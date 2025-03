Dynamo gegen den BVB II live: Aufstellungen sind da! Stamm wechselt doppelt

Dresden - Flutlicht-Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion! Dynamo Dresden will sich die besondere Atmosphäre zunutze machen und gegen Borussia Dortmund II (19 Uhr) den dritten Sieg in Folge einfahren - ein Kunststück, das schon seit Dezember nicht mehr gelang.

Beide Teams erwischten einen schwachen Start ins Jahr 2025, aber während sich die SGD in den letzten Wochen wieder stabilisierte, rutschten die Dortmunder gefährlich nah an die Abstiegsränge heran.

Die Dortmunder bewegen sich vor der Gästeblock-Seite. In dem hält sich die Unterstützung aber in Grenzen, aktuell haben sich vielleicht 30 mitgereiste Fans eingefunden.

Am häufigsten verlor Dynamo jedoch ausgerechnet gegen den BVB II (6 Pleiten), mit 17 Begegnungen fand das Kräftemessen aber auch am häufigsten statt. Es folgen die Spiele gegen Werder Bremen II (16 Partien) und den kleinen VfB (12).

Zweitvertretungen stellen immer eine knifflige Aufgabe dar: Viele Talente sind eigentlich für Höheres berufen, personell weiß man nie genau, was zu erwarten ist. Das beteuerte auch Thomas Stamm, der vor Dynamo ja selbst den SC Freiburg II betreute. Doch die SGD tritt durchaus gern gegen die U23-Teams an.

Einen körperlichen Grund zum Ändern seiner Anfangsformation gibt es für SGD-Coach Stamm trotz der Englischen Woche nicht.

"Der Fokus lag wie immer in so einer Woche auf der Regeneration. Da haben wir Sonntag und Montag viel in diesem Bereich gearbeitet. Heute hatten wir eine sehr gute und kompakte Einheit und sind froh, dass alle Jungs gesundheitlich gut durchgekommen sind und wir nahezu aus dem Vollen schöpfen können", sagte der Schweizer auf der abschließenden Pressekonferenz am Dienstag.

"Alle haben sich sehr gut erholt. Vom physischen her könnte die gleiche Elf spielen", so der 42-Jährige. "Da kommen natürlich immer viele Jungs in Frage."

Spannend wird es wie bereits erwähnt auf der Sechs, wo Sapina wieder für Boeder beginnen könnte. Zudem hat Stamm in der offensiven Dreierreihe die Qual der Wahl. Dort wechselten sich die beiden Winter-Neuzugänge Dominik Kother und Mika Baur zuletzt auf der linken Seite ab, während Lemmer und Daferner gesetzt sein dürften.