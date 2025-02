Dynamo gegen Aue live: Derby-Zeit in Dresden! SGD-Fans warten auf Einlass

Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue live: Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff stehen die SGD-Fans am K-Block bereits Schlange.

Von Tina Hofmann

Dresden - Volles Stadion, kuschelige Tabellenspitze und das Duell, bei dem es keine Freundschaft gibt: Spieler und Fans von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue fiebern dem Sachsenderby am Sonnabend (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion entgegen.

Das Hinspiel entschied der FCE mit 2:0 für sich, die SGD hat da noch eine Rechnung offen, auch wenn die Vorzeichen ganz andere sind. In Aue steht bekanntlich nicht mehr Pavel Dotchev, sondern Jens Härtel an der Seitenlinie.

11.50 Uhr: Schiedsrichter-Gespann am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen

Während die Mannschaftsbusse beider Klubs noch auf sich warten lassen, ist das Schiedsrichter-Gespann bereits am Stadion angekommen. Zwei Stunden vor Anpfiff der Begegnung besteht für den Unparteiischen Marc-Philipp Eckermann (27) noch kein Grund zur Eile, muss der 27-Jährige den Gang in die Katakomben noch nicht antreten.

Marc-Philipp Eckermann (27, l.), Referee der heutigen Partie, wurde vor dem Rudolf-Harbig-Stadion gesichtet. © privat

11.45 Uhr: Polizei-Großaufgebot sichert Sachsenderby ab

Rund um das Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion wird ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz sein, um das heutige Sachsenderby abzusichern. Stunden vor Anpfiff der Begegnung wurden die ersten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, Beamte sind vor Ort und sichern An- und Abreise der beiden Fanlager ab. Welche polizeilichen Maßnahmen hinsichtlich der Kracher-Partie getroffen wurden und was es für Fans zu beachten gilt, erfahrt Ihr hier: "Sachsenderby Dynamo gegen Aue: Diese Maßnahmen ergreift die Polizei, und das ist alles verboten"

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor dem Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. © privat

11.40 Uhr: Dynamo-Anhänger warten auf Stadionöffnung

Das große Fan-Warten am Rudolf-Harbig-Stadion! Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff stehen die Dynamo-Fans am K-Block bereits Schlange.

Die ersten Anhänger der Schwarz-Gelben haben sich weit vor Anpfiff am RHS zusammengefunden, warten auf den Einlass ins heimische Wohnzimmer. © privat

11.20 Uhr: Drei Profis droht im Sachsenderby zwischen Dynamo und Aue die Gelbsperre

Vorsicht ist geboten, Gelbsperre droht! Gleich drei Spieler auf beiden Seiten müssen mit Anpfiff der heutigen Kracher-Begegnung äußerst diszipliniert sein. Denn Ali Loune (22) und Steffen Nkansah (28) beim FC Erzgebirge Aue sowie Dynamo Dresdens Philip Heise (33) haben jeweils bereits vier Gelbe Karten auf dem Konto. Ein weiterer Karton würde eine Zwangspause nach sich ziehen.

Darf sich im Sachsen-Kracher nichts zu Schulden kommen lassen: Dynamos Philip Heise (33). © Lutz Hentschel

Die beiden Aue-Akteure Ali Loune (22) und Steffen Nkansah (28) sind jeweils mit vier Gelben Karte vorbelastet. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11 Uhr: Dynamo Dresdens Stürmer Christoph Daferner weiß, was es heute braucht

Dynamos Stürmer Christoph Daferner, der nach seiner Gelb-Sperre wieder zur Verfügung steht, weiß, was es heute braucht. "Wir müssen zu einhundert Prozent gallig sein, sodass wir unsere Fans auch ein Stück anstacheln. Da kann man viel über Zweikämpfe und Körpersprache machen. Das ist auch entscheidend", sagt er. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Dynamos Sachsenderby-Plan: Das braucht es für einen Sieg gegen Aue."

Christoph Daferner (r.) weiß, was es gegen Aue braucht. © Lutz Hentschel

10.40 Uhr: Jens Härtel sorgte als Coach von Hansa Rostock für eines der größten Debakel von Dynamo Dresden

Aue-Trainer Jens Härtel sorgte als Coach von Hansa Rostock für eines der größten Debakel bei Dynamo Dresden. Am 6. Februar 2022 unterlag die SGD daheim der Kogge. Nach nur 18 Minuten stand es dabei 0:4. Christoph Daferner war damals schon bei den Schwarz-Gelben dabei. "Die Dinger sind uns nur so um die Ohren geflogen, dann war Stille im Stadion. Das weiß ich noch. Und das Blöde war, wir hatten noch über 70 Minuten zu spielen", erinnerte er sich vor dem Spiel gegen Hansa in dieser Saison.

Ehe sich Dynamo am 6. Februar 2022 versah, stand es gegen Hansa Rostock 0:4 nach 18 Minuten. Trainer der Kogge war damals Jens Härtel, der heute bei Aue an der Seitenlinie steht. © Lutz Hentschel

Der 55-Jährige hatte damals binnen 18 Minuten gleich viermal Grund zum Jubeln. © IMAGO / Andy Bünning

10.20 Uhr: So lautet die Bilanz von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

Heute steigt das 102. Sachsenderby auf Liga-Basis, die Bilanz spricht dabei eigentlich für Dynamo Dresden. 44 Mal ging die SGD als Sieger vom Platz, 27 Unentschieden und 30 Siege für die Veilchen. Die vergangenen beiden Partien entschied Aue am 18. Februar 2024 und am 23. Februar 2024 mit 2:1 und 2:0 für sich. Den letzten Sieg auf Ligabasis feierte Dynamo am 24. September 2023 mit einem 2:1-Heimsieg. Nicht berücksichtigt sind Pokalspiele wie das Finale im Sachsenpokal im Mai 2024, als Dynamo nach Verlängerung mit 2:0 siegte.

10 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute das Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

Der Deutsche Fußball-Bund schickt heute Marc-Philipp Eckermann (27) aus dem Schwabenland nach Sachsen. Der Mann aus Winnenden pfeift in der 3. Liga und der Regionalliga Südwest. Ihm assistieren Tim Waldinger (29) aus Marburg und Marcel Krauß (25) aus Bad Neustadt. Vierter Offizieller ist Kevin Behrens aus (28) aus Hasede. Dynamo hat keine guten Erinnerungen an Eckermann, unter ihm gab es am 4. Mai 2024 die 0:1-Heimniederlage gegen den SC Verl. Bis zur Heimniederlage gegen Viktoria Köln war die SGD seitdem ungeschlagen. Diese Bilanz kann er also nicht mehr "versauen". Während Eckermann bei Dynamo erst einmal überhaupt im Einsatz war, pfiff er Aue bereits viermal. Dabei gab es zwei Niederlagen, ein Unentschieden und am 21. Dezember 2024 den 3:1-Heimsieg gegen 1860 München.

Marc-Philipp Eckermann (27, l.) pfeift heute das Derby. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden und Aue vor dem Sachsenderby

Bei Dynamo Dresden ist die ganz große Frage: Reicht es bei Jonas Sterner nach seiner Knöchelverletzung für den Kader, steht er überraschend vielleicht sogar in der Startelf? Der Rechtsverteidiger wurden in den ersten beiden Spielen im neuen Jahr schmerzlich vermisst. Ebenso fehlt Vinko Sapina, der nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel aus dem Heimspiel gegen Viktoria Köln heute keinesfalls zur Verfügung stehen wird, nach Angaben des Vereins. Auch Jonas Oehmichen (Schulter-Operation) muss noch einige Wochen zusehen. Bei Erzgebirge Aue fehlen Can Özkan (Reha nach Kreuzbandriss) und Mika Clausen (Infekt).

9.20 Uhr: Hier wird das heiße Sachsenderby Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue heute übertragen

Fans, die keine Karte mehr für das ausverkaufte Sachsenderby ergattern konnten, dürfen sich freuen: Das Duell wird heute nicht nur im Bezahlstream von MagentaSport übertragen, sondern auch live im MDR.

Das Sachsenderby wird bei Magenta Sport und beim MDR gezeigt. © Bildmontage: Lutz Hentschel

9 Uhr: Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue wollen die Abschaffung der Pyro-Strafen

Pyro wird es heute im Rudolf-Harbig-Stadion mit Sicherheit zu sehen geben, im Anschluss könnte das wieder teuer für die Vereine werden und genau dagegen appellierten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue mit weiteren Vereinen am Freitag in einem offenen Brief. Die Klubs machten auf die durch die hohen Strafen immer größer werdenden wirtschaftlichen Herausforderungen aufmerksam und betonten, dass der positive Effekt der Stimmung im Stadion immer weiter in den Hintergrund trete. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Gemeinsamer offener Brief: Ost-Klubs rebellieren gegen Pyro-Strafen".

Aue kostete die stimmungsvolle Weihnachtschoreo im Dezember 2023 35.000 Euro, Dynamo musste für die Pyro-Show gegen Darmstadt 119.100 Euro blechen. © Bildmontage: Picture Point/S. Sonntag, Lutz Hentschel

8.40 Uhr: Das waren die brisantesten Wechsel zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

In der Historie der beiden Mannschaften gab es in der Vergangenheit einige Wechsel, die die Fanlager emotional in Aufruhr brachten. Den Anfang machte 2008 Torhüter Axel Keller, der vom Schacht ins Dynamoland wechselte. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2014 schloss sich Linksverteidiger Thorsten Schulz den Veilchen an, nachdem er nur ein Jahr bei der SGD gekickt hatte. Auf der gleichen Position entschloss sich Fabian Müller 2015 , in die Landeshauptstadt zu wechseln. Nur ein Jahr später stieg er mit den Schwarz-Gelben in die 2. Bundesliga auf und blieb insgesamt drei Jahre, bevor er weiter zum CFC zog. Für Aufsehen sorgte 2018 die Entscheidung der Schwarz-Gelben, Aufstiegsheld Pascal Testroet an Aue zu verkaufen. Innenverteidiger Sören Gonther folgte ihm nur ein Jahr später in den Schacht. Nach dem Abstieg in der Corona-Pandemie wechselte als vorerst letzter Spieler beider Vereine Dynamo Innenverteidiger und Kapitän Florian Ballas im Sommer 2020 die Seiten.

Die Wechsel von Florian Ballas, Fabian Müller, Pascal Testroet und Axel Keller (v.l.) sorgten für Aufsehen. © Bildmontage: IMAGO / Chai v.d. Laage, Picture Point/S. Sonntag, Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm hat noch nie gegen Aue gewonnen

Einer möchte seine Bilanz heute auf jeden Fall aufpolieren und das ist Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm. Der Schweizer hat noch nie gegen Aue gewonnen. Das Hinspiel als Coach der SGD ging mit 0:2 verloren. Als Mann an der Seitenlinie vom SC Freiburg II hieß es zweimal Unentschieden, zweimal unterlag er mit seinem Team.