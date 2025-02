Dynamo gegen Aue live: Polizei in Alarmbereitschaft! So wollen die Beamten das Sachsenderby absichern

Dresden - Volles Stadion, kuschelige Tabellenspitze und das Duell, bei dem es keine Freundschaft gibt: Spieler und Fans von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue fiebern dem Sachsenderby am Sonnabend (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion entgegen.

Das Hinspiel entschied der FCE mit 2:0 für sich , die SGD hat da noch eine Rechnung offen, auch wenn die Vorzeichen ganz andere sind. In Aue steht bekanntlich nicht mehr Pavel Dotchev, sondern Jens Härtel an der Seitenlinie.

Das Hinspiel als Coach der SGD ging mit 0:2 verloren. Als Mann an der Seitenlinie vom SC Freiburg II hieß es zweimal Unentschieden, zweimal unterlag er mit seinem Team.

Die Polizei ist heute in erhöhter Alarmbereitschaft, denn auch ihr ist klar, dass die Beziehung beider Fanlager von Feindschaft geprägt ist.

Um das Sachsenderby abzusichern, erhöhen die Einsatzkräfte ihre Präsenz, zudem erließ die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung mit zahlreichen Verboten in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der sächsischen Landeshauptstadt.

Verboten sind:

Metallstangen, Ketten, Pyro, Steine, Messer, Scheren, Arbeits- und Protektorenhandschuhe, Baseballschläger, Schutzwesten, Protektoren, durchstichhemmende Handschuhe, Boxermundschutz/Gebissschutz, Helme, Sturmhauben, Masken, Einweg-Overalls, Schlauchschals, Kapuzenjacken (bei denen die Kapuze mit integrierter Brille ausgestattet ist)

Der Bereich, in dem die Verbote gelten:

Lennéplatz, Parkstraße in westlicher Richtung bis Einmündung Blüherstraße, Blüherstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Grunaer Straße, Grunaer Straße in landwärtiger Richtung bis Straßburger Platz sowie Lennéstraße ab Straßburger Platz bis Lennéplatz.

Für die Anreise gilt es zu beachten:

Schon im Vorfeld der Partie forderte die Polizei die Fans aus Aue auf, eher mit dem Auto anzureisen, da die Beförderungskapazitäten der Deutschen Bahn begrenzt sind. Wer mit dem Auto oder Kleinbussen kommt, wird dringend gebeten, den Parkplatz an der Pieschener Allee im Ostragehege anzusteuern. Von dort fahren ab 11.30 Uhr Shuttle-Busse zum Stadion.