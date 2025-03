Dynamo gegen den BVB II live: Dritter Sieg in Folge? SGD will Tabellenführung ausbauen

Dresden - Flutlicht-Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion! Dynamo Dresden will sich die besondere Atmosphäre zunutze machen und gegen Borussia Dortmund II (19 Uhr) den dritten Sieg in Folge einfahren - ein Kunststück, das schon seit Dezember nicht mehr gelang.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Beide Teams erwischten einen schwachen Start ins Jahr 2025, aber während sich die SGD in den letzten Wochen wieder stabilisierte, rutschten die Dortmunder gefährlich nah an die Abstiegsränge heran.

Nach mäßigem Beginn hat Dynamo in der Rückrunde in die sportliche Spur gefunden.

Von acht Spielen gewannen die Schwarz-Gelben vier, holten einen Punkt in Cottbus und und verloren drei Begegnungen, was 13 Punkte bedeutet. Schwächer fällt die Dortmunder Bilanz aus. Die U23 vom BVB holte 2 Siege, 1 Unentschieden, kassierte aber schon 5 Niederlagen. Während Dynamo die meisten Tore der Liga erzielt hat, drückt beim BVB vorn der Schuh. Bester Borussen-Torschütze ist Julian Hettwer mit 11 Toren. Der Angreifer fehlt allerdings mit Rückenproblemen. Auch deshalb blieben die jungen Mannschaft in den letzten zehn Spielen sechsmal ohne eigenen Treffer.