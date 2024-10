Dynamo gegen Darmstadt live: Hier starten heute der Fanmarsch und die Mission "Alle in Gelb"

Dynamo Dresden gegen Darmstadt im Liveticker: Hier starten heute der Fanmarsch und die Mission "Alle in Gelb".

Von Tina Hofmann

Dresden - Flutlicht, volles Stadion und alle in Gelb: Es ist angerichtet für einen heißen Abend im Rudolf-Harbig-Stadion. Dynamo Dresden will die nächste Überraschung im DFB-Pokal schaffen und empfängt in der 2. Runde ab 20.45 Uhr den SV Darmstadt 98.

Personell kann Trainer Thomas Stamm fast aus dem Vollen schöpfen, bei Darmstadt stand bis zuletzt ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Offensivspieler Luca Marseiler. TAG24 berichtet für Euch im Liveticker vor und während der Partie, nach dem Schlusspfiff gibt es die wichtigsten Trainerstimmen.

17 Uhr: Alle in Gelb! Die aktive Fan-Szene ruft zu Fanmarsch und einheitlichem Outfit auf

Pokalspiele sind besondere Spiele, vor allem, wenn sie abends unter Flutlicht stattfinden. Die aktive Fanszene ruft schon seit Wochen zur Aktion "Alle in Gelb" auf. Das heißt, alle Fans sollen in einem gelben Shirt, einer gelbe Jacke, einem gelben Hoodie oder eben einem Trikot kommen. So soll eine eindrucksvolle Kulisse im RHS geschaffen werden. Vor dem Anstoß wollen die Fans zudem gemeinsam vom Wiener Platz zum Stadion laufen. Treffpunkt ist 18.15 Uhr am Hauptbahnhof/Wiener Platz.

Schon gegen Düsseldorf kamen in der ersten Runde des DFB-Pokal (fast) alle in Gelb. © Lutz Hentschel

16.30 Uhr: Dieser Spieler ist der große Verlierer beim SV Darmstadt 98

Irgendwie kann er einem leid tun: Torhüter Karol Niemczycki kam im Sommer von Fortuna Düsseldorf nach Darmstadt, wollte sich bei den Lilien zur Nummer eins durchsetzen, am Ende blieb Marcel Schuhen aber doch im Verein. Unter Lieberknecht durfte er wenigstens im Pokal in der ersten Runde noch das Tor hüten, doch jetzt reicht es nicht einmal mehr für den Kader. Kohfeldt hält nichts von einer Rotation in den Wettbewerben, das würde den DFB-Pokal ja abwerten. Zudem ist mittlerweile aber auch Alexander Brunst die Nummer zwei, Niemczycki hielt zuletzt in der Hessenliga.

In der ersten Pokalrunde durfte er noch halten, mittlerweile ist Karol Niemczycki der große Verlierer bei den Lilien. © Michael Schwartz/dpa

16.10 Uhr: Hier wird der DFB-Pokal-Knaller zwischen Dynamo und Darmstadt heute übertragen

Dynamo-Fans brauchen gute Connections oder sie gucken leider in die Röhre. Viele haben für die 3. Liga ein Abo bei MagentaSport, doch das hilft heute nicht. Die Partie gegen den SV Darmstadt wird nur exklusiv auf Sky beziehungsweise dem Streamingdienst Wow übertragen. Im Free-TV läuft ab 20.45 Uhr die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München beim ZDF. Alle Infos zu Dynamo gegen Darmstadt erfahrt ihr aber in unserem Liveticker.

Die Partie im DFB-Pokal heute wird exklusiv bei Sky und Wow gezeigt. © IMAGO / ActionPictures

15.50 Uhr: So ist die Form von Dynamo und Darmstadt in den vergangenen Spielen

Bei der Auslosung wird wohl eher Dynamo gejubelt haben. Damals lief es für Darmstadt unter Trainer Torsten Lieberknecht überhaupt nicht rund, die SGD hingegen hatte einen Lauf. Nun hat sich das Bild ein wenig geändert. Die Schwarz-Gelben bekamen am Samstag gerade rechtzeitig die Stimmungskurve mit dem Last-Minute-Sieg gegen Hannover 96 II. Bei Darmstadt war das 1:1 gegen den SSV Ulm ein kleiner Stimmungsdämpfer, aber de facto gab es für die Lilien in den vergangenen sechs Spielen nur eine Niederlage. Besonders eindrucksvoll war der 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Offensiv haben die Hessen einiges zu bieten, doch ähnlich wie bei Dynamo könnte die Defensive eine Schwachstelle sein.

Besonders eindrucksvoll war der 5:1-Erfolg der Lilien gegen den 1. FC Köln. © Uwe Anspach/dpa

15.30 Uhr: Diese Dynamo-Spieler wechselten nach Darmstadt

In der Historie der beiden Vereine wechselten einige Spieler von Dynamo nach Darmstadt. Nach dem Abstieg 2014 waren es mit Innenverteidiger Romain Brégerie und Mittelfeldspieler Tobias Kempe gleich zwei Akteure im Doppelpack. Während Kempe immer noch (war dazwischen ein Jahr in Nürnberg) am "Bölle" kickt und heute Abend dabei ist, wechselte der Franzose nach seiner Zeit in Dresden noch nach Ingolstadt und Magdeburg, ehe er seine Karriere 2020 beendete. 2019 suchte Erich Berko den Weg von Dynamo nach Hessen, in diesem Sommer war es Paul Will, der jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung steht. Über den Umweg Aachen kam auch Marcel Heller von Dresden nach Darmstadt, andersherum wechselte Yannick Stark 2021 von den Lilien zur SGD.

Tobias Kempe (l.) und Romain Brégerie (r.) wechselten nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga 2014 zu den Lilien. © Imago / Jan Huebner

15.10 Uhr: So kamen Dynamo Dresden und der SV Darmstadt 98 in die zweite DFB-Pokal-Runde

Dynamo Dresden schaffte in der ersten Runde eine faustdicke Überraschung und siegte im eigenen Stadion gegen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Christoph Daferner und Robin Meißner schossen die Tore. Der SV Darmstadt 98 hatte ein leichtes Los, setzte sich bei Regionalligist Teutonia Ottensen mit 3:1 durch. Die Treffer erzielten Kai Klefisch, Fabian Nürnberger und Oscar Vilhelmson.

Christoph Daferner traf in der ersten Runde gegen Düsseldorf zum 1:0. © Lutz Hentschel

14.50 Uhr: Schlechtes Omen? Der heutige Schiedsrichter pfiff Dynamo schon mal beim DFB-Pokal-Ausscheiden

Ist es ein schlechtes Omen? Der heutige Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler (43). Er piff Dynamo ausgerechnet auf den Tag genau vor fünf Jahren beim bitteren Pokal-Aus bei Hertha BSC. Nach Elfmeterschießen musste sich die SGD am 30. Oktober 2019 mit 7:8 geschlagen geben. Generell hat Dynamo keine gute Bilanz unter Stieler. Er hat sieben Partien von Dresden geleitet, dabei sprang ein Sieg auswärts 2015 bei den Stuttgarter Kickers (4:3) heraus. Dem gegenüber stehen drei Niederlagen und drei Unentschieden. Das letzte Mal piff Stieler die SGD beim Heimspiel am 30. April 2022 gegen Jahn Regensburg. Es gab ein 1:1. Ihm assistieren heute Christian Gittelmann und Mark Bosch. Der Vierte Offizielle ist Daniel Bartnizki.

Tobias Stieler (r.) pfiff die SGD beim bitteren Pokal-Aus vor fünf Jahren bei Hertha BSC. © Imago / Dennis Hetzschold

14.30 Uhr: Das erwartet Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt vom Pokalhit gegen Dynamo

Lilien-Coach Florian Kohfeldt hat den SV Darmstadt 98 am 7. September von Torsten Lieberknecht übernommen. Der erfahrene Trainer weiß, was in Dresden auf sein Team zukommt. Mehr Infos dazu findet Ihr im Artikel: "Kohfeldt erwartet heißes Pokalduell gegen Dynamo Dresden! Lilien-Stürmer fehlt wohl!"

14.15 Uhr: So lange ist der letzte Achtelfinal-Einzug von Dynamo her

Fast exakt vor zehn Jahren zog Dynamo Dresden das letzte Mal im DFB-Pokal ins Achtelfinale ein. Nach dem bitteren Abstieg aus der 2. Bundesliga hatte der damalige Sportgeschäftsführer Ralf Minge eine schlagkräftige Mannschaft für die 3. Liga zusammengestellt, die im Pokal für ordentlich Furore sorgte. In der ersten Runde kegelten die Schwarz-Gelben den FC Schalke 04 mit 2:1 raus, in der nächsten Runde gelang am 28. Oktober 2014 der Sieg gegen den VfL Bochum (2:1 nach Verlängerung). Im Achtelfinale war dann am 3. März 2015 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit einer 0:2-Niederlage Endstation. In der Startelf stand bei der SGD damals mit Robert Andrich ein jetziger Nationalspieler und Double-Sieger mit Bayer Leverkusen.

Justin Eilers schoss damals das entscheidende 2:1 in der 2. Runde gegen den VfL Bochum. Dynamo zog dadurch am 28. Oktober 2014 ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. © Lutz Hentschel

14 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo vor dem Pokalkracher

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel benannte Trainer Thomas Stamm keine neuen Spieler, die ausfallen könnten. Auch Lars Bünning sei nach seinen muskulären Problemen wieder eine Option für den Kader. Nach dem Sieg gegen Hannover 96 II gab es jedoch mit Tony Menzel und Christoph Daferner zwei leicht angeschlagene Spieler. Während Menzel nach seiner Auswechselung mit Eisbeutel behandelt werden musste, war Daferner wohl schon mit leichten Problemen in die Partie gegangen. Kyu-Hyun Park steht weiterhin nicht zur Verfügung. Er sei nach seinen langwierigen Problemen im Schambein/Adduktorenbereich aber nun endlich schmerzfrei, nachdem ihm die Weisheitszähne entfernt wurden. Er hat zwei Einheiten mit dem Team absolviert und in den kommenden Wochen soll die Belastung bei ihm leicht gesteigert werden. Mit dabei sind heute auch Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann, die am Samstag in Ingolstadt fehlen werden. Kutschke muss noch zwei Spiele Rot-Sperre in der Liga absitzen, Hauptmann sah gegen Hannover die fünfte Gelbe Karte.

Lars Bünning ist nach muskulären Problemen heute wieder eine Option für den Kader. © Picture Point / Gabor Krieg

13.45 Uhr: Heute Abend droht rund um das Rudolf-Harbig-Stadion Verkehrschaos

Die Fans, die zur Partie von Dynamo gegen Darmstadt wollen, aber auch die Autofahrer sollten auf ein mögliches Verkehrschaos heute Abend vorbereitet sein. Durch die immer noch anhaltende Sperrung des Terrassenufers, die gesperrte, eingestürzte Carolabrücke und den Bauarbeiten am Lennéplatz könnte es vor allem zwischen 17 und 19 Uhr in der Innenstadt richtig eng werden. Erfahrungsgemäß ist um diese Zeit die Achse der Wilsdruffer Straße und der Grunaer Straße ordentlich voll. Wer zum Pokalhit pilgert, der sollte sich lieber auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen. Zudem wird es ab 18.15 Uhr zu Behinderungen rund um den Wiener Platz kommen, von wo die aktive Szene zum Stadion marschiert. Gute Nerven sind also bei der Anreise und im Feierabendverkehr gefragt.

Heute Abend könnte rund um das Stadion und in der Innenstadt Verkehrschaos drohen. (Archivbild) © Stefan Häßler

13.30 Uhr: Liveticker zur 2. Runde im DFB-Pokal zwischen Dynamo Dresden und SV Darmstadt 98