Dynamo gegen Stuttgart II live: Nächster Schreiber-Bock! VfB erhöht auf 2:0

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart II im Liveticker: Die SGD will gegen die U21 des Vizemeisters den zweiten Sieg des Jahres holen.

Von Aliena Rein

Großaspach - Bei Dynamo Dresden jagt derzeit ein Derby-Highlight das nächste, am heutigen Samstag (14 Uhr) allerdings ist Drittliga-Alltag angesagt: Die SGD ist beim VfB Stuttgart II zu Gast.

Weil die Schwarz-Gelben nach schwachem Jahresstart zuletzt im Sachsenderby gegen Aue wieder in die Erfolgsspur gefunden haben, winkt Dynamo bei der Zweitvertretung des Vizemeisters sogar die erneute Tabellenführung aus eigener Kraft! Aktueller Spielstand: VfB Stuttgart II - Dynamo Dresden 1:0 Tore: 1:0 Ulrich (39. Minute), 2:0 Di Benedetto (48. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

51. Minute: Baur flankt in Richtung Stuttgart-Sechzehner, der VfB klärt zur Ecke.

50. Minute: Laurin Ulrich foult Kubatta im Mittelfeld. Die SGD bekommt einen Freistoß, Ulrich wird zudem noch verwarnt.

VfB Stuttgart II erhöht auf 2:0

48. Minute: Die Gelegenheit nutzt Stuttgart sogleich und erhöht auf 2:0! Zwar versammeln sich alle Dynamos auf der Torlinie, den Schuss von Di Benedetto ins linke Eck kann aber niemand aufhalten.

47. Minute: Direkt gibt es heftige Diskussionen im Dresdner Strafraum! Tim Schreiber nimmt einen Ball auf, den der Schiedsrichter als kontrollierten Rückpass interpretiert. Es gibt indirekten Freistoß für den VfB am Fünfmeterraum!

Die zweite Halbzeit zwischen dem VfB Stuttgart II und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's! Dieses Mal stößt Dynamo an, Tim Schreiber kann die Kappe ablegen. Für Aljaz Casar kommt zudem Mika Baur in die Partie.

Halbzeit: Das war nichts! Dynamo Dresden zeigt bisher keinen guten Auftritt, was natürlich auch dem Bollwerk des VfB Stuttgart II zuzuschreiben ist. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, bis dann ein Ballverlust von Boeder den bisher einzigen Treffer der Partie einleitete. Tim Schreiber wird erleichtert sein, in der nächsten Hälfte in die andere Richtung schauen zu dürfen.

SGD liegt zur Halbzeit gegen den VfB Stuttgart hinten!

Halbzeit: Der Standard bringt wieder nichts ein, damit geht bleibt es zum Pausenpfiff beim 1:0 für den VfB Stuttgart II! Während auf dem Rasen das Konfetti der Dynamo-Choreo weggefegt wird, bekommen die SGD-Kicker in der Kabine wohl einiges zu hören.

45.+2: Nochmal Freistoß für Dynamo und Gelb für Dominik Nothnagel, der Jakob Lemmer kurz vor dem Strafraum legt. Von Schwarz-Gelb gibt es Beschwerden, dass man ruhig Vorteil hätte laufen lassen können.

45. Minute: Zwei Minuten obendrauf gönnt Rupert den Teams noch.

44. Minute: Stuttgart dreht jetzt ein wenig auf, wohl beflügelt vom Führungstreffer. Den Abschluss von Hofmann kann Schreiber aber abprallen lassen.

42. Minute: Auch Di Benedetto wird verwarnt - er hat zu lautstark Gelb für Menzel gefordert.

41. Minute: Gelbe Karte für Tony Menzel, er zupft einem Stuttgarter am Trikot.

VfB Stuttgart II geht aus dem Nichts in Führung

39. Minute: Plötzlich geht der VfB Stuttgart aus dem Nichts in Führung! Boeder verliert den Ball, der landet über Umwege bei Laurin Ulrich. Der 20-Jährige versucht es einfach mal mit einem Flachschuss - und der geht unter Tim Schreiber hindurch in den Kasten der Gäste! Der SGD-Keeper sieht nicht allzu glücklich aus, konnte den Ball durch die Sonne möglicherweise erst spät sehen.

36. Minute: Auf dem Platz passiert aktuell wenig, ein halbherziger Versuch des VfB Stuttgart segelt über das Tor.

Dynamo Dresden kommt nicht gefährlich vor das Tor des VfB Stuttgart II

32. Minute: Ein tiefer Dynamo-Pass in den Strafraum des VfB, doch Kubatta begeht ein Offensivfoul. Wieder entsteht keine gefährliche Situation.

Die SGD-Kicker tun sich schwer gegen den VfB Stuttgart II. © Picture Point / Gabor Krieg

30. Minute: Aus kürzester Distanz bekommt Aljaz Casar den Ball ins Gesicht gedroschen und bleibt erst einmal liegen.

27. Minute: Sterner schiebt den Ball in den Sechzehner, doch auch diese Ecke können die VfB-Verteidiger klären. Jetzt geht es in die andere Richtung, doch die Flanke von Di Benedetto fängt Tim Schreiber weg.

26. Minute: Dynamo dringt in den Strafraum der Stuttgarter ein, Kother kommt im Fünfmeterraum zu Fall. Kurzer Protest, weil die SGD einen Strafstoß will, doch Rupert winkt ab. Stattdessen gibt es Ecke.

23. Minute: Rupert pfeift ein Foul von Meyer an Lemmer, der VfB-Verteidiger blockt den SGD-Kicker. Bei der Entscheidung gehen die Stuttgarter überhaupt nicht mit, Freistoß für Dynamo gibt es trotzdem.

19. Minute: Die Abwehr der Stuttgarter steht kompakt und kann auch den Freistoß von Sterner aus aussichtsreicher Position klären, ohne, dass es wirklich gefährlich wird.

19. Minute: Freistoß für Dynamo, Malanga foult Daferner am rechten Strafraum-Eck. Dafür sieht der Stuttgarter zudem die Gelbe Karte - es ist seine fünfte in der laufenden Saison.

18. Minute: Die Partie ist aktuell extrem zerfahren. Keines der Teams kommt vors Tor, stattdessen sehen wir viele lang geschlagene Bälle und Dribblings, die nichts einbringen. Offensiv können hier bisher weder Heimmannschaft noch Gäste Druck ausüben.

16. Minute: Jonas Sterner dribbelt sich fest und kommt kurz vor dem VfB-Strafraum nicht durch, wird dann sauber vom Ball getrennt. Aus der Balleroberung können die Gastgeber aber nichts machen.

15. Minute: Tim Schreiber muss erstmals eingreifen und wirft sich in die Hereingabe von di Benedetto.

14. Minute: Erste Ecke für die Hausherren, die wird jedoch sofort zurück in die eigene Hälfte gelenkt.

12. Minute: Beide Teams halten den Ball aktuell aufreizend lange in den eigenen Abwehrreihen. Tim Schreiber (der wegen der tief stehenden Sonne übrigens mit Kappe spielt) schlägt das Leder nach vorn, doch direkt ist Stuttgart wieder am Ball und braucht seinerseits länger, um wieder nach vorn zu spielen.

Tim Schreiber wird von der Sonne geblendet. © Picture Point / Gabor Krieg

9. Minute: Casar probiert es mit einem Heber aus der Distanz, doch der Ball landet ungefährlich links neben dem Kasten. Seimen nimmt die Kugel ohne Probleme auf.

8. Minute: Die SGD hatte druckvoll begonnen, jetzt ist erstmal Stuttgart dran.

6. Minute: Die Dynamo-Fans machen lautstark Stimmung und stecken damit sogar die Heim-Fans an: Selbst die wenigen Stuttgarter Anhänger vor Ort klatschen mit.

4. Minute: Kurze Unterbrechung, weil Stuttgarts Mack behandelt werden muss. Danach gibt es Ecke für Dynamo, die kriegen die VfB-Jungs aber geklärt.

2. Minute: Der Dynamo-Block färbt sich direkt schwarz, die SGD-Fans packen eine Choreografie aus. Die richtet sich gegen DFB und Medien, vor dem Block ist zu lesen: "Wir standen schon vor manchen Ruinen." Danach wird gelbes Konfetti auf den Rasen geworfen, es kann jedoch schnell weitergehen.

Die Choreografie der Dynamo-Fans. © privat

14 Uhr: Der Ball rollt, es geht los in Großaspach!

Schiedsrichter Yannick Rupert gibt den Ball frei, der VfB hat Anstoß. Die SGD will den zweiten Sieg des Jahres holen - los geht's!

13.55 Uhr: Thomas Stamm am Magenta-Mikrofon zu Gast

Thomas Stamm spricht vor dem Anpfiff der Partie gegen Stuttgart bei MagentaSport über ... ... den möglichen X-Faktor Dominik Kother: "Ich hoffe, dass er heute die gewisse Leichtigkeit hat und trotzdem auch genau wie letzte Woche für die Mannschaft arbeitet." ... zwei ballbesitzstarke Mannschaften, die gegeneinander spielen: "Ich glaube, es wird Phasen geben wo Stuttgart sehr viel Ballbesitz hat, wie auch im Hinspiel. Es ist immer ein wichtiger Punkt, du fühlst dich gut, wenn du ihn hast, aber du musst einfach auch mal Ballbesitz aushalten können, trotzdem gut verteidigen und aus dem eigenen Ballbesitz dann Torchancen kreieren." ... den Switch von emotionalen Derbys zu Spielen wie in Großaspach: "Werden wir nach 90 Minuten sehen, genau das müssen wir hinkriegen. Die Emotionen müssen genau gleich sein, die Herangehensweise muss genau gleich sein."

13.40 Uhr: Das Stadion füllt sich mit schwarz-gelben Fans

Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff! Die Teams machen sich auf dem Rasen warm, die Ränge füllen sich. Bestimmt 80 Prozent der Gäste halten es mit Dynamo und verwandeln das Auswärtsspiel so in ein Heimspiel.

Die Spieler wärmen sich auf dem Rasen auf. © TAG24

Fast 500 Kilometer sind es von Dresden nach Großaspach, trotzdem sind die Ränge schwarz-gelb. © TAG24

13.15 Uhr: Mit diesen elf Spielern startet der VfB Stuttgart II

Auch VfB-Coach Markus Fiedler setzt auf zwei Neue in seiner Startelf. Jannik Hofmann und Mohamed Sankoh sind neu mit von der Partie, für die beiden müssen Maurice Boakye und Thomas Kastanaras weichen.

13.05 Uhr: Mit dieser Elf will Thomas Stamm den Auswärts-Dreier holen!

Die Aufstellung von Dynamo Dresden ist da! Thomas Stamm nimmt insgesamt zwei Änderungen im Vergleich zum Derbysieg gegen Aue vor. Verletzungsbedingt muss Andi Hoti noch passen, der Winter-Neuzugang steht nicht im Kader. Für den Innenverteidiger steht Lukas Boeder auf dem Platz. Dafür ist Jonas Sterner wieder voll einsatzfähig und kann zum ersten Mal in diesem Jahr von Beginn an ran. Dafür muss Claudio Kammerknecht weichen.

Diese Elf schickt Thomas Stamm ins Rennen. © TAG24

Jonas Sterner ist wieder fit und kann von Beginn an starten. © Picture Point / Gabor Krieg

12.30 Uhr: Kaiserwetter in Großaspach!

In Großaspach ist alles angerichtet für einen perfekten Fußballsamstag, die Sonne scheint vom strahlend blauen Himmel. Nur Spieler und Fans müssen noch ihren Weg in die WIRmachenDRUCK Arena finden.

Die WIRmachenDRUCK Arena ist bereit für das Drittliga-Duell zwischen Stuttgart und Dresden. © TAG24

In ihrer Heimatstadt auch im Stadion allgegenwärtig: Schlagerstar Andrea Berg. © TAG24

12 Uhr: Nur MagentaSport überträgt VfB Stuttgart II gegen Dynamo Dresden

Schlechte Nachrichten für alle Dynamo-Fans ohne MagentaSport-Abo: Das Auswärtsspiel der SGD beim VfB Stuttgart II ist nur bei dem Bezahlanbieter zu sehen. Die Übertragung beginnt wie üblich um 13.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. In unserem TAG24-Liveticker werdet Ihr aber selbstverständlich ebenfalls über alle Geschehnisse auf dem Platz informiert.

MagentaSport überträgt das Spiel zwischen Stuttgart und Dresden exklusiv. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.30 Uhr: Thomas Stamm findet Duell mit Stuttgart richtungsweisender als die Derbys

Die letzten beiden Partien waren Highlights, in zwei Wochen steht in Rostock das nächste Derby an. Wie fühlt es sich für Thomas Stamm an, jetzt vor vergleichsweise kleiner Kulisse in Großaspach zu spielen? "Klar hat man bei den Derbyspielen andere Momente, die nicht da sein werden. Ansonsten unterscheiden wir da nicht und es fühlt sich auch nicht anders an, was die Vorfreude und den Fokus betrifft", sagte der SGD-Coach vor der Partie gegen Stuttgart: "Für mich sind solche Spiele eher richtungsweisend als die vergangenen zwei Partien." Das müsse er seinem Team auch nicht erst beibringen, erklärte der 41-Jährige: "Die Herangehensweise ist dabei vollkommen gleich und ich muss die Jungs dahingehend auch nicht sensibilisieren, denn sie haben im Training einen guten Mix aus Fokus und Lockerheit." Diesen braucht es Stamm zufolge auch - das Hinspiel sei bis zum Platzverweis für Stuttgart sehr ausgeglichen gewesen.

Thomas Stamm nimmt das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II nicht auf die leichte Schulter. © Lutz Hentschel

11 Uhr: Diesen Dynamo-Profis droht eine Gelbsperre

Bei Dynamo Dresden sind aktuell zwei Spieler von einer Gelb-Sperre bedroht - doch nur für einen besteht auch eine realistische Gefahr. So steht Philip Heise, der gegen Aue doch nicht seine fünfte, sondern nur seine vierte Verwarnung kassierte, jetzt wirklich kurz vor einer Gelb-Sperre, darf sich nichts weiter erlauben. Bei vier Gelben Karten steht auch Jonas Oehmichen - da er aber nach seiner Schulter-OP noch fehlt, kann ihm vorerst nichts passieren. Allerdings sind die Daten der Statistik-Portale derzeit mit Vorsicht zu genießen: Nicht nur bei Heise, sondern auch bei Christoph Daferner gab es kürzlich Verwirrung darüber, ob er nun die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte oder nicht. So gibt es aktuell auch bei David Kubatta unterschiedliche Angaben, ob er nun erst drei- oder schon viermal verwarnt wurde. Offiziell zählt nur die Statistik des DFB - und da wird der Verteidiger mit drei Karten geführt. Entwarnung also für den 21-Jährigen!

Philip Heise dachte eigentlich, dass er das heutige Spiel gesperrt verpasst. Jetzt muss er weiterhin vor der nächsten Gelben Karte zittern. © Lutz Hentschel

10.40 Uhr: So sieht die Lage für den VfB Stuttgart II aus

Während Dynamo Dresden bei der Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga voll auf Kurs liegt, geht es für Aufsteiger VfB Stuttgart II darum, die Klasse zu halten. Mit nur 21 Punkten aus 22 Spielen und dem damit verbundenen vorletzten Tabellenplatz sieht die Lage aktuell bedrohlich aus, Punkte gegen den Zweiten aus Dresden wären somit höchst willkommen bei den Schwaben. Doch die Chancen, ein weiteres Jahr in der 3. Liga zu verbringen, stehen nicht so schlecht, wie die Bezeichung "Tabellen-Vorletzter" klingt: Das Rennen gegen den Abstieg ist enorm eng, zwischen Stuttgart auf Platz 19 und Mannheim auf Platz 15 liegen nur zwei Punkte.

Der VfB Stuttgart II verlor nicht nur gegen Dynamo Dresden, sondern bis jetzt auch zehn weitere Partien. © Lutz Hentschel

10.20 Uhr: Dynamo Dresden betritt Schiedsrichter-Neuland

Der Unparteiische der heutigen Partie ist Yannick Rupert (25). Für Dynamo Dresden ist der Dortmunder noch ein Unbekannter: Rupert pfeift erst seit dieser Saison in der 3. Liga, an keiner seiner bisher sechs Partien war Dynamo beteiligt. Im Gegensatz dazu leitete der 25-Jährige bereits zwei Begegnungen mit Stuttgarter Beteiligung: Im September gewannen die VfB-Kicker mit 3:2 gegen den FC Ingolstadt, im Oktober setzte es eine 0:1-Pleite gegen Erzgebirge Aue.

Yannick Rupert (25) pfeift seine erste Saison in der 3. Liga. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10 Uhr: Deshalb findet das Spiel nicht in Stuttgart statt

Doch wieso reisen die zahlreichen Dynamo-Anhänger überhaupt nach Großaspach und nicht nach Stuttgart? Die Antwort liegt in der Drittligatauglichkeit der eigentlichen Heimspielstätte der Stuttgarter U21. Diese ist eigentlich im Robert-Schlienz-Stadion in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ansässig, dieses erfüllt aber nicht die Auflagen des DFB für die 3. Liga. Entsprechend zieht die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart wie schon in der letzten Drittliga-Zeit vor rund zehn Jahren ins etwa 35 Kilometer entfernte Großaspach um und trägt seine Heimspiele in der WIRmachenDRUCK Arena aus.

In der heute sonnigen und zum Glück nicht nebelverhangenen WIRmachenDRUCK Arena in Großaspach muss Dynamo Dresden heute gegen den VfB Stuttgart II ran. © Marijan Murat/dpa

9.40 Uhr: "Heimspiel" für Dynamo Dresden in Großaspach

Zahlreiche Auswärtsreisende machen das Gastspiel von Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart II quasi zum Heimspiel! Denn das nicht ausverkaufte Stadion, in das rund 10.000 Menschen passen, wird zur Hälfte gefüllt sein mit Gästen, die es mit den Schwarz-Gelben halten. Rund 4500 Tickets gingen bereits im Vorverkauf an Dynamo-Anhänger, an der Tageskasse dürften es weitere sein.

Die Dynamo-Fans reisen auch nach Großaspach in voller Stärke. © Picture Point / Gabor Krieg

9.20 Uhr: SGD-Coach Thomas Stamm lässt sich in die Karten gucken

Eigentlich plaudert Thomas Stamm nicht gern über seine Aufstellung für den nächsten Spieltag, vor der Partie gegen den VfB Stuttgart II ließ er sich aber ein wenig aus der Reserve locken. Mehr darüber lest Ihr hier: "Dynamo-Coach handelt gegen eigene Regel: Sterner bekommt (fast) Stammelf-Garantie".