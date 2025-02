Dynamo gegen Rostock im Elfer-Glück! Diese Fehlentscheidungen sieht Schiri-Experte Rafati

Aljaz Casar (24, M.) riss Rostocks Sigurd Haugen (27) im Strafraum zu Boden, das wurde aber nicht geahndet. © IMAGO / Fotostand

Kurz nach dem Wiederanpfiff nach der langen Krawall-Unterbrechung kam Rostock zum Abschluss, der Schuss von Alexander Rossipal (28) strich rechts am Kasten vorbei.

Allerdings versuchte Sigurd Haugen (27) noch, seinen Fuß in den Schuss zu halten und so auf das SGD-Tor umzuleiten, Aljaz Casar (24) hinderte ihn durch einen kräftigen Zupfer am Trikot daran. Haugen kam im Strafraum zu Fall, doch Schiedsrichter Tom Bauer (28) ließ weiterlaufen.

Babak Rafatis Urteil bei Liga3-Online: eine Fehlentscheidung, es hätte einen Strafstoß für Rostock gegeben müssen!

"Haugen wird im Strafraum klar gehalten und entscheidend gestört, an den Ball zu kommen. Durch das klare Halten am Trikot gerät Haugen deutlich sichtbar in Rückenlage und kommt dadurch schließlich zu Fall. Das ist ein klares Foulspiel", schrieb der 54-Jährige. Eine Karte sei nicht erforderlich gewesen, ein Elfmeter aber schon.

Glück für die SGD, die bereits in die erste Halbzeit mit einem Gegentor innerhalb der ersten fünf Minuten gestartet war!