Dynamo gegen Nürnberg live: Nach nur einer Partie Pause! Heute wieder Hochrisikospiel

Dresden - Sehnsüchtig wartet Dynamo Dresden auf den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga . Am heutigen Freitagabend soll der Knoten gegen den 1. FC Nürnberg endlich platzen.

Wir berichten im Liveticker vor, während und nach der Partie und versorgen Euch mit den wichtigen Informationen.

Bei Dynamo Dresden hieß es nach der bitteren 0:2-Niederlage bei Hertha BSC in der Woche erst einmal Wunden lecken, viel Zeit blieb dafür aber nicht.

Die Mannschaft trainierte konzentriert und fokussiert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, seit Dienstag. Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel sprach Trainer Thomas Stamm eine Jobgarantie über das Nürnberg-Spiel hinweg aus.

Hier für Euch nochmal ein Überblick über die wichtigsten Themen der Woche:

In der Tabelle steht die SGD aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Sieben Zähler hat das Team aus elf Spielen geholt, punktgleich rangiert der 1. FC Magdeburg dahinter. Bis zu platz 14 (VfL Bochum) haben alle Teams zehn Punkte, nur Bochum (-4) dabei das bessere Torverhältnis als die SGD (-7). Schlechter von den Toren her sind Eintracht Braunschweig (-10) und die SpVgg Greuther Fürth (-13).