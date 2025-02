Dynamo gegen Stuttgart II live: Gelbsperre droht! Diese SGD-Profis sind gefährdet

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart II im Liveticker: Erneut droht bei der SGD mehreren Spielern eine Gelb-Sperre - darunter auch Philip Heise.

Von Aliena Rein

Großaspach - Bei Dynamo Dresden jagt derzeit ein Derby-Highlight das nächste, am heutigen Samstag (14 Uhr) allerdings ist Drittliga-Alltag angesagt: Die SGD ist beim VfB Stuttgart II zu Gast.

Weil die Schwarz-Gelben nach schwachem Jahresstart zuletzt im Sachsenderby gegen Aue wieder in die Erfolgsspur gefunden haben, winkt Dynamo bei der Zweitvertretung des Vizemeisters sogar die erneute Tabellenführung aus eigener Kraft! Dafür muss die Elf von Thomas Stamm allerdings ein Torfestival gegen den Tabellen-Vorletzten feiern, den der Dynamo-Coach nicht unterschätzen will. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

11.30 Uhr: Thomas Stamm findet Duell mit Stuttgart richtungsweisender als die Derbys

Die letzten beiden Partien waren Highlights, in zwei Wochen steht in Rostock das nächste Derby an. Wie fühlt es sich für Thomas Stamm an, jetzt vor vergleichsweise kleiner Kulisse in Großaspach zu spielen? "Klar hat man bei den Derbyspielen andere Momente, die nicht da sein werden. Ansonsten unterscheiden wir da nicht und es fühlt sich auch nicht anders an, was die Vorfreude und den Fokus betrifft", sagte der SGD-Coach vor der Partie gegen Stuttgart: "Für mich sind solche Spiele eher richtungsweisend als die vergangenen zwei Partien." Das müsse er seinem Team auch nicht erst beibringen, erklärte der 41-Jährige: "Die Herangehensweise ist dabei vollkommen gleich und ich muss die Jungs dahingehend auch nicht sensibilisieren, denn sie haben im Training einen guten Mix aus Fokus und Lockerheit." Diesen braucht es Stamm zufolge auch - das Hinspiel sei bis zum Platzverweis für Stuttgart sehr ausgeglichen gewesen.

Thomas Stamm nimmt das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II nicht auf die leichte Schulter. © Lutz Hentschel

11 Uhr: Diesen Dynamo-Profis droht eine Gelbsperre

Bei Dynamo Dresden sind aktuell drei Spieler von einer Gelb-Sperre bedroht - doch nur für zwei besteht auch eine realistische Gefahr. So steht Philip Heise, der gegen Aue doch nicht seine fünfte, sondern nur seine vierte Verwarnung kassierte, jetzt wirklich kurz vor einer Gelb-Sperre, darf sich nichts weiter erlauben. Darüber hinaus ist auch David Kubatta gefährdet. Bei vier Gelben Karten steht auch Jonas Oehmichen - da er aber nach seiner Schulter-OP noch fehlt, kann ihm vorerst nichts passieren. Allerdings sind die Daten der Statistik-Portale derzeit mit Vorsicht zu genießen: Nicht nur bei Heise, sondern auch bei Christoph Daferner gab es kürzlich Verwirrung darüber, ob er nun die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte oder nicht.

Philip Heise dachte eigentlich, dass er das heutige Spiel gesperrt verpasst. Jetzt muss er weiterhin vor der nächsten Gelben Karte zittern. © Lutz Hentschel

10.40 Uhr: So sieht die Lage für den VfB Stuttgart II aus

Während Dynamo Dresden bei der Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga voll auf Kurs liegt, geht es für Aufsteiger VfB Stuttgart II darum, die Klasse zu halten. Mit nur 21 Punkten aus 22 Spielen und dem damit verbundenen vorletzten Tabellenplatz sieht die Lage aktuell bedrohlich aus, Punkte gegen den Zweiten aus Dresden wären somit höchst willkommen bei den Schwaben. Doch die Chancen, ein weiteres Jahr in der 3. Liga zu verbringen, stehen nicht so schlecht, wie die Bezeichung "Tabellen-Vorletzter" klingt: Das Rennen gegen den Abstieg ist enorm eng, zwischen Stuttgart auf Platz 19 und Mannheim auf Platz 15 liegen nur zwei Punkte.

Der VfB Stuttgart II verlor nicht nur gegen Dynamo Dresden, sondern bis jetzt auch zehn weitere Partien. © Lutz Hentschel

10.20 Uhr: Dynamo Dresden betritt Schiedsrichter-Neuland

Der Unparteiische der heutigen Partie ist Yannick Rupert (25). Für Dynamo Dresden ist der Dortmunder noch ein Unbekannter: Rupert pfeift erst seit dieser Saison in der 3. Liga, an keiner seiner bisher sechs Partien war Dynamo beteiligt. Im Gegensatz dazu leitete der 25-Jährige bereits zwei Begegnungen mit Stuttgarter Beteiligung: Im September gewannen die VfB-Kicker mit 3:2 gegen den FC Ingolstadt, im Oktober setzte es eine 0:1-Pleite gegen Erzgebirge Aue.

Yannick Rupert (25) pfeift seine erste Saison in der 3. Liga. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10 Uhr: Deshalb findet das Spiel nicht in Stuttgart statt

Doch wieso reisen die zahlreichen Dynamo-Anhänger überhaupt nach Großaspach und nicht nach Stuttgart? Die Antwort liegt in der Drittligatauglichkeit der eigentlichen Heimspielstätte der Stuttgarter U21. Diese ist eigentlich im Robert-Schlienz-Stadion in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ansässig, dieses erfüllt aber nicht die Auflagen des DFB für die 3. Liga. Entsprechend zieht die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart wie schon in der letzten Drittliga-Zeit vor rund zehn Jahren ins etwa 35 Kilometer entfernte Großaspach um und trägt seine Heimspiele in der WIRmachenDRUCK Arena aus.

In der heute sonnigen und zum Glück nicht nebelverhangenen WIRmachenDRUCK Arena in Großaspach muss Dynamo Dresden heute gegen den VfB Stuttgart II ran. © Marijan Murat/dpa

9.40 Uhr: "Heimspiel" für Dynamo Dresden in Großaspach

Zahlreiche Auswärtsreisende machen das Gastspiel von Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart II quasi zum Heimspiel! Denn das nicht ausverkaufte Stadion, in das rund 10.000 Menschen passen, wird zur Hälfte gefüllt sein mit Gästen, die es mit den Schwarz-Gelben halten. Rund 4500 Tickets gingen bereits im Vorverkauf an Dynamo-Anhänger, an der Tageskasse dürften es weitere sein.

Die Dynamo-Fans reisen auch nach Großaspach in voller Stärke. © Picture Point / Gabor Krieg

9.20 Uhr: SGD-Coach Thomas Stamm lässt sich in die Karten gucken

Eigentlich plaudert Thomas Stamm nicht gern über seine Aufstellung für den nächsten Spieltag, vor der Partie gegen den VfB Stuttgart II ließ er sich aber ein wenig aus der Reserve locken. Mehr darüber lest Ihr hier: "Dynamo-Coach handelt gegen eigene Regel: Sterner bekommt (fast) Stammelf-Garantie".

9 Uhr: Thomas Stamm muss auf mehrere Akteure verzichten

Dass Vinko Sapina sein zwei Scorer-Punkte vom letzten Spiel gegen die U21 des VfB Stuttgart nicht wiederholen kann, liegt immer noch an seiner Muskelverletzung, die er sich im ersten Spiel des Jahres gegen Viktoria Köln zugezogen hat. Darüber hinaus muss Thomas Stamm aber auch auf weitere Dynamos verzichten: Jonas Oehmichen ist nach seiner Schulter-OP noch nicht wieder einsatzfähig, auch Paul Lehmann fehlt mit Rückenproblemen definitiv. Außerdem bangt der Coach um den Einsatz von Winter-Neuzugang Andi Hoti, der nach seinen muskulären Problemen gegen Aue noch nicht bei 100 Prozent ist. Mit an Bord hingegen sind Philip Heise, der doch nicht gelbgesperrt ist, sowie Stefan Kutschke, der nach dem Wirbel um sein Fitnessstudio ganz normal in den Bus in Richtung Großaspach stieg.

Vinko Sapina fehlt der SGD nach wie vor. © Lutz Hentschel

8.40 Uhr: So lief das letzte Duell zwischen der SGD und dem VfB Stuttgart II

Am 31. August trafen Dynamo und der VfB II zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder aufeinander, mit erfreulichem Ausgang für die SGD: Die Hausherren gewannen im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:0. Die Tore erzielten Christoph Daferner und Tony Menzel, beide Treffer bereitete Vinko Sapina vor - das wird heute allerdings verletzungsbedingt nicht möglich sein. Zudem stand bei der letzten Begegnung auch Oliver Batista Meier in der Startelf, dieser hat den Klub inzwischen in Richtung Ulm verlassen.

Treffen Christoph Daferner (l.) und Tony Menzel heute wieder gegen den VfB Stuttgart II? © Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Dynamo Dresden kann die Tabellenspitze zurückerobern

Gegen den VfB Stuttgart II kann Dynamo Dresden zumindest tabellarisch nicht verlieren: Selbst bei einer Niederlage gegen den Tabellen-Vorletzten kann die SGD nicht von Platz zwei verdrängt werden. Interessanter sieht es nach oben hin aus: Die Schwarz-Gelben sind aktuell punktgleich mit Tabellenführer Energie Cottbus, haben lediglich zwei Tore weniger geschossen. Selbst wenn Cottbus im Parallelspiel gegen Wiesbaden also erfolgreich sein sollte, muss die SGD "nur" mit drei Toren Abstand mehr gewinnen, um den Platz an der Sonne zurückzuerobern - und haben es so wieder in der eigenen Hand.

Dynamo Dresden kann sich sogar aus eigener Kraft an die Tabellenspitze schieben - dafür ist "nur" ein Torfestival nötig. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart II im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart II! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.