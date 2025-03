Dynamo gegen Verl live: Platz zwei verloren! Springt die SGD wieder in die Aufstiegsränge?

Dresden - Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage - nach dem Gesetz der Serie müsste für Dynamo Dresden am heutigen Samstag gegen den SC Verl (16.30 Uhr) der nächste Erfolg herausspringen! Doch die formstarken Gäste dürften etwas dagegen haben.

Ein Sieg ist Pflicht - das gilt eigentlich für beide Teams, schließlich will nicht nur Dynamo seinen am Freitagabend an Saarbrücken verlorenen zweiten Platz wieder zurückerobern, sondern Verl auch die wohl letzte Chance nutzen, um nach schwachem Saisonstart doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können.

Nur eine Niederlage aus den letzten zwölf Ligaspielen spricht dabei eine deutliche Sprache - doch gerade im eigenen Stadion kann die SGD auf eine ähnlich starke Bilanz verweisen.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.