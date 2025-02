Dynamo gegen Aue: Diese Fehlentscheidungen sieht Schiri-Experte Babak Rafati im Sachsenderby

Niko Vukancic (22, l.) beschwert sich nach dem Elfmeterpfiff bei Schiedsrichter Marc-Philip Eckermann - zu Recht! © Picture Point/S. Sonntag

Wöchentlich analysiert der Ex-UEFA-Referee für das Portal Liga3Online brenzlige Entscheidungen der Partien.

In der ersten Hälfte sprach Schiedsrichter Marc-Philip Eckermann (27) beim Stand von 1:1 in der 31. Minute der SGD einen Elfmeter zu.

Rafati sieht hier eine Fehlentscheidung und begründet dies wie folgt: "Vukancic bekommt im Zweikampf mit Daferner den Ball aus sehr kurzer Entfernung an den Arm. Dadurch, dass Vukancic in der Vorwärtsbewegung ist und das Bein zum Ball ausstreckt, kommt es zu dieser Körperhaltung, bei der die Arme allerdings natürlich mitschwingen. Dadurch liegt kein strafbares Handspiel vor, weil diese Armhaltung für eine Strafbarkeit nicht relevant ist", so der 54-Jährige.

Großen Schaden richtete diese Fehlentscheidung sportlich allerdings nicht an, Schütze Christoph Daferner (27) vergab die Möglichkeit zur Führung. Auf der Gegenseite forderten die Auer einen Elfmeter, nachdem Claudio Kammerknecht (25) Omar Sijaric (23) im Strafraum zu Fall gebracht hatte.