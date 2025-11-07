Dynamo gegen Nürnberg live: Nach nur einer Partie Pause! Heute wieder Hochrisikospiel
Dresden - Sehnsüchtig wartet Dynamo Dresden auf den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am heutigen Freitagabend soll der Knoten gegen den 1. FC Nürnberg endlich platzen.
Wir berichten im Liveticker vor, während und nach der Partie und versorgen Euch mit den wichtigen Informationen.
13.50 Uhr: So ist die Stimmungslage bei Dynamo Dresden vor dem Duell mit dem 1. FC Nürnberg
Bei Dynamo Dresden hieß es nach der bitteren 0:2-Niederlage bei Hertha BSC in der Woche erst einmal Wunden lecken, viel Zeit blieb dafür aber nicht.
Die Mannschaft trainierte konzentriert und fokussiert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, seit Dienstag. Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel sprach Trainer Thomas Stamm eine Jobgarantie über das Nürnberg-Spiel hinweg aus.
Hier für Euch nochmal ein Überblick über die wichtigsten Themen der Woche:
- Dynamos Devise gegen Nürnberg: "Weiter kämpfen und den Bock umstoßen"
- Stamms Strategie für den ersten Dynamo-Heimsieg
- Darum hätte es laut Dynamo-Coach Stamm keinen Treueschwur gebraucht
- Dynamo liegt in (fast) allen Statistiken vorn, nur die Punkte fehlen: Woran liegt das?
- Hauptmann peitscht seine Dynamo-Kollegen an: "Brauchen Überzeugung und Mut"
- Sieben Gegentore in acht Minuten: Dynamo hat ein Pausen-Problem
In der Tabelle steht die SGD aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Sieben Zähler hat das Team aus elf Spielen geholt, punktgleich rangiert der 1. FC Magdeburg dahinter. Bis zu platz 14 (VfL Bochum) haben alle Teams zehn Punkte, nur Bochum (-4) dabei das bessere Torverhältnis als die SGD (-7). Schlechter von den Toren her sind Eintracht Braunschweig (-10) und die SpVgg Greuther Fürth (-13).
13.30 Uhr: Hochrisikospiel bei Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Nach nur einem Spieltag Pause gegen den SC Paderborn ist das Heimspiel in der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wieder zum Hochrisikospiel der Kategorie eins eingestuft worden.
Die Stadt Dresden hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen diverser Kleidung und das Mitführen gewisser Gegenstände verbietet. Dazu zählen Schutzwesten, Sturmhauben, Einwegoveralls, Protektorenhandschuhe, Messer, Pyrotechnik und Helme. Genaue Informationen gibt es auf der Seite der Stadt Dresden.
Zudem empfiehlt Dynamo Dresden die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Nutzen der P+R-Parkplätze. Für die Auswärtsfans wird der Parkplatz im Ostragehege empfohlen, von dort aus fahren Shuttle-Busse zum Stadion.
13.10 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg.
Wir versorgen Euch hier mit allen wichtigen Informationen rund um die Begegnung, während des Spiels und nach dem Match.
Titelfoto: TAG24