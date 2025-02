Dynamo gegen Stuttgart II live: Auf diese Spieler muss Thomas Stamm heute verzichten

Zudem stand bei der letzten Begegnung auch Oliver Batista Meier in der Startelf, dieser hat den Klub inzwischen in Richtung Ulm verlassen.

Gegen den VfB Stuttgart II kann Dynamo Dresden zumindest tabellarisch nicht verlieren: Selbst bei einer Niederlage gegen den Tabellen-Vorletzten kann die SGD nicht von Platz zwei verdrängt werden.

Interessanter sieht es nach oben hin aus: Die Schwarz-Gelben sind aktuell punktgleich mit Tabellenführer Energie Cottbus, haben lediglich zwei Tore weniger geschossen.

Selbst wenn Cottbus im Parallelspiel gegen Wiesbaden also erfolgreich sein sollte, muss die SGD "nur" mit drei Toren Abstand mehr gewinnen, um den Platz an der Sonne zurückzuerobern - und haben es so wieder in der eigenen Hand.