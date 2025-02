Dynamo gegen Stuttgart II live: Zwei Neue dürfen starten! Diese Elf schickt Thomas Stamm ins Rennen

Dafür ist Jonas Sterner wieder voll einsatzfähig und kann zum ersten Mal in diesem Jahr von Beginn an ran. Dafür muss Claudio Kammerknecht weichen.

Die letzten beiden Partien waren Highlights, in zwei Wochen steht in Rostock das nächste Derby an. Wie fühlt es sich für Thomas Stamm an, jetzt vor vergleichsweise kleiner Kulisse in Großaspach zu spielen?

"Klar hat man bei den Derbyspielen andere Momente, die nicht da sein werden. Ansonsten unterscheiden wir da nicht und es fühlt sich auch nicht anders an, was die Vorfreude und den Fokus betrifft", sagte der SGD-Coach vor der Partie gegen Stuttgart: "Für mich sind solche Spiele eher richtungsweisend als die vergangenen zwei Partien."

Das müsse er seinem Team auch nicht erst beibringen, erklärte der 41-Jährige: "Die Herangehensweise ist dabei vollkommen gleich und ich muss die Jungs dahingehend auch nicht sensibilisieren, denn sie haben im Training einen guten Mix aus Fokus und Lockerheit."

Diesen braucht es Stamm zufolge auch - das Hinspiel sei bis zum Platzverweis für Stuttgart sehr ausgeglichen gewesen.