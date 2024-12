Dynamo gegen Mannheim live: Ex-SGD-Kicker bei Mannheim in der Startelf

Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim im Liveticker: Ex-SGD-Kicker bei Mannheim in der Startelf.

Von Tina Hofmann

Dresden - Freitagabend, Flutlicht, das letzte Heimspiel des Jahres: Alles ist angerichtet für einen stimmungsvollen Abschluss 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion. Dynamo Dresden empfängt ab 19 Uhr den SV Waldhof Mannheim.

"Never change a winning team", sagt sich Trainer Thomas Stamm und schickt zum dritten Mal in Serie die gleiche Elf ins Rennen. TAG24 berichtet für Euch wie gewohnt im Liveticker und versorgt Euch vor der Partie, während des Spiels und nach Abpfiff mit allen wichtigen Informationen.

18.59 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Rasen.

18.53 Uhr: Der "12. Mann" von Dynamo Dresden läuft

Jetzt läuft die Hymne von Dynamo, der "12. Mann". Die Spieler treffen in den Katakomben die letzten Vorbereitungen.

18.52 Uhr: Die Spannung bei Dynamo Dresden steigt, die Aufstellung wird verlesen

Die Spannung vor dem Spiel steigt. Jetzt wird die Aufstellung vor der Partie von Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim verlesen.

18.49 Uhr: So begründet Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm das Festhalten an der gleichen Elf

Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm begründet das Festhalten an der gleichen Elf zum dritten Mal in Serie wie folgt: "Grundsätzlich haben wir nach dem Spiel auch Dinge angesprochen, die nicht so gut waren. Man hat bei einer kurzen Woche nicht so viele Eindrücke. In der Trainingswoche hatten wir alle ein gutes Gefühl und wir hatten nicht die zwei schlechtesten Dinge hinter uns. Wir haben gerade ein sehr gutes und hohes Niveau und einen guten Konkurrenzkampf." Zur Partie sagt er: "Wir wollen es gewinnen, mit dem Wissen, dass es wieder viele Basics, Kompaktheit, zweite Bälle heute braucht. Wir sollten schauen, dass der Matchplan aufgeht.

18.44 Uhr: Bei Pascal Sohm schlagen heute zwei Herzen in der Brust

"Jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt. Ich hatte bei beiden Vereinen und mit beiden Fanlagern tolle Erlebnisse", sagt Pascal Sohm, der für Dynamo und Mannheim gespielt hat und aktuell vereinslos ist auf die Frage, ob heute zwei Herzen in seiner Brust schlagen bei Magenta Sport vor der Partie.

18.41 Uhr: Die 600 Fans von Waldhof Mannheim sind gut im Stadion angekommen, so viele Zuschauer werden heute erwartet

Die 600 Fans aus Mannheim sind gut im Rudolf-Harbig-Stadion angekommen. Insgesamt werden heute rund 26.000 Zuschauer zum letzten Heimspiel des Jahres erwartet.

18.37 Uhr: Bei Waldhof Mannheim steht ein Ex-Spieler von Dynamo Dresden in der Startelf

Bei Waldhof Mannheim steht mit Rico Benatelli ein Ex-Spieler von Dynamo Dresden in der Startelf. Er spielte von 2017 bis 2019 bei der SGD, eher er den Verein in Richtung FC St. Pauli damals verließ. Über den Umweg Klagenfurt kam er in diesem Sommer zurück nach Deutschland, schloss sich Mannheim an.

Rico Benatelli spielte von 2017 bis 2019 für Dynamo Dresden. © Picture Point / Gabor Krieg

18.23 Uhr: Dynamo Dresden wärmt sich auf dem Rasen auf

Die Heimmannschaft hat den Rasen betreten und macht sich warm.

17.52 Uhr: Mit dieser Aufstellung geht Dynamo Dresden ins letzte Heimspiel des Jahres

"Never change a winning team" heißt die neue Devise von Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm. Zum dritten Mal in Serie geht er mit der gleichen Aufstellung ins Spiel, das gab es unter ihm noch nie. Mannheim tauscht auf drei Positionen, da führt unter anderem dazu, dass Terence Boyd auf der Bank sitzt.

Mit diesen Aufstellungen gehen die Mannschaften ins Spiel. © TAG24/Tina Hofmann

17.30 Uhr: Jetzt ist auch Dynamo Dresden da

Rund fünf Minuten später fahren auch die Dynamos vor, der Bus bringt die SGD-Kicker in ihr Wohnzimmer. Jetzt sind beide Teams im Stadion eingetroffen.

Auch die Dynamo-Kicker ... © TAG24

... kommen in ihrem Wohnzimmer an. © TAG24

17.25 Uhr: Der erste Mannschaftsbus ist da

Noch etwas mehr als 90 Minuten bis zum Anpfiff. Der Bus von Waldhof Mannheim ist in Begleitung der Polizei am Stadion eingetroffen.

Der Teambus von Waldhof Mannheim ... © TAG24

... fährt vor dem Robert-Harbig-Stadion vor. © TAG24

17 Uhr: Flutlicht-Abend im Rudolf-Harbig-Stadion

Der Countdown läuft! Zwei Stunden vor Anpfiff sind die Stadiontore bereits geöffnet. Die Fans von Waldhof Mannheim sind mit Shuttlebussen zum Stadion gebracht worden, auch die Dynamo-Fans sind bereits in großer Zahl ins RHS geströmt.

Flutlicht-Feeling am Freitagabend im Rudolf-Harbig-Stadion. © TAG24

16.30 Uhr: Diesen Spielern droht heute die fünfte Gelbe Karte

Wie schon in der Vorwoche drohen heute Vinko Sapina und Christoph Daferner jeweils die fünfte Gelbe Karte. Am vergangenen Sonntag gegen Bielefeld kamen beide ohne Karton aus. Schaffen sie es heute erneut, sind sie auf jedem Fall beim letzten Spiel vor der Winterpause am kommenden Samstag in Unterhaching dabei. Gelingt es nicht, geht einer von beiden, oder gar beide, vorzeitig in die Weihnachtsferien.

Christoph Daferner (l.) und Vinko Sapina müssen heute aufpassen. © Lutz Hentschel

16 Uhr: Dynamo Dresden ist unter Thomas Stamm daheim ungeschlagen

Dynamo Dresden ist unter Trainer Thomas Stamm zu Hause noch ungeschlagen. Deshalb soll heute gegen Mannheim unbedingt ein Sieg, mindestens aber ein Punkt her. Die Gesamtbilanz 2024 sieht gar nicht soooo rosig aus. Da hat sie SGD in der vergangenen Saison auf eigenem Rasen fünf Niederlagen einstecken müssen. Die letzte datiert vom 4. Mai mit dem 0:1 gegen den SC Verl.

Die letzte Heimniederlage kassierte Dynamo in der vergangenen Saison am 4. Mai 2024 mit dem 0:1 gegen den SC Verl. Seitdem ist die SGD zu Hause ungeschlagen. © Lutz Hentschel

15.30 Uhr: Hier wird das Spiel Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim heute übertragen

Leider wird das Tipico-Topspiel der 3. Liga am heutigen Abend nicht im Free-TV gezeigt. Magenta Sport hat die exklusiven Rechte an der Begegnung und zeigt das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim im Bezahlstream. Alle Infos bekommt Ihr aber auch in unserem Liveticker.

Die Partie Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim wird heute nur im Bezahlstream von Magenta Sport gezeigt. © Lutz Hentschel

15 Uhr: Er ist der gefährlichste Angreifer beim SV Waldhof Mannheim

Nach Alemannia Aachen verfügt Waldhof Mannheim über die schwächste Offensive mit 18 Toren in 17 Spielen, doch im Sturm sorgt ein ganz erfahrener Mann für die Treffer: Terrence Boyd (33). Er hat bereits 90 Spiele mit 21 Tore in der 2. Bundesliga absolviert, in der 3. Liga bringt er es auf 133 Spiele und 60 Treffer. In der aktuellen Saison stehen sechs Tore auf seinem Konto. Sein letzter Treffer liegt mit dem Tor am 3. November beim 1:1 gegen Unterhaching allerdings schon eine Weile zurück.

Terrence Boyd sorgt beim SV Waldhof Mannheim für die Tore. © PICTURE POINT / S. Sonntag

14.40 Uhr: Schiedsrichter Felix Wagner pfeift heute zum ersten Mal ein Spiel von Dynamo Dresden

Felix Wagner (23, SRG Donau) leitet heute die Partie Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim. Er wird zum ersten Mal eine Begegnung mit SGD-Beteiligung pfeifen, noch nie zuvor war er im Rudolf-Harbig-Stadion im Einsatz. Der junge Mann stieg erst im Sommer dieses Jahres in die 3. Liga auf und hat bislang fünf Partien geleitet. Dabei war auch eine von Mannheim, das 1:1 am 25. August in Verl. Zuletzt stand er bei der 2:5-Schlappe von Erzgebirge Aue gegen den SC Verl auf dem Rasen. Dabei verteilte er an Marvin Stefaniak seine erste Rote Karte als Unparteiischer in der 3. Liga. Assistiert wird ihm heute Abend von Felix Grund (24) und Roman Potemkin (34). Vierter Offizieller ist Lukas Pilz (22).

Felix Wagner (23) pfeift heute das erste Mal im Rudolf-Harbig-Stadion und zum ersten Mal ein Spiel mit SGD-Beteiligung. © Picture Point / Gabor Krieg

14.20 Uhr: Das ist für Dynamo-Trainer Thomas Stamm heute gegen Mannheim das Wichtigste

Für Dynamos Trainer Thomas Stamm kommt es heute darauf an, dass seine Jungs wieder "genauso über ihre Grenze hinausgehen wie gegen Bielefeld. Das müssen wir wieder hinbekommen. Die Fans haben es verdient, wir haben es verdient, so einen Abschluss zu Hause zu haben", sagte er im Vorfeld der Partie. Das Entscheidende sei dabei für ihn gar nicht, dass die Mannschaft den erarbeiteten Matchplan umsetze, sondern "mit welcher Haltung, mit welcher Mentalität, mit welcher Herangehensweise, mit welcher Gier gehen wir ins Spiel herein. Da ist es nicht entscheidend wer spielt, sondern mit welcher Leidenschaft, mit welcher Überzeugung", glaubt der Coach.

Für Dynamos Trainer Thomas Stamm wird es heute darauf ankommen, ob die Mannschaft erneut über ihre Grenzen gehen kann. © Lutz Hentschel

14 Uhr: "Alle in Bomberjacke!": Fans von Waldhof Mannheim reisen nach Dresden mit Sonderzug an

Die Fans von Waldhof Mannheim reisen heute Abend mit einem Sonderzug an, der unter dem Motto: "Alle in Bomberjacke" steht. Der sogenannte "Barackler-Express" setzte sich bereits um 8.22 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof in Bewegung. Um 15.53 Uhr wird der Zug am Dresdner Hauptbahnhof erwartet. Nach der Partie soll er um 23.01 Uhr wieder abfahren. Die Anhänger werden nach der Ankunft in Dresden mit Shuttle-Busse zum Parkplatz gebracht. Rund 600 Anhänger des Gegners werden im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet.

Die Fans von Walhof Mannheim reisen heute per Sonderzug in Dresden an. © IMAGO / foto2press

13.40 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor der Partie

Trainer Thomas Stamm kann heute Abend bei Dynamo Dresden erneut aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Paul Lehmann wird nicht einsatzbereit sein. Somit kann es zu einigen "Härtefall"-Entscheidungen kommen. Zuletzt hatte der Coach zweimal mit der gleichen Startelf auflaufen lassen. Dass dies heute erneut so kommt, kann sein, muss aber nicht. "Wir haben die Qual der Wahl, das ist ein gutes Zeichen, dass wir es Mitte Dezember so haben und zeichnet uns aus, dass wir für Freitag gute Entscheidungen treffen können", sagte Stamm auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die Spieler würden die Situation bis jetzt gut annehmen, das könne eine Mannschaft auszeichnen, wenn es so gut angenommen wird. Es gehen bei der Auswahl der Spieler auch um Positionen, man nehme zum Beispiel nicht vier Innenverteidiger in den Kader, um gute Entscheidungen treffen zu können.

Thomas Stamm und sein Trainerteam wollen heute Abend für Dynamo Dresden personell wieder gute Entscheidungen treffen. © Lutz Hentschel

13.20 Uhr: Polizei im Einsatz: Diese Sicherheitsstufe hat das Spiel Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim

Zur Partie heute Abend führt die Polizei Dresden einen Einsatz durch, die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim ist in die Kategorie zwei eingeordnet. Das heißt, es ist kein Hochrisikospiel. "Wir gehen von einem friedlichen Fußballabend aus", sagte Polizeisprecher Karsten Jäger (38) auf TAG24-Nachfrage. Den Fans aus Mannheim, wie mit dem Auto anreisen, wird die Anfahrt zum Parkplatz am Messegelände empfohlen. Von dort stehen Shuttle-Busse zum Stadion bereit.

Die Polizei führt beim Spiel von Dynamo Dresden heute einen Polizeieinsatz durch, die Partie ist aber kein Hochrisikospiel. © imago/Dennis Hetzschold

13 Uhr: So sieht die Bilanz von Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim aus

Man kann nicht behaupten, dass Waldhof Mannheim ein Angstgegner von Dynamo Dresden ist, zumindest nicht mehr! Sechs Partien wurden bislang zwischen beiden Teams gespielt, drei davon gewann die SGD - und zwar die vergangenen drei. Davor sah die Bilanz mit zwei Niederlage und einem Unentschieden nicht ganz so rosig aus, doch zweimal 2:1 und eimal 2:0 lauteten zuletzt die Ergebnisse. Am 23. Januar 2024 siegte Dynamo in Mannheim, ein Eigentor von Bentley Baxter Bahn und der Treffer von Lucas Cueto sorgten für einen 2:0-Erfolg.

Lucas Cueto (l.) traf beim 2:0-Sieg der SGD in Mannheim am 23. Januar 2024. Es war das letzte Aufeinandertreffen vor der heutigen Begegnung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12.40 Uhr: Zum Spiel Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim droht Verkehrschaos

Vor der Partie von Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim am heutigen Freitagabend droht rund um das Rudolf-Harbig-Stadion und die Innenstadt Verkehrschaos. Aufgrund der eingestürzten Carolabrücke und den damit verbundenen Umleitungen sowie der einseitigen Sperrung der Wilsdruffer Straße aufgrund des Sriezelmarktes herrscht seit mehr als zwei Wochen ohnehin Ausnahmezustand auf Dresdens Straßen.

Gerade die Achse der Lennéstraße vor dem Stadion in Richtung Albertbrücke ist im Feierabendverkehr stark ausgelastet. Wer kann, der sollte unbedingt auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und die Park&Ride-Möglichkeiten nutzen.

Am heutigen Freitagabend droht ein Verkehrschaos bei der Anreise zum Rudolf-Harbig-Stadion. © Stefan Häßler

12.30 Uhr: TAG24-Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Wir versorgen Euch mit allen Infos rund ums Spiel.