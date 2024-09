Dynamo in Verl live: Batista Meier legt für Meißner auf, die SGD führt!

Fortsetzung des Artikels laden

17.25 Uhr: Die Personalsituation vor dem Spiel von Dynamo Dresden beim SC Verl

Die offiziellen Aufstellungen dürften in einer guten halben Stunde eintrudeln, wir blicken im Vorfeld bereits auf das Personal. Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) muss gegen Verl weiterhin auf Kyu-Hyun Park (23, Schambeinprellung/Zahn-OP) und Jonas Oehmichen (20, Knieprobleme) verzichten. Tom Berger (23) konnte nach seiner Bänderverletzung zwar schon wieder trainieren, ist mit seinem Rückstand heute Abend aber ebenfalls noch keine Option. Dafür steht Youngster Dmytro Bohdanov (17) nach seiner Rot-Sperre wieder im Kader. Gegenüber Alexander Ende (45) fehlen Rechtsverteidiger Tobias Knost (24, Achillessehnenentzündung) sowie Stürmer Lars Lokotsch (28, Syndesmoseriss).

Tom Berger (23, vorn) trainiert nach seiner Bänderverletzung wieder, das Spiel in Verl kommt aber noch zu früh. © Lutz Hentschel

17 Uhr: So ist der SC Verl in die Saison gestartet

Der heutige Dynamo-Gegner hat bis dato einen durchwachsenen Start in die Saison erwischt. Nur ein Dreier bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 (2:1) am 4. Spieltag steht für die Ostwestfalen bislang zu Buche, davor gab es zum Auftakt drei Unentschieden am Stück gegen Wehen Wiesbaden (2:2), Alemannia Aachen (1:1) und Waldhof Mannheim (1:1). Konnte die Ungeschlagen-Serie noch als Teilerfolg gewertet werden, musste das Team von Trainer Alexander Ende (45) zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen. In der heimischen Sportclub-Arena setzte es ein herbes 0:3 gegen Energie Cottbus, ehe es am Sonntag bei Viktoria Köln ganz bitter wurde. Mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit drehte Serhat-Semih Güler (27) das Match zugunsten der Höhenberger und besiegelte so die 1:2-Last-Minute-Pleite. Mit sechs Zählern belegt der SV Verl aktuell den 15. Tabellenplatz mit nur einem Punkt Abstand zu den Abstiegsrängen.

Für Verl-Coach Alexander Ende (45) geht es mit seiner Mannschaft nach einem soliden 12. Platz in der vergangenen Saison wohl wieder primär um den Klassenerhalt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

16.35 Uhr: Dynamo-Neuzugang Vinko Sapina spielte beim SC Verl

Trotz der spärlichen Transfers zwischen beiden Klubs weiß bei Dynamo nicht nur Oliver Batista Meier (23), wie es sich anfühlt, das Trikot des SC Verl zu tragen. Denn auch SGD-Neuzugang Vinko Sapina (29) schnürte seine Fußballschuhe bereits für die Ostwestfalen. Der 1,95-Meter-Hüne wechselte im Sommer 2021 nach fünf Jahren bei seinem Heimatklub SSV Ulm für 50.000 Euro nach Ostwestfalen und absolvierte im Laufe von zwei Saisons ganze 61 Pflichtspiele für Verl - darunter zwei Pleiten gegen Dynamo. Bei der 0:2-Pleite in Dresden im August 2022 sah er zudem die Rote Karte, nachdem er mit offener Sohle in einen Zweikampf gegen Tim Knipping (31) gegangen war. Dafür steuerte Sapina allerdings in seiner Zeit beim Sportclub aber auch vier Treffer und sechs Vorlagen bei, ehe es ihn 2023 zu Rot-Weiss Essen zog.

Vinko Sapina (29, vorn) spielte zwei Jahre für den SC Verl in der 3. Liga. © PICTURE POINT / S. Sonntag

16.10 Uhr: Kaum Transfers zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl

Die SGD und Verl trennen nicht nur mehr als 450 Kilometer Fahrstrecke oder rund 370 Kilometer Luftlinie, auch transfertechnisch gab es bislang wenig Überschneidungspunkte. Oliver Batista Meier (23) war im Januar 2023 der erste Spieler, den es aus der sächsischen Landeshauptstadt zum ostwestfälischen Sportclub zog. Den umgekehrten Weg ging bislang ebenfalls nur ein Kicker: 2008 wechselte Christopher Beck (39) vom SCV nach Elbflorenz, allerdings kam der Innenverteidiger anschließend nur auf einen Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben in der 3. Liga gegen den Wuppertaler SV.

Christopher Beck (39) wechselte zur Saison 2008/09 als Spieler vom SC Verl zu Dynamo Dresden. Aktuell steht er beim SC Freital als Trainer an der Seitenlinie. © Picture Point / Gabor Krieg

15.43 Uhr: Dynamo Dresden ist in Paderborn gelandet

Der Drittligist aus Dresden ist 15.09 Uhr sicher und gut in Paderborn gelandet. Inzwischen dürften sich die SGD-Kicker bereits auf dem Weg zur letzten Stärkung im Tageshotel befinden.

15.39 Uhr: Dynamo Dresden hat kein Hotel in Verl gefunden

Der durchaus umstrittene Flug nach Paderborn am heutigen Mittwoch ist wohl aus der Not heraus geboren. Es sei "nicht ganz so einfach" gewesen, für die "Anzahl von Personen" ein Hotel im Raum Verl zu finden, erklärte Thomas Stamm (41) vor dem Duell in Ostwestfalen auf der abschließenden PK. Offenbar ging die SGD bei der Suche am Ende tatsächlich leer aus und entschied sich daher für die Flugreise: "Ansonsten wären wir auch gefahren, weil Samstag, Mittwoch, Sonntag lässt es eigentlich zu, das auch mit dem Bus zu machen", so der Dynamo-Coach weiter. "Aber ein Hotel wäre schon gut, wenn man das dann vor Ort hat. Haben wir nicht - oder nicht in dem Rahmen", fügte der 41-Jährige an. Von daher helfe der weniger nachhaltige Flieger-Einsatz dem Team natürlich, verriet Stamm, er sei aber wie die längere Generationszeit nicht der Schlüssel zum Sieg.

Laut Dynamo-Coach Thomas Stamm hätte man statt dem Flugzeug auch den Bus genommen, aber dafür hätte es ein Hotel im Raum Verl gebraucht. © privat

15.20 Uhr: Schiedsrichter schlechtes oder gutes Omen für Dynamo Dresden?

Schiedsrichter Max Burda (35) aus Berlin wird das heutige Drittligaspiel zwischen der SGD und Verl leiten. Bei acht Partien mit schwarz-gelber Beteiligung war das bereits der Fall, vier davon gewannen die Dresdner am Ende bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Duell unter der Führung des 35-Jährigen dürfte den Dynamos in gar keiner guten Erinnerung geblieben sein, denn am 21. April dieses Jahres verlor man vor heimischer Kulisse im RHS sang- und klanglos mit 0:2 gegen Viktoria Köln. Es war die fünfte Begegnung ohne Sieg in Folge - und ein weiterer Sargnagel im verkorksten Aufstiegsendspurt. Der SCV hatte das Vergnügen mit Burda bislang lediglich zweimal in der Saison 2021/22 jeweils gegen den VfL Osnabrück - und verlor beide Partien.

Max Burda (35) leitet das Spiel am heutigen Abend in Verl. © Jörg Halisch/dpa

14.55 Uhr: Thomas Stamm musste zuletzt zwei Pleiten gegen den SC Verl einstecken

Neben einigen Spielern hat auch Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) in Verl noch etwas gutzumachen, denn seine Bilanz gegen Sportclub als Trainer ist aktuell negativ. Sechsmal trat er seit 2021 mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg gegen die Ostwestfalen an, dabei musste er drei Niederlagen sowie ein Remis hinnehmen und durfte sich lediglich zweimal über drei Punkte freuen. Vergangene Saison setzte es für ihn ebenfalls zwei Pleiten gegen den SCV, bei der 2:3-Auswärtsniederlage in der Hinrunde erzielte ausgerechnet sein heutiger Schützling Oliver Batista Meier (23) den entscheidenden Siegtreffer.

Thomas Stamm (41) hatte vor allem in der jüngeren Vergangenheit kein Glück gegen Verl - das soll sich heute ändern. © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Der Dynamo-Flieger hebt ab!

Mit etwas Verspätung und unter grauen Dresdner Wolken ist der Flieger mit den Dynamos gegen 14.20 Uhr nach Paderborn abgehoben. Dort wartet dann der Mannschaftsbus auf die Profis, der sie erst ins Hotel und später zur Sportclub-Arena bringen soll. Hier seht Ihr den Start im Video:

13.50 Uhr: Die Bilanz gegen den SC Verl spricht für Dynamo Dresden - mit einem Haken

Seit dem Aufstieg des SC Verl in die 3. Liga 2020 standen sich Dynamo Dresden und Verl sechsmal gegenüber. Drei Duelle gingen an die SGD, zwei an den Sportclub, eins endete unentschieden. Noch überzeugender ist die Bilanz aus Regionalliga-Zeiten: In vier Duellen zwischen 2002 und 2008 gab es zwei Siege und zwei Remis für die SGD. Ausgerechnet in der letzten Saison gewann Verl allerdings beide Partien, das 0:1 am 36. Spieltag im Rudolf-Harbig-Stadion war der Sargnagel für die Aufstiegshoffnungen der Schwarz-Gelben - Grund genug für Dynamo, heute auf eine Revanche aus zu sein.

Der SC Verl gewann am 4. Mai 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion mit 1:0 gegen Dynamo Dresden und zerschmetterte damit die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg. © Lutz Hentschel

13.25 Uhr: Auch Dynamo-Flieger in Dresden angekommen

Knapp getaktet: Das Private-Wings-Flugzeug, das die Dynamo-Kicker nach Paderborn bringen soll, ist gerade erst gelandet, die Maschine kam aus Ingolstadt. Jetzt wird erst einmal aufgetankt, bevor es um 14 Uhr dann wieder in Richtung Nordrhein-Westfalen geht.

Mit dieser Dornier 328-110 fliegt Dynamo Dresden nach Paderborn. © privat

Bevor es wieder in die Lüfte geht, wird der Dynamo-Flieger erst einmal aufgetankt. © privat

13.05 Uhr: Dynamo-Kicker treffen am Flughafen ein

Wegen der Englischen Woche geht es für die Dynamo-Profis heute mit dem Flieger nach Paderborn. Rund eine Stunde vor dem geplanten Abflug um 14 Uhr ist die Mannschaft von Thomas Stamm am Dresdner Flughafen eingetroffen. In Paderborn wird das Team dann vom Mannschaftsbus abgeholt, der bereits gestern mit dem gesamten Equipment nach NRW aufgebrochen ist, und in ein Tageshotel gebracht. Dort gibt es noch einmal Essen vor dem Spiel, bevor es in Richtung Stadion in Verl geht.

Aljaz Casar (l.) und Stefan Kutschke treffen am Flughafen Dresden ein. © privat

Dmytro Bohdanov (l.) ist erstmals nach seiner Sperre wieder mit von der Partie, hinter ihm betritt Oliver Batista Meier den Flughafen. © privat

Auch Claudio Kammerknecht (v.l.), Sascha Risch und Robin Meißner sind abflugbereit. © privat

12.45 Uhr: Dynamo kann heute die Tabellenführung übernehmen

Zwar haben der SV Sandhausen und Erzgebirge Aue gestern gewonnen, dennoch kann Dynamo heute Abend die Tabellenführung zurückerobern. Dafür wäre ein 2:0 oder 3:1 nötig.

Aljaz Casar und seine Team-Kollegen wollen heute die maximale Beute aus Verl mitbringen. © Lutz Hentschel

12.30 Uhr: Dynamo-Liveticker vom Auswärtsspiel in Verl

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Dynamo muss heute in der Englischen Woche in Verl ran. Wir berichten für Euch im Liveticker.