Dynamo gegen Aue live: Dieser Schiedsrichter pfeift das Sachsenderby

Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue live: Dieser Schiedsrichter pfeift das Sachsenderby.

Von Tina Hofmann

Dresden - Volles Stadion, kuschelige Tabellenspitze und das Duell, bei dem es keine Freundschaft gibt: Spieler und Fans von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue fiebern dem Sachsenderby am Sonnabend (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion entgegen.

Das Hinspiel entschied der FCE mit 2:0 für sich, die SGD hat da noch eine Rechnung offen, auch wenn die Vorzeichen ganz andere sind. In Aue steht bekanntlich nicht mehr Pavel Dotchev, sondern Jens Härtel an der Seitenlinie.

10.20 Uhr: So lautet die Bilanz von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

Heute steigt das 102. Sachsenderby auf Liga-Basis, die Bilanz spricht dabei eigentlich für Dynamo Dresden. 44 Mal ging die SGD als Sieger vom Platz, 27 Unentschieden und 30 Siege für die Veilchen. Die vergangenen beiden Partien entschied Aue am 18. Februar 2024 und am 23. Februar 2024 mit 2:1 und 2:0 für sich. Den letzten Sieg auf Ligabasis feierte Dynamo am 24. September 2023 mit einem 2:1-Heimsieg. Nicht berücksichtigt sind Pokalspiele wie das Finale im Sachsenpokal im Mai 2024, als Dynamo nach Verlängerung mit 2:0 siegte.

10 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute das Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

Der Deutsche Fußball-Bund schickt heute Marc-Philipp Eckermann (27) aus dem Schwabenland nach Sachsen. Der Mann aus Winnenden pfeift in der 3. Liga und der Regionalliga Südwest. Ihm assistieren Tim Waldinger (29) aus Marburg und Marcel Krauß (25) aus Bad Neustadt. Vierter Offizieller ist Kevin Behrens aus (28) aus Hasede. Dynamo hat keine guten Erinnerungen an Eckermann, unter ihm gab es am 4. Mai 2024 die 0:1-Heimniederlage gegen den SC Verl. Bis zur Heimniederlage gegen Viktoria Köln war die SGD seitdem ungeschlagen. Diese Bilanz kann er also nicht mehr "versauen". Während Eckermann bei Dynamo erst einmal überhaupt im Einsatz war, pfiff er Aue bereits viermal. Dabei gab es zwei Niederlagen, ein Unentschieden und am 21. Dezember 2024 den 3:1-Heimsieg gegen 1860 München.

Marc-Philipp Eckermann (27, l.) pfeift heute das Derby. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden und Aue vor dem Sachsenderby

Bei Dynamo Dresden ist die ganz große Frage: Reicht es bei Jonas Sterner nach seiner Knöchelverletzung für den Kader, steht er überraschend vielleicht sogar in der Startelf? Der Rechtsverteidiger wurden in den ersten beiden Spielen im neuen Jahr schmerzlich vermisst. Ebenso fehlt Vinko Sapina, der nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel aus dem Heimspiel gegen Viktoria Köln heute keinesfalls zur Verfügung stehen wird, nach Angaben des Vereins. Auch Jonas Oehmichen (Schulter-Operation) muss noch einige Wochen zusehen. Bei Erzgebirge Aue fehlen Can Özkan (Reha nach Kreuzbandriss) und Mika Clausen (Infekt).

9.20 Uhr: Hier wird das heiße Sachsenderby Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue heute übertragen

Fans, die keine Karte mehr für das ausverkaufte Sachsenderby ergattern konnten, dürfen sich freuen: Das Duell wird heute nicht nur im Bezahlstream von MagentaSport übertragen, sondern auch live im MDR.

Das Sachsenderby wird bei Magenta Sport und beim MDR gezeigt. © Bildmontage: Lutz Hentschel

9 Uhr: Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue wollen die Abschaffung der Pyro-Strafen

Pyro wird es heute im Rudolf-Harbig-Stadion mit Sicherheit zu sehen geben, im Anschluss könnte das wieder teuer für die Vereine werden und genau dagegen appellierten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue mit weiteren Vereinen am Freitag in einem offenen Brief. Die Klubs machten auf die durch die hohen Strafen immer größer werdenden wirtschaftlichen Herausforderungen aufmerksam und betonten, dass der positive Effekt der Stimmung im Stadion immer weiter in den Hintergrund trete. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Gemeinsamer offener Brief: Ost-Klubs rebellieren gegen Pyro-Strafen".

Aue kostete die stimmungsvolle Weihnachtschoreo im Dezember 2023 35.000 Euro, Dynamo musste für die Pyro-Show gegen Darmstadt 119.100 Euro blechen. © Bildmontage: Picture Point/S. Sonntag, Lutz Hentschel

8.40 Uhr: Das waren die brisantesten Wechsel zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

In der Historie der beiden Mannschaften gab es in der Vergangenheit einige Wechsel, die die Fanlager emotional in Aufruhr brachten. Den Anfang machte 2008 Torhüter Axel Keller, der vom Schacht ins Dynamoland wechselte. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2014 schloss sich Linksverteidiger Thorsten Schulz den Veilchen an, nachdem er nur ein Jahr bei der SGD gekickt hatte. Auf der gleichen Position entschloss sich Fabian Müller 2015 , in die Landeshauptstadt zu wechseln. Nur ein Jahr später stieg er mit den Schwarz-Gelben in die 2. Bundesliga auf und blieb insgesamt drei Jahre, bevor er weiter zum CFC zog. Für Aufsehen sorgte 2018 die Entscheidung der Schwarz-Gelben, Aufstiegsheld Pascal Testroet an Aue zu verkaufen. Innenverteidiger Sören Gonther folgte ihm nur ein Jahr später in den Schacht. Nach dem Abstieg in der Corona-Pandemie wechselte als vorerst letzter Spieler beider Vereine Dynamo Innenverteidiger und Kapitän Florian Ballas im Sommer 2020 die Seiten.

Die Wechsel von Florian Ballas, Fabian Müller, Pascal Testroet und Axel Keller (v.l.) sorgten für Aufsehen. © Bildmontage: IMAGO / Chai v.d. Laage, Picture Point/S. Sonntag, Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm hat noch nie gegen Aue gewonnen

Einer möchte seine Bilanz heute auf jeden Fall aufpolieren und das ist Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm. Der Schweizer hat noch nie gegen Aue gewonnen. Das Hinspiel als Coach der SGD ging mit 0:2 verloren. Als Mann an der Seitenlinie vom SC Freiburg II hieß es zweimal Unentschieden, zweimal unterlag er mit seinem Team.

8.10 Uhr: Polizei in Alarmbereitschaft! So wollen die Beamten heute das Sachsenderby absichern

Die Polizei ist heute in erhöhter Alarmbereitschaft, denn auch ihr ist klar, dass die Beziehung beider Fanlager von Feindschaft geprägt ist. Um das Sachsenderby abzusichern, erhöhen die Einsatzkräfte ihre Präsenz, zudem erließ die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung mit zahlreichen Verboten in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der sächsischen Landeshauptstadt. Verboten sind: Metallstangen, Ketten, Pyro, Steine, Messer, Scheren, Arbeits- und Protektorenhandschuhe, Baseballschläger, Schutzwesten, Protektoren, durchstichhemmende Handschuhe, Boxermundschutz/Gebissschutz, Helme, Sturmhauben, Masken, Einweg-Overalls, Schlauchschals, Kapuzenjacken (bei denen die Kapuze mit integrierter Brille ausgestattet ist). Der Bereich, in dem die Verbote gelten: Lennéplatz, Parkstraße in westlicher Richtung bis Einmündung Blüherstraße, Blüherstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Grunaer Straße, Grunaer Straße in landwärtiger Richtung bis Straßburger Platz sowie Lennéstraße ab Straßburger Platz bis Lennéplatz. Für die Anreise gilt es zu beachten: Schon im Vorfeld der Partie forderte die Polizei die Fans aus Aue auf, eher mit dem Auto anzureisen, da die Beförderungskapazitäten der Deutschen Bahn begrenzt sind. Wer mit dem Auto oder Kleinbussen kommt, wird dringend gebeten, den Parkplatz an der Pieschener Allee im Ostragehege anzusteuern. Von dort fahren ab 11.30 Uhr Shuttle-Busse zum Stadion.

Die Polizei hat zahlreiche Maßnahmen im Vorfeld des Sachsenderbys ergriffen, um das heiße Duell zwischen Dynamo und Aue abzusichern. © imago images/Dennis Hetzschold

7.55 Uhr: Der FC Erzgebirge Aue hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen

Kurz vor dem Sachsenderby hat Aue nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Maximilian Schmid (21) einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Das Talent wechselte vom 1. FC Köln und überzeugte die Verantwortlichen bei einem Probetraining. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Nach Probetraining im Erzgebirge: Köln-Talent wechselt zum FCE".

Maximilian Schmid (21) unterschrieb in der Woche einen Vertrag in Aue. Das Talent kommt vom 1. FC Köln. © FC Erzgebirge Aue

7.35 Uhr: Dynamo Dresden gegen Aue: So ist die Ausgangslage vor dem heißen Sachsenderby

Kaum einer im Sachsenland, der es mit Dynamo oder Aue hält, kann es noch erwarten, bis die Partie am Sonnabend um 14 Uhr endlich angepfiffen wird. Sportlich ist die Ausgangslage klar: Die SGD von Trainer Thomas Stamm will den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren. Seit Freitagabend würde der sogar bedeuten, dass man nach Punkten zu Energie Cottbus aufschließen könnte. Die Lausitzer trennten sich auswärts von Alemannia Aachen torlos Unentschieden. Für die Tabellenspitze bräuchte es für Dynamo allerdings ein Torefestival, denn nur bei einem Erfolg mit vier Toren Unterschied schnappt sich die SGD den Platz an der Sonne. Aue wartet unter dem neuen Coach Jens Härtel noch auf einen Sieg, hat in diesem Jahr ebenfalls noch nicht gewonnen. Mit 1:2 unterlag der FCE bei Hannover 96 II und daheim gegen den VfL Osnabrück gab es ein torloses Unentschieden.

Thomas Stamm (41, r.) und Dynamo Dresden oder Erzgebirge Aue unter Jens Härtel (55, l.)? Wer wird heute das heiße Sachsenderby für sich entscheiden? © Bildmontage: Picture Point/S. Sonntag, Gabor Krieg

7.15 Uhr: TAG24-Liveticker zum Sachsenderby Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Es ist Sachsenderby-Zeit in Dresden. Es ist DAS Spiel, das die Anhänger beider Lager in der Saison am meisten elektrisiert. Um 14 Uhr geht es los, bis dahin versorgen wir Euch mit allen wichtigen Infos, die ihr bis zum Anstoß wissen müsst. Natürlich gibt es dann auch während der Partie alle Tore, Karten, die Stimmung und die größten Aufreger aus dem Rund für Euch live hier transportiert.