Dynamo gegen Bielefeld live: Der Ball im Kracher der 3. Liga rollt!

12.35 Uhr: Er piff schon eine ganze wilde Partie von Dynamo Dresden: Das ist der heutige Schiedsrichter gegen Bielefeld

Florian Lechner (33) aus Hornstorf kommt heute schon das zweite Mal in dieser Saison ins Rudolf-Harbig-Stadion. Er pfiff das Heimspiel am 20. Oktober gegen Rot-Weiss Essen. Beim 3:3 ging es hin und her, dreimal lag Dynamo zurück, dreimal gelang der Ausgleich. Zum Endstand traf Stefan Kutschke in der 95. Minute und wendete so die erste Heimniederlage ab. Insgesamt zum sechsten Mal leitet Lechner heute ein Spiel der SGD. Bislang gab es zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und einen Sieg. Der ist beim 2:1 gegen 1860 München allerdings schon vier Jahre her. Für die Arminia ist die Bilanz unter ihm ausgeglichen. Ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden stehen zu Buche. Lechner assistieren heute Julius Martenstein (33, Zölbe)und Tim Gerstenberg (23, Birkenwerder). Vierter Offizieller ist Max Kluge (22, Falkenau).

Florian Lechner (33, M.) kommt nicht das erste Mal in dieser Saison ins Rudolf-Harbig-Stadion. © Lutz Hentschel

12.15 Uhr: Dynamo Dresden als einziges Team der Liga zu Hause noch ungeschlagen

Als einziges Team der 3. Liga ist Dynamo Dresden zu Hause noch ungeschlagen. Allerdings steht die SGD damit "nur" auf dem elften Platz der Heimtabelle. 13 Punkte gelangen im Rudolf-Harbig-Stadion, sie setzten sich aus drei Siegen und vier Unentschieden zusammen. Die Tabelle führt Hansa Rostock mit 18 Zählern vor dem FC Ingolstadt, Energie Cottbus, dem BVB II und Bielefeld (alle 17) an. Im achten Heimspiel heute will sich die SGD wie weiße Weste natürlich behalten. Um in der Gesamttabelle den zweiten Platz zu verteidigen, braucht es heute mindestens ein Unentschieden, da Saarbrücken am Freitagabend mit dem 1:1 in Verl vorgerückt ist. Egal, wie die Partie heute ausgeht, Energie Cottbus bleibt mit 33 Zählern an der Spitze, Dynamo oder Bielefeld könnten bei einem Sieg aber auf einen Punkt herankommen.

Thomas Stamm kann sich über eine bislang makellose Heimbilanz freuen. Das soll auch gegen Bielefeld so bleiben. © Lutz Hentschel

11.55 Uhr: Diesen beiden Spielern von Dynamo Dresden droht bei Gelb heute eine Sperre gegen Mannheim

Zwei Spieler von Dynamo Dresden müssen heute besonders aufpassen: Vinko Sapina und Christoph Daferner droht bei einer Gelben Karte heute eine Sperre im kommenden Spiel am 13. Dezember (19 Uhr) gegen Waldhof Mannheim. Beide haben in dieser Spielzeit bereits viermal Gelb gesehen, müssen sich heute in Acht nehmen, was in solch einem intensiven Spiel natürlich schwer werden dürfte. Drei Gelbe Karten haben Philip Heise, Jonas Oehmichen und Tony Menzel schon gesehen, ihnen droht bei einem Einsatz heute die vierte.

Christoph Daferner und Vinko Sapina droht heute bei einer Gelben Karte eine Sperre für das kommende Spiel gegen Waldhof Mannheim. © Lutz Hentschel

11.35 Uhr: Dynamo Dresden hat den besten Torschützen der 3. Liga in den eigenen Reihen

Mit Christoph Daferner hat Dynamo Dresden den aktuell besten Torschützen der 3. Liga in den eigenen Reihen. Der Stürmer teilt sich den Platz an der Sonne mit Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt und Timmy Thiele von Energie Cottbus. Zehn Buden hat Daferner in 16 Spielen bereits erzielt. Sollte er heute treffen, kann er alleiniger Spitzenreiter in dieser Kategorie werden.

Bereits zehnmal hat Christoph Daferner für die SGD in dieser Saison getroffen. © Lutz Hentschel

11.10 Uhr: Vor zehn Jahren erlebte Dynamo Dresden das dramatischste Spiel gegen die Arminia Bielefeld

Vor zehn Jahren erlebte Dynamo Dresden das wohl dramatischste Spiel gegen Arminia Bielefeld, das bis heute keiner vergessen hat. Am 11. Mai 2014 ging es für die SGD um das sportliche Überleben in der 2. Bundesliga, dafür wäre im direkten Duell mit der Arminia ein Sieg oder ein Unentschieden nötig gewesen, um sich in die Relegation zu retten. In einer völlig wilden Partie, in der die Arminia aufgrund der Gelb-Roten-Karte von Ex-Dynamo Thomas Hübener ab der 37. Minute nur noch zu zehnt war, dank Fabian Klos mit 2:0 in Führung ging (41. und 63. Minute). Zwischendurch hatte auch Dresdens Linksverteidiger Cheikh Gueye Gelb-Rot gesehen. Nach dem 0:2-Rückstand stand die Partie aufgrund zahlreicher Böller aus dem K-Block sogar kurz vorm Abbruch, doch Mickaël Poté und Robert Koch ließen mit ihren Toren zum 1:2 und 2:2 die Hoffnung wieder aufblühen. Nur eine Minute nach Kochs Ausgleich traf Kacper Przybylko die SGD aber mitten ins Herz, Dynamo ging in die 3. Liga und seine Arminia vorerst in die Relegation. Dort scheiterte Bielefeld in zwei legendären Spielen allerdings am SV Darmstadt 98, die sich ein Jahr zuvor nur durch die Insolvenz der Kickers Offenbach in der Liga hielten. Sie marschierten anschließend bis in die Bundesliga durch. In Dresden war Endzeitstimmung angesagt, die Fans entrollten das Skandal-Plakat: "Ihr habt eine Stunde, um unsere Stadt zu verlassen."

Zlatko Dedic, Mickaël Poté und Anthony Losilla (v.l.) fassungslos nach dem Abstieg, © Imago / Robert Michael

Nach dem Absturz in die 3. Liga entrollten die Fans das Banner mit der skandalösen Drohung an die damaligen Spieler. © Imago / Eibner

Die Partie gegen Bielefeld stand nach dem 0:2 kurz vor dem Abbruch. © IMAGO / Karina Hessland

10.45 Uhr: Die Bilanz in der 3. Liga spricht für Dynamo Dresden, die allgemeine für Arminia Bielefeld

Der Blick in die Statistik verrät: Die Bilanz der beiden Teams spricht im Generellen für Arminia Bielefeld, in der 3. Liga hat jedoch Dynamo die Nase vorn. Die SGD gewann in dieser Spielklasse drei der vier Aufeinandertreffen. Zwei davon alleine in der vergangenen Saison. Da siegte Dynamo zu Hause mit 3:1, am 20. Dezember 2023 auswärts mit 1:0. In den insgesamt 15 Partien hat die Arminia aber leichte Vorteile. Acht Siege stehen für den ehemaligen Bundesligisten zu Buche, fünf für Dynamo, zwei Unentschieden gab es.

10.25 Uhr: Nicht ausverkauft! Noch sind Tickets für Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld zu haben

Wer nach dem Kaffeetrinken mit der Familie doch noch Lust auf Fußball bekommt, hat heute gute Chancen, denn das Top-Spiel der 3. Liga ist nicht ausverkauft. Bislang sind 25.500 Tickets vergriffen, im Online-Portal "Mein Dynamo" (Registrierung erforderlich) oder am Stadion kann man noch Eintrittskarten kaufen. Aus Bielefeld werden am heutigen 2. Advent rund 1000 Anhänger erwartet.

Noch ist das Stadion nicht ausverkauft, Tickets noch zu haben. © Lutz Hentschel

10.05 Uhr: Arminia Bielefeld steht im Viertelfinale des DFB-Pokals

Arminia Bielefeld erlebt eine traumhafte Saison im DFB-Pokal. Der heutige Gegner besiegte nacheinander die Bundesligisten Hannover 96 (2:0), Union Berlin (2:0) und den SC Freiburg (3:1) und steht damit im Viertelfinale. Erst am Dienstag stieg die Partie auf der Bielefelder Alm gegen die Breisgauer, danach war der Jubel bei der Arminia natürlich riesengroß. Nun muss das Team emotional die Kurve kriegen und sich wieder auf die Liga fokussieren.

Das Trainerteam rund um Chefcoach Mitch kniat (M.) feierte am Dienstag den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. © Friso Gentsch/dpa

9.45 Uhr: Zwei wichtige Spieler von Dynamo Dresden sind für den Kracher gegen Arminia Bielefeld wieder fit

Rechtzeitig zur wichtigen Partie gegen Arminia Bielefeld sind zwei ganz wichtige Spieler bei Dynamo Dresden wieder fit. Innenverteidiger Claudio Kammerknecht steht genauso zur Verfügung wie Tony Menzel. Der Shootingstar der aktuellen Saison fiel aufgrund einer Knieverletzung wochenlang aus, ist heute mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder dabei. Zudem ist auch Lars Bünning wieder dabei, er fehlte in Sandhausen gelbgesperrt. Ob es einer der drei sofort in die Startelf schafft, erfahrt Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff.

Tony Menzel (l.) und Claudio Kammerknecht (r.) stehen der SGD wieder zur Verfügung. © Lutz Hentschel

9.30 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld

Hallo und herzlich willkommen zum Top-Duell der 3. Liga zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Wir wünschen Euch nicht nur viel Spaß in unserem Liveticker, sondern auch einen schönen zweiten Advent.