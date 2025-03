Dynamo gegen Verl live: Kurioser Zufall! Dieser Schiedsrichter leitet heute die Partie

Ein Sieg ist Pflicht - das gilt eigentlich für beide Teams, schließlich will nicht nur Dynamo seinen am Freitagabend an Saarbrücken verlorenen zweiten Platz wieder zurückerobern, sondern Verl auch die wohl letzte Chance nutzen, um nach schwachem Saisonstart doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können.

Wer kein MagentaSport-Abo hat, schaut heute in die Röhre: Die Drittliga-Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl gibt es nur bei dem bezahlpflichtigen Streaming-Anbieter zu sehen. Die Übertragung beginnt um 16.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff.

Wie Thomas Stamm den heutigen Kontrahenten trotzdem knacken will, lest Ihr hier: " Gegen Verl braucht's Intensität: Dynamo muss wieder lernen dagegenzuhalten! "

Mit dem SC Verl kommt eine der formstärksten Drittliga-Mannschaften der letzten drei Monate nach Dresden.

Nach zehn Spieltagen war das Team von Alexander Ende noch in den Abstiegsrängen zu finden, seither jedoch steigerten sich die Ostwestfalen kontinuierlich und stehen inzwischen auf Platz acht. In den letzten zwölf Ligaspielen gab es nur eine Niederlage - gegen Tabellenführer Energie Cottbus.

Ein Sieg in Dresden würde Verl bis auf fünf Punkte an Dynamo und den Relegationsplatz heranrücken lassen - und in der engen 3. Liga, in der beinahe jedes Team schon an Formschwankungen litt, könnte der SC es sich leisten, vorsichtig nach oben zu schielen.