Luca Herrmann nimmt Dynamo-Trainer Anfang in Schutz und das Team in die Pflicht!

Dresden - Erst Training, dann Volksfest. So sah für einige Familien der gestrige Donnerstagnachmittag aus. So viele Kiebitze wie jetzt in den Osterferien sind sonst nicht beim Training der Dynamos. Alle wollte natürlich wissen: Wie ist der Stand vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Saarbrücken? Gespannte Blicke gingen auch in Richtung Trainer.