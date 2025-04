Dynamo gegen Ingolstadt live: Gelbsperre droht! Sechs SGD-Profis müssen heute aufpassen

Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt im Liveticker: Vorsicht ist geboten! Gleich sechs SGD-Spielern droht gegen den VfL Osnabrück eine Sperre.

Von Tina Hofmann

Dresden - Flutlicht, Englische Woche, Tabellenführer: Die Stimmung im Dynamoland könnte vor dem Mittwochabend-Duell mit dem FC Ingolstadt im Rudolf-Harbig-Stadion (19 Uhr) nicht besser sein.

Das Team von Trainer Thomas Stamm (42) thront an der Spitze der 3. Liga und will den Vorsprung auf die Konkurrenz heute weiter ausbauen. Mit einem 3:2-Erfolg bei Hannover 96 II war die SGD am vergangenen Freitag in die letzte Englische Woche der Saison gestartet. Alle Infos vor dem Spiel, rund um die Partie und nach dem Abpfiff bekommt Ihr hier in unserem Liveticker.

16.45 Uhr: Gelb-Alarm bei Dynamo! So vielen Spielern droht eine Sperre

Bei Dynamo droht gleich sechs Spielern gegen Osnabrück eine Sperre. Philip Heise (33), David Kubatta (21), Tony Menzel (20), Jonas Oehmichen (21), Sascha Risch (24) und Vinko Sapina (29) stehen bei jeweils vier Gelbe Karten.

Muss am heutigen Mittwochabend aufpassen: Dynamos Mittelfeld-Motor Vinko Sapina (29) droht eine Gelbsperre. (Archivbild) © Lutz Hentschel

16.15 Uhr: Die Sonne scheint, aber zieht Euch warm an und plant genug Zeit für die Anreise

Aktuell sind in Dresden 12 Grad, die Sonne scheint, doch es werden heute noch frische 5-8 Grad am Abend, also zieht lieber einen Pulli - Euren Glückspulli - mehr an. Im Dresdner Feierabendverkehr solltet Ihr auch genug Zeit für die Anreise einplanen.

16 Uhr: Hier wird die Partie Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt heute übertragen

Die heutige Partie wird nur im Pay-Stream bei MagentaSport übertragen. Alle Infos erfahrt Ihr aber in unserem Ticker.

Thomas Stamm ist heute nur bei MagentaTV zu sehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

15.30 Uhr: Darum trägt Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm jetzt immer den gleichen Hoodie

Er ist abergläubisch! Seit dem 1. März, als die SGD daheim 3:0 gegen den SC Verl gewann, trägt Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm den gleichen Hoodie. Bis jetzt hat es Glück gebracht, die SGD ist seitdem ungeschlagen und das soll auch heute gegen Ingolstadt so bleiben. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Der Dynamo-Coach und sein Glücksbringer: Im Sieger-Hoodie gegen Ingolstadt".

Seit dem Heimsieg gegen Verl trägt Thomas Stamm diesen Hoodie. © Picture Point/S. Sonntag

15 Uhr: Heute kehrt ein Dynamo-Aufstiegsheld nach Dresden zurück

Heute kehrt mit Pascal Testroet (34) ein Dynamo-Aufstiegsheld auf dem Jahr 2016 zurück. Er schoss damals gemeinsam mit Justin Eilers die SGD zurück in die 2. Bundesliga. Er war absoluter Publikumsliebling, bis heute haben es viele nicht verstanden, warum er im Sommer 2018 verkauft wurde und das auch noch ausgerechnet an Erzfeind FC Erzgebirge Aue. Testroet fehlte im Hinspiel in dieser Saison verletzt, aktuell ist er aber gut in Form und hat beim wilden 3:3 bei Borussia Dortmund II zwei Tore erzielt. Er weiß auf jeden Fall, wo im Rudolf-Harbig-Stadion das Tor steht.

Justin Eilers (l.) und Pascal Testroet (r.) schossen die SGD mit ihren Toren 2016 zurück in die 2. Bundesliga. © imago/Robert Michael

14.40 Uhr: So lief das Hinspiel im Audi-Sportpark zwischen dem FC Ingolstadt und Dynamo Dresden

Die Voraussetzungen für das Hinspiel waren nicht optimal: Kurz nach dem bitteren Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt 98 musste die SGD am 2. November beim FC Ingolstadt ran. Der Gastgeber dominierte die erste Halbzeit und hätte höher führen können, ging mit einem 1:0-Vorsprung durch das direkte Freistoßtor von Max Besuschkow (27) in Führung (43. Minute). Den Ausgleich erzielte dann Jonas Oehmichen in der 58. Minute per Kopf zum 1:1-Endstand.

Jonas Oehmichen erzielte den 1:1-Ausgleich in Ingolstadt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

14.20 Uhr: Diese Besonderheit gibt es heute um den Schiedsrichter der Partie von Dynamo Dresden

Das gibt es nicht so oft: Schiedsrichter Felix Weller (29) aus Osnabrück pfeift heute tatsächlich zum ersten Mal eine Partie von Dynamo Dresden und feiert somit auch seine Premiere im Rudolf-Harbig-Stadion. Seit der vergangenen Saison ist er in der 3. Liga aktiv, stand dabei aber noch nie bei einem Spiel mit SGD-Beteiligung auf dem Rasen. Ingolstadt hat mehr Erfahrung mit ihm. Zwei Partien der "Schanzer" leitete Weller. Im August 2023 gab es ein 2:2 gegen Saarbrücken, im August 2024 einen 2:1-Sieg gegen Waldhof Mannheim. Weller ist recht kartenfreudig, in 22 Spielen in der 3. Liga hat er 109 Gelbe, vier Gelb-Rote und drei glatt Rote Karten verteilt. Ihm assistieren heute Dominik Jolk (35) aus Bergisch Gladbach und Henry Schröder aus Hiddesen. Vierter Offizieller ist Johannes Drößler (28) aus Gotha.

Felix Weller (29) feiert heute seine Dynamo-Premiere. © PICTURE POINT / S. Sonntag

14 Uhr: Die personelle Lage beim FC Ingolstadt vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden

Beim FC Ingolstadt fehlt schon seit einigen Spielen aufgrund einer Sprunggelenksverletzung Torjäger Sebastian Grönning (28), der in dieser Spielzeit bereits 16 Treffer erzielt hat. Auch Leon Guwara (28, Aufbautraining nach Schulterverletzung) und Mattis Hoppe (21, Reha nach Knie-OP) sind nicht dabei.

Am meisten schmerzt den FC Ingolstadt der Ausfall von Torjäger Sebastian Grönning (28). © PICTURE POINT / S. Sonntag

13.40 Uhr: Heute kann Dynamo Dresden die 60-Punkte-Marke knacken

Es wäre in kleiner Meilenstein auf dem Weg zum lang ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga: Heute kann Dynamo Dresden die 60-Punkte-Marke in der Tabelle knacken. Das gelingt sogar schon mit einem Unentschieden, bei einem Sieg steht die SGD bei 62 Zählern. Nur bei einer Niederlage bleibt das Stamm-Team hinter der 60 zurück. Zum Vergleich: In der Vorsaison stand Dynamo am Ende der Spielzeit mit 62 Zählern auf Rang vier und verpasste die Relegation um einen einzigen Zähler. Im Sommer 2023 reichten 69 Punkte weder für die Relegation noch für den DFB-Pokal.

Dynamo kann heute mit einem Unentschieden oder einem Sieg die 60-Punkte-Marke knacken. © Lutz Hentschel

13.20 Uhr: Die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt

Die personelle Lage bei Dynamo Dresden könnte vor dem Spiel gegen die "Schanzer" nicht besser sein. Lediglich Paul Lehmann fällt nach wie vor mit Rückenproblemen aus. Ansonsten kann Trainer Thomas Stamm aus dem Vollen schöpfen und muss bezüglich des Kaders sicher auch einige Härtefall-Entscheidungen treffen.

Personell hat Trainer Thomas Stamm nach dem Highlight-Spiel in Hannover keine Sorgen, alle außer Paul Lehmann stehen den Coach zur Verfügung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

13 Uhr: Gelingt Dynamo Dresden heute der nächste Big Point im Aufstiegskampf der 3. Liga?

Es ist alles angerichtet, die Konkurrenz aus Saarbrücken und Bielefeld hat vorgelegt, jetzt will Dynamo heute Abend nachziehen. Durch einen 4:2-Heimerfolg hat sich die Arminia zwischenzeitlich auf den zweiten Platz geschoben, den will sich aber Energie Cottbus im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen zurückholen. Hinter dem Spitzentrio befindet sich Saarbrücken in Lauerstellung, hat nach Punkten vorübergehend (55) mit Cottbus gleichgezogen. Doch auch Ingolstadt ist noch lange nicht weg vom Fenster, könnte mit einem Dreier wieder in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen.

Heute Abend erwartet die SGD ein heißes Duell mit dem FC Ingolstadt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12.45 Uhr: Liveticker zum Drittliga-Spiel Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt 04

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Spiel Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt. Die Sonne lacht immer wieder über Dresden, doch heute Abend ist Flutlicht-Atmosphäre im Stadion angesagt.