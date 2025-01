Cottbus gegen Dynamo live: Wer überträgt heute das Spitzenspiel der 3. Liga?

Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden im TAG24-Liveticker: Das Spitzenspiel der 3. Liga läuft heute im Free-TV und Livestream.

Von Florian Mentele

Cottbus - Es kribbelt in der Lausitz! Die 3. Liga freut sich am heutigen Samstag auf das Beste, was sie zu bieten hat. Wenn Dynamo Dresden ab 14 Uhr beim FC Energie Cottbus antritt, geht es nicht nur um die Tabellenführung, sondern auch um ganz viel Prestige.

Der Erste gegen den Zweiten, Aufsteiger gegen Top-Anwärter auf den Aufstieg, Ost-Derby - mehr Gänsehaut passt fast nicht in ein Duell. Die Frage um den Favoriten wurde im Vorfeld bereits fleißig diskutiert. Beide Trainer schoben die Rolle hin und her. Fest steht: Cottbus ist seit sieben Drittliga-Partien ungeschlagen, Dynamo will nach der Pleite zum Jahresauftakt gegen Viktoria Köln antworten. In unserem großen Liveticker zum Kracher des 21. Spieltags bleibt Ihr am Ball!

12.22 Uhr: Erstes "echtes" Duell gegen Dynamo Dresden für Pele Wollitz seit langer Zeit

Energie-Coach Pele Wollitz (59) steht heute übrigens das erste Mal seit mehr als 13 Jahren als Trainer gegen die SGD an der Seitenlinie. Wer nun mit dem Hinspiel im Hinterkopf stutzig wird: Der Übungsleiter der Cottbusser sah am ersten Spieltag gegen Bielefeld die Rote Karte und fehlte daher gesperrt. In Dresden wurde er auf der Bank von seinen Co-Trainern Tobias Röder (27) und Jonas Hildebrandt (28) vertreten. Selbst durfte er zuletzt im Juli 2011 in der 2. Bundesliga gegen Dynamo coachen, Energie gewann in seiner ersten von drei FCE-Amtszeiten mit 2:1. Auch mit dem VfL Osnabrück und dem KFC Uerdingen holte er bereits drei Siege gegen die Schwarz-Gelben bei einer Pleite und einem Remis. Sein Gegenüber Stamm feierte in der Hinrunde hingegen sein Cottbus-Debüt.

Pele Wollitz (59) fehlte im Hinspiel gegen die SGD gesperrt. © Picture Point / Gabor Krieg

11.57 Uhr: Dynamo-Trainer erklärt: Darauf kommt es in diesem Derby an!

Thomas Stamm (41) erklärte vorab, dass es besonders auf "Intensität, Zweikämpfe, Wucht, aber auch Ruhe und Klarheit" ankommen wird in dem heißen Derby. Spannend: Angesprochen auf "Mentalitätsspieler Stefan Kutschke (36) meinte der SGD-Coach, dass einer davon nicht reichen würde. Selbst elf "Mentalitätsspieler" reichen nicht. "Du brauchst elf, die anfangen und fünf, die reinkommen. Das ist ein Spiel, in dem es nicht nur ums Inhaltliche geht", so der Dynamo-Trainer. Er erwarte ein "ausgeglichenes Spiel" und dass "von beiden Seiten eine gute Energie" vorhanden sei.

Laut Thomas Stamm brauche es heute "elf Mentalitätsspieler plus fünf". © Lutz Hentschel

11.29 Uhr: Wer überträgt das Spitzenspiel der 3. Liga?

Fans, die es heute nicht nach Cottbus schaffen, können sich freuen: Das Kracher-Duell der 3. Liga läuft auch im Free-TV! Sowohl der rbb als auch der MDR übertragen die Partie im Fernsehen und online als Live-Stream, die Sendungen beginnen jeweils kurz vor Anpfiff gegen 14 Uhr. Wie immer zeigt auch Magenta Sport das Drittliga-Spiel im kostenpflichtigen Abo, dort starten die Vorberichte schon etwas früher um 13.30 Uhr. Außerdem könnt ihr das Highlight des 21. Spieltags natürlich hier bei uns im TAG24-Liveticker verfolgen.

11.12 Uhr: (K)Ein Wiedersehen mit Jan Shcherbakovski

Großen Spieleraustausch gab es in den vergangenen Jahren zwischen Energie und Dynamo nicht, im vergangenen Sommer wechselte allerdings Jan Shcherbakovski (23) nach zwei Leihen fest aus Dresden nach Cottbus. Während der Mittelfeldspieler in der Regionalliga noch halbwegs überzeugen konnte und zumindest nah an der Startelf dran war, ist er in dieser Saison außen vor. Nur an den ersten beiden Spieltagen kam der 23-Jährige zu zwei Kurzeinsätzen, dazu durfte er im Landespokal doppelt ran. Zuletzt gegen Bielefeld und über weite Strecken der Hinrunde schaffte er es jedoch nicht einmal in den Kader. Ähnlich geht es auch Paul Milde (30). Der bei Dynamo ausgebildete Rechtsverteidiger kickt seit 2022 in der Lausitz, ist dort aber längst nur noch Dauer-Reservist und spielt unter Wollitz keine Rolle. Heute darf er sich aber wenigstens über seinen 30. Geburtstag freuen, an dieser Stelle alles Gute!

Jan Shcherbakovski (23, r.) konnte sich nach seinem festen Wechsel bislang nicht bei Energie durchsetzen. © Picture Point / Gabor Krieg

10.53 Uhr: Zwei Spielern droht eine Sperre

Bleiben wir noch kurz beim Schiedsrichter, der könnte heute nämlich zwei Akteuren eine folgenschwere Gelbe Karte zeigen. Während Christoph Daferner (27) seine Gelbsperre am Samstag absitzt, ist Philip Heise aufseiten von Dynamo mit vier Verwarnung vorbelastet. Theoretisch gilt das auch für Jonas Oehmichen (20), aber der fehlt ohnehin verletzt. Bei Energie droht zudem Maximilian Krauß (28) eine Zwangspause, der Offensivmann hat ebenfalls vier Gelbe auf dem Konto.

10.39 Uhr: Patrick Alt leitet das Spitzenspiel der 3. Liga

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Alt aus Illingen im Saarland. Für Dynamo ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Der 39-Jährige kann zwar bereits 15 Jahre Erfahrung in der 3. Liga vorweisen, bei den fünf Partien mit Dresdner Beteiligung sprang für die SGD allerdings nur ein Sieg bei zwei Remis und zwei Pleiten heraus. Zuletzt pfiff der Wirtschaftsinformatiker die 0:1-Heimniederlage in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit gegen Jahn Regensburg, als Florian Ballas seinem Ex-Klub spät in der Nachspielzeit den Todesstoß versetzte. Energie hat nur einmal Bekanntschaft mit Alt gemacht, in der Saison 2014/15 leitete er das 2:2-Unentschieden gegen Sonnenhof Großaspach.

Schiedsrichter Patrick Alt (39) leitet das heutige Spitzenspiel in Cottbus. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.21 Uhr: Bilanz spricht klar für Dynamo Dresden

37 Mal standen sich beide Klubs in Pflichtspielen schon gegenüber, 23 Duelle gingen dabei an die Dresdner. Lediglich sechs Partien konnten die Südbrandenburger gewinnen, acht Begegnungen endeten zudem mit einem Unentschieden. Die SGD erzielte in den Spielen satte 73 Treffer - also knapp zwei pro Match - bei nur 25 Gegentoren. Auch der 4:2-Triumph aus dem Hinspiel im August macht ein weiteres Spektakel nicht abwegig, mit Energie (44 Tore) und Dynamo (40 Tore) treffen die beste und drittbeste Offensive aufeinander. Der letzte Cottbus-Sieg stammt aus der Drittliga-Saison 2015/16, damals sorgte Energie-Mittelfeldmann Marco Holz (34) für einen knappen 1:0-Erfolg.

Das Top-Spiel zwischen Cottbus und Dresden verspricht Tore. © Lutz Hentschel

10.06 Uhr: Cottbus wird gegen Dynamo abgeriegelt

Viele Fans heißt auch viel Konfliktpotenzial - gerade bei rivalisierenden Anhängergruppen. Daher ist die Polizei in der Lausitz heute mit einem Großaufgebot am Start. Die Stadiontore öffnen bereits um 11.30 Uhr, ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Lager soll dringend verhindert werden. An den Bahnhöfen ist auch die Bundespolizei im Einsatz, außerdem wurden Wasserwerfer in Stadionnähe postiert. Alle Sicherheitsmaßnahmen lest Ihr unter: "Hundertschaften, Wasserwerfer und Co.: Cottbus wird gegen Dynamo abgeriegelt!"

9.51 Uhr: Volles Haus in Cottbus!

Das Ost-Derby mit Spitzen-Charakter lockt am heutigen Samstag zahlreiche Fans in die Lausitz. Insgesamt werden rund 19.700 Fans erwartet, darunter etwa 2000 mitgereiste Anhänger aus Dresden. Das LEAG Energie Stadion ist damit restlos ausverkauft, Cottbus brachte alle eigenen Heimtickets sogar in nur gut zwei Stunden an den Mann oder die Frau.

Die Energie-Kicker dürfen sich auf laustarke Unterstützung der eigenen Anhänger freuen, aber auch Dynamo bringt rund 2000 Fans mit in die Lausitz. © Robert Michael/dpa

9.34 Uhr: Dynamo Dresden beklagt fünf Ausfälle

Auf der anderen Seite hat SGD-Coach Stamm fünf Ausfälle zu beklagen. Jonas Sterner (22, Knöchelverletzung) und Jonas Oehmichen (20, Schulter-OP) müssen weiterhin passen, dazu wird Vinko Sapina (29) nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Köln mit Muskelproblemen mehrere Wochen fehlen. Christoph Daferner (27) sitzt eine Gelbsperre ab, während Nachwuchs-Angreifer Dmytro Bohdanov (17) nach einer Zahn-OP für das Cottbus-Spiel wegfällt. Wer dafür insbesondere um Sturm und auf der Sechs startet, ließ Stamm am Freitag noch offen. Eine Umstellung auf eine Dreierkette könnte auch das Mittelfeld umwürfeln, vorn entscheidet es sich wahrscheinlich zwischen Stefan Kutschke (26) und Robin Meißner (25).

Robin Meißner (25) saß gegen seinen Ex-Verein Köln nur auf der Tribüne. Rückt er heute dafür direkt in die Startelf? © Picture Point / Gabor Krieg

9.17 Uhr: Energie Cottbus bangt um Torjäger Timmy Thiele

Energie-Coach Wollitz kann im Top-Spiel zwar größtenteils aus dem Vollen schöpfen, muss aber womöglich (vorerst) auf seinen besten Knipser verzichten. Stürmer Timmy Thiele (33) verpasste mit einer Bronchitis zuletzt vier Partien und auch den Rückrundenauftakt gegen Bielefeld, kehrte unter der Woche aber zumindest wieder ins Training zurück. Die Startelf könnte für den Zehn-Tore-Mann aber noch zu früh kommen. Außerdem ist der Einsatz von Maximilian Pronichev (27) fraglich, der an einer Wadenverletzung laboriert. Die beiden Mittelfeldspieler Yannik Möker (25) und Janis Juckel (20, beide Sprunggelenksverletzung) fallen aus.

FCE-Torjäger Timmy Thiele (33) könnte gegen Dynamo seine Rückkehr feiern. Seit Mittwoch trainiert er wieder. © PICTURE POINT / S. Sonntag

9 Uhr: Eduard Geyer wünscht sich ein Remis

Ede Geyer (80) spielte und coachte bei Dynamo, saß aber auch mehr als zehn Jahre in Cottbus auf der Trainerbank. In beiden Klubs gilt er als Vereinslegende, weshalb seine Einschätzung vor dem direkten Duell auch sehr salomonisch ausfällt. "Ich freue mich schon ein paar Wochen darauf. Das Spiel war ja innerhalb von zwei Stunden ausverkauft", sagte Geyer, der am Samstag im Stadion sein wird, der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Unentschieden hilft beiden und ist nicht ganz so schlecht. Man hat ja immer noch ein ganz gutes Polster gegenüber dem Vierten und Fünften." Von der Saison des FCE ist er beeindruckt, einen wirklichen Favoriten kann er nicht ausmachen: "Dynamo Dresden war ja immer ein Aushängeschild des DDR-Fußballs, Cottbus war immer Provinz. Diesmal stehen die Vorzeichen etwas anders, vor allem nach dem überzeugenden Sieg von Cottbus in Bielefeld und Dynamos Niederlage gegen Viktoria Köln." Von der SGD erhofft er sich dennoch etwas mehr "Siegeswille" als zuletzt: "Ich erwarte von Dynamo, dass die aus dem Korsett kommen und ein bisschen beißen und kratzen."

Eduard Geyer (80) spielte sieben Jahre für Dynamo, betreute die SGD zudem insgesamt etwa fünf Jahre als Coach. In Cottbus saß er von 1994 bis 2004 bei satten 378 Partien auf der Trainerbank. © Lutz Hentschel

8.44 Uhr: Dynamo Dresden dreht im Hinspiel einen Zwei-Tore-Rückstand

Beide Mannschaften haben also erst vier Niederlagen hinnehmen müssen - Cottbus eine davon allerdings gegen Dynamo. Im turbulenten Hinspiel am zweiten Spieltag Anfang August in Dresden gingen die Lausitzer durch die Treffer von Phil Halbauer (26) und Tolcay Cigerci (30) - sowie einen groben Schnitzer von SGD-Keeper Tim Schreiber (22) - bereits in der 11. Minute mit 2:0 in Führung. Dynamo drehte das Match allerdings mit den Toren von Stefan Kutschke (36), Tony Menzel (19), Robin Meißner (25) und Philip Heise (33) noch zu einem 4:2-Sieg.

Philip Heise (33, 2.v.r.) jubelt nach seinem 4:2 im Hinspiel vor dem K-Block. Darf sich Dynamo heute auch in der Lausitz freuen? © Lutz Hentschel

8.30 Uhr: Dynamo Dresden will Dämpfer schnell abhaken

Die SGD kann mit der hervorragenden Bilanz der Lausitzer locker mithalten, musste zum Rückrundenauftakt allerdings einen Wermutstropfen verkraften. Dynamo verließ den Platz in der laufenden Drittliga-Saison ebenfalls erst viermal als Verlierer, dreimal befand sich dieser dabei in der Ferne. Zum Start der zweiten Saisonhälfte setzte es gegen Viktoria Köln am vergangenen Sonntag schließlich die erste Heimpleite. Vor der 2:3-Niederlage konnte die Stamm-Elf aber sogar eine Serie von acht ungeschlagenen Liga-Duellen vorweisen, dennoch kostete der Ausrutscher direkt die am 21. Dezember in Unterhaching erkämpfte Tabellenführung. Dresden lauert mit 38 Zählern auf dem zweiten Platz und kann heute im direkten Duell wieder an die Spitze springen.

Für Tim Schreiber (22, r.) und Co. setzte es zum Rückrundenstart eine bittere Pleite. © Lutz Hentschel

8.16 Uhr: Energie Cottbus surft auf der Erfolgswelle

Im LEAG Energie Stadion versammelt sich heute die Créme de la Créme der 3. Liga - und mit den Hausherren wartet ein echter Brocken auf Dynamo. Cottbus grüßt nicht nur mit 40 Punkten von der Tabellenspitze, sondern ist auch seit sieben Drittliga-Partien ungeschlagen, holte in dieser Zeit fünf Siege. Rechnet man den Brandenburger Landespokal mit ein, hält die Serie bereits neun Pflichtspiele an. Überhaupt kassierten die Lausitzer erst vier Niederlagen in der Meisterschaft, drei davon in den ersten vier Spieltagen und im heimischen Wohnzimmer erst eine - zum Saisonauftakt gegen Bielefeld. Energie gelang jedoch die Revanche zum Start der Rückrunde am vergangenen Wochenende beim 2:0-Erfolg auf der Alm. Zudem stellt der FCE mit 44 Treffern die beste Offensive der Liga.