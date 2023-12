Leihe vorzeitig abgebrochen: Dynamo holt Durchstarter Batista Meier zurück!

Vor knapp drei Wochen spielte Oliver Batista Meier (22, r.) mit Verl noch gegen Dynamo, zur Rückrunde wechselt er jedoch wieder die Seiten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das gab die Sportgemeinschaft am Donnerstag offiziell auf ihrer Website bekannt. Ab dem 1. Januar 2024 steht der 22-Jährige den Schwarz-Gelben damit wieder zur Verfügung.

"Wir haben Oliver nach Verl verliehen, um mit Spielpraxis seine Weiterentwicklung zu fördern. Seine zuletzt gezeigten Leistungen, die erzielten Tore und Vorlagen sprechen für diese Entwicklung. Deshalb haben wir uns bewusst für die vorzeitige Rückkehr entschieden", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) im Statement des Klubs.

Bereits zum Trainingsstart am 2. Januar soll er mit der Mannschaft von Coach Markus Anfang (49) in der Walter-Fritzsch-Akademie in die Wintervorbereitung gehen.

Noch am 3. Dezember trat er den Elbstädtern als Gegner gegenüber und fügte ihnen mit seinen Leih-Kollegen aus Ostwestfalen eine schmerzliche 0:1-Auswärtspleite zu. Auch wenn er sich dabei eher zurückhielt und nicht am entscheidenden Treffer beteiligt war, können die Schwarz-Gelben seine Kreativität im Aufstiegsrennen gut gebrauchen.

In der aktuellen Saison steuerte der gebürtige Lauterer in 20 Drittliga-Partien satte 19 Torbeteiligungen (neun Treffer, zehn Vorlagen) bei, womit er die Scorerliste souverän anführt.