heute die Tabellenführung verteidigen

Eine Partie am späten Sonntag bietet immer auch das Privileg - oder die Bürde - zu wissen, wie die meisten anderen Teams gespielt haben. Für Dynamo hat sich am Wochenende eine Tür geöffnet. Die SGD war als Tabellenführer in den 8. Spieltag der 3. Liga gegangen, allerdings punktgleich (16 Zähler) mit dem SV Sandhausen und Erzgebirge Aue. Der SVS ließ bereits am Freitag Federn bei der SpVgg Unterhaching und musste sich mit einem 0:0-Unentschieden begnügen. Aktuell reicht das für den Platz an der Sonne, aber schon bei einem Punktgewinn würden die Dresdner aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder an die Spitze springen. Die Veilchen kassierten bei Viktoria Köln am gestrigen Samstag sogar eine 0:2-Pleite und stehen somit weiterhin hinter den Schwarz-Gelben. Mit einem Sieg gegen Aachen könnte sich Dynamo also einen Vorsprung von zwei Zählern auf den ersten Verfolger erarbeiten.

Erzgebirge Aue und Marvin Stefaniak (29, l.) mussten sich in Köln geschlagen geben. Kann Dynamo die Chance nutzen? © Picture Point / Gabor Krieg

13.45 Uhr: Dieser Sohn eines berühmten Bundesliga-Kickers und Nationalspielers spielt in Aachen

Beim vergangenen Heimspiel gegen Waldhof Mannheim gab ein Spieler im offensiven Mittelfeld sein Debüt, bei dessen Name es bei vielen klingeln dürfte: Gianluca Gaudino (27). Er ist der Sohn von Maurizio Gaudino (57), der in seiner Karriere für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielte und es sogar in die Nationalmannschaft schaffte. In Hanau wurde Gianluca geboren, der in diesem Sommer aus Österreich nach Aachen wechselte. Er begann das Fußballspielen beim SV Schwetzingen in der Nähe von Heidelberg und wurde dann im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet. Zu seinen Stationen gehörten der FC St. Gallen, Chievo Verona, Young Boys Bern und der SV Sandhausen.

Gab am Mittwoch sein Debüt für Alemannia Aachen: Gianluca Gaudino (27). © IMAGO / Steinsiek.ch

Der kleine Gianluca mit seinem berühmten Vater Maurizio (57) und Mama Wiebke © IMAGO / Sportfoto Rudel

13.15 Uhr: So wird das Wetter heute beim Dynamo-Spiel

Erstmals in der neuen Saison könnte es sein, dass sich die Fans ein wenig wärmer anziehen müssen. Auf maximal 14 Grad sollen die Temperaturen heute klettern, zumindest ist es aber windstill und trocken.

Maximal 14 Grad werten heute erwartet, das erst Mal in der neuen Saison müssen sich die Fans deshalb wohl ein wenig wärmer anziehen. © Robert Michael/dpa/ZB

12.45 Uhr: Hier wird die Partie Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen heute übertragen

Wieder einmal schauen die Fans, die über keinen Bezahlstream verfügen, in die Röhre. Die Begegnung heute wird lediglich auf Magenta Sport übertragen.

Das Spiel von Dynamo gegen Aachen wird heute nur bei Magenta Sport gezeigt. © Picture Point / Gabor Krieg

12.15 Uhr: Alemannia äußert sich ausführlich zu den Vorkommnissen im vergangenen Heimspiel

Die Alemannia hat am Samstag ausführlich auf der Homepage Stellung zu den Vorkommnissen beim Heimspiel am Mittwoch gegen Waldhof Mannheim (0:0) bezogen. Bei der Partie war es in der Nachspielzeit zu unschönen Szenen gekommen, als vereinzelte Fans des Gastgebers sich auf den Weg zum Waldhof-Block machten, es zu einer Schlägerei am Zaun kam. Ein Balljunge (17) aus der eigenen Jugend wurde verletzt. Dazu hieß es von Vereinsseite. "Besonders verurteilen möchten wir die Böllerwürfe, auch aus dem Mannheimer Block, die bei einem Balljungen zu einer Verletzung führten. Diese gefährliche und verantwortungslose Handlung hat dazu geführt, dass der Junge, der in der U17 der Alemannia spielt, leicht verletzt wurde. Entgegen ersten Annahmen handelt es sich nicht um ein Knalltrauma, sondern um eine leichte Prellung im Innenohr. Er konnte nach einigen Stunden das Krankenhaus wieder verlassen und erholt sich gut. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung!" Zudem kam es zu weiteren Auseinandersetzungen: "Aufgrund der gegenseitigen Provokationen zwischen Anhängern beider Vereine und der sich zuspitzenden Lage war der Einsatz der Einsatzhundertschaft notwendig, um die Fangruppen zu trennen und eine weitere Eskalation zu verhindern. Auch diese Situation wird derzeit intensiv untersucht. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Provokationen von Aachener Anhängern ausgingen, die weder einer bestimmten Gruppierung angehörten noch als geschlossene Gruppe auftraten."

Am Mittwochabend kam es in Aachen zu Auseinandersetzungen zwischen Alemannia-Fans und Anhängern von Waldhof. © IMAGO / Steinsiek.ch

11.45 Uhr: Hochrisikospiel! So hat sich die Polizei auf die Partie heute vorbereitet

Die Begegnung zwischen Dynamo und Aachen heute ist als Hochrisikospiel der Kategorie eins eingestuft. Die Polizei wird mit mehreren Hundertschaften vor Ort sein, um die Sicherheit vor dem Stadion zu gewährleisten. Der Heimbereich im Rudolf-Harbig-Stadion ist ausverkauft, es werden zudem rund 2000 Fans aus Aachen erwartet. Sollten diese mit dem Kleinbus oder Auto anreisen, werden sie gebeten, den Parkplatz in der Rinne im Ostragehege anzusteuern. Von dort aus stehen ab 14.15 Uhr Shuttle-Busse bereit. Die Stadt Dresden hat zudem eine Allgemeinverfügung erlassen. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Hochrisikospiel gegen Aachen. So bereitet sich die Dresdner Polizei auf die Dynamo-Partie vor."

Die Dresdner Polizei hat sich intensiv auf die Partie am heutigen Sonntag vorbereitet. © xcitepress

11.20 Uhr: Wird Dynamo-Coach Thomas Stamm heute rotieren?

Das dritte Spiel binnen einer Woche: Wird Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm heute rotieren? Fit sind alle Spieler, die auch gegen Rostock und in Verl zum Einsatz kamen. Mehr Infos dazu findet ihr im Artikel: "Dynamo-Coach Stamm lässt keine Ausreden zu: "Genügend Zeit zum Regenerieren".

Thomas Stamm lässt heute keine Ausreden gelten. © Picture Point / Gabor Krieg

11.05 Uhr: Dieser Schiedsrichter leitet heute das Spiel Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Assad Nouhoum (30) aus Oberweikertshofen. Geboren wurde er in Fürstenfeldbruck und hat in der bisherigen Saison in der 3. Liga schon starke Leistungen gezeigt. Zweimal wählte das Portal "liga3online" ihn deshalb zum Schiedsrichter des Tages. Unter anderem leitete er die Auftaktpartie der Alemannia bei Rot-Weiss Essen. Ansonsten pfiff er auch im DFB-Pokal die Begegnung von Hildesheim gegen Elversberg (0:7). Vergangene Saison kam er als eigentlich Vierter Offizieller völlig unerwartet zu seinem Debüt in der 2. Bundesliga. Bei der Partie des 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf am 2. Dezember 2023 verletzte sich Schiedsrichter Richard Hempel (26) an der linken Wade und konnte nicht weitermachen. Nouhoum sprang ab der 38. Minute ein und leitete das Spiel von da an souverän. "Mir hilft es extrem, selbst mal weiter oben gespielt zu haben und so auf ein gewisses eigenes Spielverständnis bauen zu können. Das hat mir auch jetzt in Nürnberg geholfen, obwohl ich ja ins kalte Wasser geworfen worden bin", sagte er damals. Dynamo hat er erst einmal gepfiffen, beim 3:2-Auswärtssieg in Verl am 11. Februar 2023. Nouhoum kickte selbst in der Landesliga. Heute in Dresden assistieren ihm Simon Schreiner (28) aus Roding und Davon Kern aus Schweinfurt. Vierter Offizieller ist Christopher Knauer aus Coburg.

Assad Nouhoum (30) pfeift heute die Partie. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.45 Uhr: So sieht die Bilanz von Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen aus

Erst sechsmal trafen Dynamo und Alemannia bislang aufeinander. Alle Partien wurden in der 2. Bundesliga gespielt. Dabei hat Aachen die Nase mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen von Dynamo leicht vorn. Ein Unentschieden steht zudem zu Buche. Die erste Begegnung stieg am 4. Oktober 2004 auf dem Aachener Tivoli und nahm für Dynamo und Trainer Christoph Franke kein gutes Ende. 1:5 hieß es, Klemen Lavric (43) erzielte den Ehrentreffer für die SGD. Im damaligen Aufgebot der Alemannia stand unter anderem Cristian Fiél (44), der dann 2010 nach Dresden wechselte. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams - wieder in Aachen, am 30. März 2012, stand Fiél dann im Aufgebot der SGD. Dank des Tores vion Zlatko Dedic (39) gelang ein 1:0-Auswärtssieg.

Klemen Lavric (l.) schoss beim ersten Duell der beiden Teams den Ehrentreffer für Dynamo bei einer 1:5-Niederlage auf dem Aachener Tivoli. © IMAGO / Dehli-News

10.24 Uhr: Diese markigen Worte schickt der Aachen-Coach vor dem Spiel nach Dresden

Aachens Trainer Heiner Backhaus hat es im Vorfeld des heutigen Spiels an markigen Worten nicht fehlen lassen. In der Pressekonferenz vor der Partie trat er extrem selbstbewusst auf und sagte: "Wir lassen nicht 2000 Aachener nach Dresden fahren und spielen irgendwie mit einem Streifen in der Hose. Das werden wir nicht tun. Es wird nicht so sein, dass wir gegen Außerirdische spielen. Wir müssen die viele Arbeit in Effizienz umwandeln, dann können wir gegen jeden gewinnen, egal wo", so der Coach. Natürlich herrscht in Dresden immer eine große Erwartungshaltung, doch seine Worte in Richtung K-Block sind schon sehr mutig. Vor allem vor dem Hintergrund, dass seit dem Aufstiegskampf 2022/23 wieder eine Symbiose gewachsen ist. die Fans bedingungslos hinter dem Team stehen, auch wenn es mal Misserfolg gibt. "Wenn es gegen einen Aufsteiger Alemannia Aachen geht und es steht mal 0:1 oder lange 0:0 und Dresden spielt drei, vier Bälle zurück, dann kann sowas auch zur schweren Bleiweste werden", denkt Backhaus. Die SGD-Anhänger werden ihm heute sicher beweisen wollen, dass dem nicht so ist. Der Coach weiß zwar um die individuelle Qualität des Stamm-Teams, meint aber auch: "Ich werden mich niemals anpassen an irgendeinen Gegner, denn dafür sind wir einfach zu gut." Man wird sehen, wer am Ende die markigeren Argumente auf dem Rasen findet.

Heiner Backhaus (42) schickt markige Worte nach Dresden. © IMAGO / Steinsiek.ch

10 Uhr: So lief die Saison für Aufsteiger Alemannia Aachen bislang

Die Alemannia steht vor dem Anpfiff am Sonntag auf dem 15. Tabellenplatz und hat aus sieben Partien acht Punkte geholt. Der erste Sieg gelang gleich am ersten Spieltag mit dem überraschenden 2:1-Auswärtserfolg bei Rot-Weiss Essen. Den zweiten Dreier feierte das Team beim 1:0-Heimsieg über Viktoria Köln. In der Englischen Wochen kam die Mannschaft zunächst beim 0:3 auswärts beim BVB II unter die Räder, am Mittwoch trennte sich das Team von Trainer Heiner Backhaus torlos unentschieden von Waldhof Mannheim. Im DFB-Pokal lieferte die Alemannia Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel einen harten Kampf, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben.

Den ersten Sieg der Saison feierte die Alemannia gleich am ersten Spieltag bei Rot-Weiss Essen. © IMAGO / Funke Foto Services

9.45 Uhr: Kann Dynamo Dresden heute die Englische Woche veredeln?

Unentschieden gegen Hansa, Sieg in Verl! Dynamo will ungeschlagen aus dieser Englischen Woche gehen. Am liebsten natürlich mit einem Sieg gegen Aufsteiger Alemannia Aachen.

Philip Heise und seine Mitspieler wollen heute auch gegen Aachen siegen. © PICTURE POINT/ S. Sonntag

9.30 Uhr: Dynamo muss heute zum Abschluss der Englischen Woche gegen Alemannia Aachen ran

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Um 16.30 Uhr geht es los im Rudolf-Harbig-Stadion. Bis dahin liefern wir Euch wie gewohnt alle wichtigen Infos vor dem Spiel.