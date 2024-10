Dynamo gegen Hannover 96 II live: Dieser SGD-Kicker steht gar nicht erst im Kader!

Dynamo Dresden gegen Hannover 96 II im Liveticker: Die Aufstellungen der Mannschaften sind da - und Lars Bünning fehlt im Kader der SGD.

Von Aliena Rein

Dresden - Kann Dynamo Dresden das Ruder endlich herumreißen? Nur einen Punkt konnte die SGD aus den Partien gegen Rot-Weiss Essen und Wehen Wiesbaden mitnehmen, zum Abschluss der Englischen Woche muss gegen die Zweitvertretung von Hannover 96 also dringend ein Sieg her.

Nach dem hervorragenden Saisonstart erlebte Dynamo zuletzt eine Durststrecke, die gegen den Tabellen-17. unbedingt beendet werden soll. Glück für die Schwarz-Gelben: Weil sich auch die Konkurrenz noch nicht in Bestform präsentiert, fehlen trotz des Abrutschens auf Platz sechs nur zwei Zähler auf den Relegationsplatz und drei auf einen direkten Aufstiegsplatz. Abhängig von den anderen Ergebnissen ist also sogar die Rückkehr unter die Top 3 möglich. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

13.20 Uhr: Hannover 96 II wechselt vierfach

Auch die Aufstellung von Hannover 96 II steht fest. Trainer Daniel Stendel wechselt im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Arminia Bielefeld auf vier Positionen: Für Weinkauf, Engelbreth, Stepantsev und Marino starten Stahl, Uhlmann, Frauendorf und Meier.

13.10 Uhr: Die Aufstellung von Dynamo Dresden ist da

Die Startelf für das Spiel gegen Hannover 96 II ist da - und eine Personalie überrascht! Denn während bereits vorher feststand, dass Stefan Kutschke nicht mit von der Partie sein wird, fehlt auch Lars Bünning komplett, sitzt nicht einmal auf der Bank. Der Innenverteidiger leidet an muskulären Problemen. Für die beiden rutschen Jakob Lemmer und Aljaz Casar in die erste Elf.

Mit dieser Elf startet Dynamo ins Heimspiel gegen Hannover 96 II. © TAG24

Lars Bünning fehlt im Dynamo-Kader für das Spiel gegen Hannover 96 II. © Picture Point / Gabor Krieg

12.40 Uhr: Beide Teams sind da!

Vor wenigen Minuten sind die Mannschaftsbusse beider Klubs am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen. Gegen 12.30 Uhr trafen die Dynamo-Akteure ein - beinahe zeitgleich mit dem Bus von Hannover 96 II.

Gegen 12.30 Uhr fuhr der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden vor. © TAG24

Niedersachsen zu Gast in Dresden! Die Zweitvertretung von Hannover 96 kam fast zeitgleich am RHS an. © TAG24

12 Uhr: Stadiontore sind geöffnet

Hereinspaziert! Soeben wurden die Tore des Rudolf-Harbig-Stadion geöffnet.

Bereits zwei Stunden vor Anpfiff der Drittliga-Begegnung zwischen Dynamo Dresden und der Zweitvertretung von Hannover 96 lassen es sich die Anhänger der Schwarz-Gelben nicht nehmen, jetzt schon das heimische Wohnzimmer zu betreten.

Reges Treiben an den Eingängen des RHS, Schlange stehen vor dem K-Block ist angesagt. © TAG24

11.50 Uhr: Diese Dynamo-Profis müssen heute aufpassen

Wir schreiben den zwölften Spieltag, entsprechend wurden gegen Dynamo Dresden schon einige Verwarnungen ausgesprochen. Deshalb müssen heute Niklas Hauptmann, der das Team in Abwesenheit von Stefan Kutschke als Kapitän aufs Feld führen dürfte, und Aljaz Casar besonders aufpassen - beide haben bereits vier Gelbe Karten gesehen und werden bei der nächsten für ein Spiel gesperrt.

Ist mit Gelb vorbelastet, darf sich heute keinen Fehltritt erlauben: Dynamos Niklas Hauptmann (28). © Lutz Hentschel

11.20 Uhr: So ist Hannover 96 II in die Saison gestartet

Bisher verkaufen sich die Gäste in der 3. Liga so, wie man es für einen Aufsteiger erwarten kann, befinden sich mit derzeit elf Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Doch immer wieder gibt es Lichtblicke: So feierten die Youngster erst am vergangenen Samstag einen furiosen 5:1-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden, das dann wiederum am Mittwoch Dynamo Dresden eine empfindliche Niederlage zufügte. Auf die leichte Schulter nehmen sollte Dynamo den heutigen Gegner also nicht, wie bereits die 1:2-Pleite gegen die U23 von Borussia Dortmund gezeigt hat.

Darf trotz aktueller Tabellensituation keineswegs unterschätzt werden: Die Zweitvertretung von Hannover 96. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.55 Uhr: Hannover 96 II gelangte nur unter fragwürdigen Umständen in die 3. Liga

Dass es heute überhaupt zum Premieren-Duell kommen kann, ist dem Aufstieg von Hannover 96 II zu verdanken - als erste Zweitvertretung eines Zweitligisten überhaupt spielen die Niedersachsen in diesem Jahr in der 3. Liga, es brauchte sogar eine Sondergenehmigung, da normalerweise zwei Ligen zwischen Profi- und U23-Team liegen müssen. Der Aufstieg selbst kam allerdings unter fragwürdigen Umständen zustande. Hannover setzte sich in der Regionalliga Nord klar als Tabellenerster durch, musste dann jedoch noch Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers als Meister der Regionalliga Bayern um den letzten freien Platz in der 3. Liga bestreiten. Hier holten sich die Roten dann aber Unterstützung von der ersten Mannschaft - insgesamt fünf Spieler aus dem Profi-Kader wurden für die Partien gegen Würzburg nominiert. Drei von ihnen traten im Elfmeterschießen an und trafen, ein weiterer stand im Tor und hielt einen Würzburger Elfmeter. Auch wenn sie bereits in der Regionalliga zum Einsatz kamen und bei den Profis nur Ersatzspieler waren, hinterließ diese Aktion bei vielen Fans einen faden Beigeschmack.

Hannover 96 II stieg im Sommer erstmals in der Geschichte in die 3. Liga auf. © IMAGO / Lobeca

10.30 Uhr: Es gibt noch Tickets für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Hannover 96 II

Wer kein Magenta-Sport-Abo hat, aber trotzdem in den Genuss des Spiels kommen will, kann das heute sogar noch live vor Ort: Das Rudolf-Harbig-Stadion ist nicht ausverkauft. Bis zum gestrigen Freitag wurden rund 24.500 Tickets verkauft, die SGD rechnet mit bis zu 26.000 Zuschauern vor Ort. Das wäre die bisher niedrigste Auslastung für die Dresdner in dieser Saison (am wenigsten Zuschauer fanden mit rund 27.200 Fans gegen den VfB Stuttgart II den Weg ins Stadion), allerdings immer noch weit über dem Zuschauerschnitt aller anderen Drittliga-Klubs.

Auch gegen Hannover 96 II werden wieder Tausende Fans den Weg ins Stadion finden. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Hier wird das Spiel von Dynamo Dresden gegen Hannover 96 II übertragen

Schlechte Nachrichten für alle Dynamo-Fans, die keinen Pay-TV-Sender abonniert haben: Das Spiel gegen Hannover 96 II wird nur bei Magenta Sport übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Lenny Leonhardt, der Moderator am heutigen Samstag ist Hannes Jakobi. Alle Infos erhaltet Ihr aber natürlich auch in unserem Liveticker.

Wie üblich gibt es das Drittliga-Spiel von Dynamo Dresden nur bei Magenta Sport zu sehen. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: Kann Dynamo Dresden endlich seine Sieglos-Serie beenden?

Ein starker Start in die Saison inklusive Tabellenführung, und dann eine lange Sieglos-Serie: Da lassen sich Gedanken an die verkorkste letzte Rückrunde auch intern nicht vermeiden, wie Trainer Thomas Stamm auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte. Den letzten Sieg feierte Dynamo am 25. September in Verl, seitdem gab es in der Liga zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, dazu das Aus im Sachsenpokal. Gegen Hannover 96 II soll jetzt endlich die Trendwende folgen, die nicht nur mental, sondern auch sportlich enorm wichtig wäre: Die 3. Liga ist in diesem Jahr extrem eng. Zwar fehlen nur drei Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz, doch selbst Hannover auf Rang 17 liegt nur sieben Punkte hinter Dynamo. Sollte der Aufsteiger in Dresden gewinnen, schrumpft der Abstand auf vier Zähler. Deshalb forderte Stamm von seinem Team eine Energieleistung: "Es muss von uns laut, wuchtig und voller Energie sein, damit sie das Gefühl bekommen, dass es sie erdrückt", sagte der Coach. "Wir brauchen diese Wucht über 90 Minuten, weniger wird nicht reichen. Zu keiner Minute darf der Gegner das Gefühl bekommen, dass etwas in unserem Stadion zu holen ist."

Dynamo Dresden will endlich wieder einen Dreier einfahren. © privat

9.20 Uhr: Das ist der Schiedsrichter der Partie zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 II

Nicht nur das Duell zwischen Dynamo und der U23 von Hannover 96 feiert heute Premiere, sondern auch Schiedsrichter Christian Ballweg! Der 29-Jährige aus Zwingenberg hat bisher weder ein Spiel mit Beteiligung der SGD noch von Hannover II geleitet. Schon seit einigen Jahren pfeift Ballweg regelmäßig in der 3. Liga, zuletzt etwa am vergangenen Sonntag zwischen Unterhaching und 1860 München, zu einer Begegnung mit den Schwarz-Gelben kam es aber noch nicht. Auch in der Regionalliga kreuzten sich die Wege von Hannover und Ballweg nicht: Der Hesse war stets in der Regionalliga Südwest als Unparteiischer unterwegs, die 96er spielten bisher in der Regionalliga Nord.

Christian Ballweg ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. © Imago / Eibner

9 Uhr: Heute steht Keeper Tim Schreiber besonders im Fokus

Eines der großen Probleme der letzten Wochen: Dass der Gegner direkt die erste Chance im Tor der SGD unterbringen konnte. Dresdens Nummer 1 Tim Schreiber war gar nicht unbedingt Schuld an den Gegentreffern, weitere will er aber natürlich trotzdem vermeiden. Wie er mit der aktuellen Situation umgeht, erfahrt Ihr im TAG24-Artikel: Wenn der erste Schuss stets ein Treffer ist: Der Frust bei Dynamo-Keeper Schreiber sitzt tief.