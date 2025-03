Mini-Fluch gebrochen: Dynamo holt ersten Auswärts-Dreier des Jahres in Aachen

Dynamo Dresden gewinnt knapp mit 1:0 bei Alemannia Aachen und holt damit den ersten Auswärtssieg des Jahres.

Von Florian Mentele

Aachen - Dynamo Dresden kann also doch noch in der Ferne gewinnen! Ausgerechnet im Hexenkessel Tivoli bei Alemannia Aachen holte die SGD am Samstag den ersten Auswärtssieg des Jahres 2025. Den goldenen Treffer des Tages beim knappen 1:0-Erfolg erzielte Niklas Hauptmann kurz vor der Pause.

3. Liga, 27. Spieltag Alemannia Aachen - Dynamo Dresden 0:1 Torschütze: Niklas Hauptmann 0:1 (45.+2) In unserem Liveticker zum Duell zwischen Dynamo und der Alemannia bleibt Ihr am Ball!

Dynamo Dresden gewinnt knapp bei Alemannia Aachen und besiegt Auswärts-Fluch

Abpfiff: Das Spiel ist aus, Dynamo gewinnt mit 1:0 auf dem Tivoli in Aachen!

90. Minute +5: Castelle geht im Dynamo-Strafraum zu Boden, ganz Aachen will Elfmeter - Schiri Wittmann winkt aber sofort ab. Der Kontakt reicht auch nicht.

90. Minute +1: Jetzt kommt Castelle zum Abschluss, aber auch der findet sein Ziel nicht. Unverdient wäre der Ausgleich aber mitterweile keineswegs, Dynamo spielt in den letzten Minuten noch einmal richtig mit dem Feuer.

90. Minute: Fünf Minuten gibt es hier oben drauf.

88. Minute: Die Sachsen verteidigen mit Mann und Maus, Aachen läuft verzweifelt an - und wird erneut aus der Distanz gefährlich. Ein Volley von Baxter Bahn schnuppert am Lattenkreuz, rauscht aber letztlich vorbei. Kurz sah der nach mehr aus.

86. Minute: Lemmer schickt Kutschke auf die Reise, der an der Eckfahne anschließend einen Freistoß zieht - und so ein paar Sekunden rausholt.

85. Minute: Scepanik probiert's wieder aus der Ferne, kein Problem für Schreiber.

83. Minute: Die letzten Dynamo-Wechsel: Kother und Torschütze Hauptmann gehen, Sapina und Baur dürfen ran.

81. Minute: Anschließend dreht Schreiber etwas an der Uhr - und wird dafür mit mehreren Feuerzeugen aus dem Aachen-Block beschenkt. Das muss nicht sein - und kann böse ausgehen, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Der SGD-Keeper nimmt es sehr gelassen und räumt nur kurz etwas auf.

80. Minute: Felix Meyer behauptet den Ball vor dem Dresdner Sechzehner und hält drauf, der stramme Versuch rauscht ganz knapp rechts vorbei.

77. Minute: Die Schlussviertelstunde läuft und verspricht Spannung. Bekommt die SGD den ersten Auswärts-Dreier des Jahres ausgerechnet im Hexenkessel Tivoli über die Ziellinie?

Charlison Benschop hat Ausgleich auf dem Fuß

73. Minute: Fast der Ausgleich! Heister setzt Aachen-Stürmer Benschop per Kopf in Szene, der fackelt nicht lange und nimmt direkt ab - knapp vorbei.

72. Minute: Hoti beißt erstmal auf die Zähne und steht wieder auf dem Platz.

70. Minute: Andi Hoti liegt auf dem Boden und muss behandelt werden, zuvor hatte er sich plötzlich hingesetzt. Womöglich ist ein Luftduell vor einigen Minuten der Grund, als der 22-Jährige etwas auf den Hinterkopf bekommen hat.

66. Minute: Dynamo ist jetzt gut drin, verdient sich die Führung immer mehr im Nachgang. Allerdings werfen sich die Hausherren weiterhin beherzt in jeden Zweikampf, haben ihrerseits Chancen. Es bleibt ein Duell auf Messers Schneide.

61. Minute: Auch Backhaus hat gewechselt, Scepanik und Castelle sind jetzt für Bakhat und Heinz mit dabei. Ersterer zeigt sich auch gleich: Nach Brustannahme zieht Scepanik per Volley ab, der Versuch geht ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

58. Minute: Stamm reagiert und wechselt gleich dreifach: Menzel, Sterner und Daferner haben Feierabend, Kammerknecht, Kutschke und Casar kommen rein.

56. Minute: Risch verlagert stark von links auf rechts, Sterner bugsiert das Spielgerät dann vor den Aachener Kasten, wo Lemmer den Ball aus der Drehung aber nicht richtig trifft. Im Gegenzug erläuft sich Bakhat einen langen Pass und nimmt Heinz mit, dessen Versuch aus der Distanz durchaus knapp drüberfliegt.

54. Minute: Strujic bringt die Kugel gefährlich in den Dynamo-Strafraum, Boeder klärt in allerhöchster Not.

51. Minute: Lemmer bekommt auf der rechten Seite viel Platz, seine Hereingabe kann Olschowsky jedoch abfangen, bevor es richtig gefährlich wird.

49. Minute: Aachen kriegt die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, Kother sucht im Sechzehner dann Daferner, dessen Abschluss aber geblockt wird. Im zweiten Anlauf hält Sterner drauf, verzieht aber deutlich.

47. Minute: Dresden ist gleich da, nach einem schnellen Gegenstoß gerät der Pass auf Daferner aber zu weit. Da war mehr drin.

46. Minute: Saarbrücken hat gegen Cottbus übrigens mittlerweile auf 2:0 erhöht, Dynamo würde mit dem 1:0 aber natürlich an der Spitze bleiben.

Zweite Halbzeit zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's in Aachen.

Niklas Hauptmann und Co. freuen sich kurz vor dem Pausenpfiff über die Führung. © IMAGO / Beautiful Sports

Halbzeit: Es war rund eine halbe Stunde das erwartet zerfahrene Spiel mit leichten Feldvorteilen für die SGD, doch dann hat die Alemannia eingeleitet von einer riesengroßen Strujic-Chance das Zepter übernommen. Fortan schnürte Aachen die Gäste aus Sachsen am eigenen Sechzehner ein und schnupperte mehrfach am Treffer, doch Dynamo warf sich beherzt rein - und setzte praktisch mit dem Pausenpfiff den Lucky Punch des ersten Durchgangs.

Halbzeit: Schiri Wittmann pfeift, Dynamo geht mit einer sehr glücklichen 1:0-Auswärtsführung in die Kabine.

Niklas Hauptmann bringt Dynamo Dresden in Front

45. Minute+2: TOOOOOOR für Dynamo, Niklas Hauptmann trifft zum 1:0! Gerade in der größten Druckphase der Hausherren gelingt Dynamo der Befreiungsschlag aus dem Nichts. Lemmer bedient seinen Kapitän, der das Leder überragend mitnimmt und anschließend gekonnt an Olschowsky vorbei ins Netz spitzelt. Das war auf diesem Rasen alles andere als einfach - und stellt die letzten 15 Minuten hier völlig auf den Kopf.

Alemannia Aachen trifft den Pfosten

42. Minute: Und wieder wird es nach der Ecke brandgefährlich! Es ist dabei erneut das bewährte Muster: Heinz findet Strujic, der ganz frei zum Kopfball kommt und den Ball an den Pfosten setzt. Die Dresdner müssen jetzt aufpassen.

42. Minute: Die Hausherren werden immer stärker. Beim Freistoß aus dem Halbfeld startet Bakhat durch, sein Abschluss wird aber noch gerade so zur Ecke geblockt.

41. Minute: Daferner unterbindet einen Konter über Strujic und sieht dafür die Gelbe Karte. Seine 7. der Saison.

38. Minute: Aachen hat mit der Gelegenheit offenbar etwas Blut geleckt. Jetzt geht es über die rechte Seite, in der Mitte schließt dann Bakhat ab, doch der segelt weit drüber.

Sasa Strujic vergibt Riesenchance für Alemannia Aachen

35. Minute: Fast das 1:0 für die Alemannia! Eine Heinz-Ecke von links fliegt bis zum langen Pfosten durch, wo Sasa Strujic ganz frei steht, das Leder aber aus wenigen Metern vorbei haut. Da hatte die SGD ganz viel Glück.

35. Minute: Es zeichnet sich hier das erwartete Geduldsspiel ab. Dynamo macht das keineswegs schlecht, ist drin in der Partie, aber die Alemannia wird ihrem Ruf als Bollwerk gerecht.

31. Minute: Niklas Hauptmann nutzt einen Fehler von Gaudino, startet durch und zieht ab, aber Olschowsky ist zur Stelle.

28. Minute: Kurzer Blick auf einen anderen Platz: Saarbrücken geht gegen Energie Cottbus soeben in Führung - und übernimmt damit aktuell die Tabellenspitze mit einem Live-Punkt Vorsprung auf die SGD.

26. Minute: Aachen presst unglaublich aggressiv gegen Sterner und erobert so mehrfach den Ball. Menzel langt dann hin - und sieht umgehend Gelb. Es ist seine 4. in der laufenden Saison.

24. Minute: Nach der Sterner-Ecke von rechts bringt Hauptmann die Kugel im zweiten Anlauf nochmal rein. Kother köpft daraufhin aus Rücklage, dieses Mal packt Olschowsky sicher zu.

23. Minute: Menzel versucht es aus der Distanz, Olschowsky macht keine gute Figur und wehrt zur Ecke ab.

22. Minute: Dresden verliert vorn den Ball, die Alemannia wittert ihre Konter-Chance. Allerdings rücken die Mannen von Thomas Stamm eifrig und konsequent zurück, am Ende steht ein Aachener im Abseits.

20. Minute: Erneut die Gäste aus Dresden, Daferner verpasst jedoch in der Box, kurz darauf ein Menzel-Einsatz nach Flanke abgepfiffen. Die SGD nähert sich hier an.

15. Minute: Lemmer zieht in die Mitte, fabriziert dann aber eine Mischung aus Hereingabe und Torschuss, kein Problem für Keeper Olschowsky.

Dynamo Dresden hat die ersten Torchancen

13. Minute: Sterner flankt aus dem rechten Halbraum auf den Kopf von Daferner, der den Ball aber eng bedrängt nicht auf den Aachener Kasten bekommt.

12. Minute: Nicht nur aufgrund der vielen Unterbrechungen ist es der erwartet zerfahrene Beginn. Die Hausherren gehen giftig drauf und wollen bei Ballgewinn schnell umschalten, Dynamo ist derweil um Kontrolle bemüht und sucht besonnen die Lücke.

8. Minute: Die heute weinroten Dynamos kombinieren sich auf der linken Seite mal durch, Hauptmann flankt anschließend in die Mitte. Dort wehren die Alemannen zunächst ab, doch Sterner hält aus dem Rückraum drauf - verzieht den Versuch allerdings deutlich.

7. Minute: Jetzt muss Gianluca Gaudino behandelt werden, der anscheinend aus der Nase blutet.

5. Minute: Der Aachener Routinier beißt auf die Zähne und sprintet nun wieder aufs Feld.

4. Minute: Bei Lemmer scheint es weiterzugehen, Strujic liegt allerdings lange am Boden und richtet sich jetzt langsam auf, wirkt etwas benommen. Mal sehen, ob Backhaus gleich zum handeln gezwungen ist. Das wäre bitter für die Alemannia.

2. Minute: Srujic und Lemmer rasseln gleich mal im Luftduell mit den Köpfen zusammen und müssen behandelt werden. Das Spiel ist unterbrochen.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Dynamo Dresden läuft!

1. Minute: Der Ball in Aachen rollt!

13.56 Uhr: Thomas Stamm will auch auswärts Konstanz sehen

Dynamo-Coach Stamm erklärte vor dem Anpfiff, wie der kleine Auswärtsfluch besiegt werden soll. "Es geht auswärts mehr darum, dass wir eine andere Konstanz hinkriegen über 90 Minuten", so der Schweizer. "Wir sind eigentlich in jedes Auswärtsspiel sehr gut reingekommen, in Rostock und in Großaspach gegen den VfB. Und da gilt es jetzt eben, diese Chancen dann jetzt zu nutzen." Zum Faktor Tivoli-Stadion meinte der SGD-Trainer: "Grundsätzlich freuen wir uns, vor voller Kulisse zu spielen. Heute sind auch wieder 3000 von uns dabei, wir hätten wohl 10.000 Karten verkaufen können. Aber jetzt müssen wir es auf dem Platz zeigen."

13.52 Uhr: Heiner Backhaus schwört seine Truppe ein

Aachen-Coach Heiner Backhaus gab vor dem Match am Magenta-Mikro den Plan vor. "Wir müssen mit den Aachener Tugenden spielen - und das ist immer Intensität", so der 43-Jährige.