Dynamo Dresden: Hauptmann & Co. dürfen mal kurz durchschnaufen

Thiersee - 25 Tore in drei Testspielen: Das liest sich ganz ordentlich, ist aber angesichts der bisherigen Gegner wohl keine Überraschung. Dynamo Dresdens fünf Treffer am Samstag gegen St. Pölten waren aber nicht unbedingt vorherzusehen.

Trotz der schweren Beine nahm Niklas Hauptmann (27, r.) den Ball vor seinem Tor perfekt runter. © Max Patzig

"Da kriegen wir nichts dafür. Wenn die Meisterschaft startet, ist alles wieder bei null", zeigte sich Dynamos Coach Markus Anfang (49) nach dem 5:1-Testspiel-Sieg unbeeindruckt.

"Gut ist, dass die Tore verteilt sind und viele Spieler sie gemacht haben."



Fünf Tore, fünf Torschützen. Einer von ihnen war Niklas Hauptmann, der in der 25. Minute das zwischenzeitliche 2:0 für die SGD erzielte

Auch, wenn er da schon das ein oder andere Mal ordentlich pumpte.

"Ich gebe zu, aber bei anderen Jungs war das auch so. Da schaust du nach 15 Minuten das erste Mal auf die Uhr, und denkst dir so: okay, knackig", so der 27-Jährige.