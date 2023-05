Dynamo-Coach Markus Anfang: "Es gab viele Tränen in der Kabine!"

Fortsetzung des Artikels laden

Samstag, 27. Mai, 10 Uhr: SV Wehen Wiesbaden muss auf Trainer Markus Kauczinski verzichten

Einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf muss der SV Wehen Wiesbaden hinnehmen. Dort ist der ehemalige Dynamo-Trainer Markus Kauczinski (53) nach der vierten Gelben Karte gesperrt, er kann nur auf der Tribüne sitzen. Somit müssen die Co-Trainer Nils Döring (43) und Ex-Dynamo Giuliano Modica (32), der 2016 mit den Schwarz-Gelben in die 2. Bundesliga aufstieg, das Team leiten.

Samstag, 27. Mai, 9.45 Uhr: Timo Gerach aus Queichheim pfeift heute Dynamo Dresden

Die Partie von Dynamo Dresden gegen den VfB Oldenburg wird heute von Schiedsrichter Timo Gerach (36) aus Queichheim in Rheinland-Pfalz gepfiffen. Ihm assistieren Patrick Kessel (33) aus Norheim und Tobias Endriß (33) aus Göppingen. Die Partie des VfL Osnabrück gegen den BVB II leitet Dr. Robin Braun (27) aus Wuppertal, die Begegnung des SV Wehen Wiesbaden gegen den Halleschen FC pfeift Dr. Arne Aarnink (38) aus Nordhorn. Beim 1. FC Saarbrücken gegen Viktoria Köln hat Alexander Sather (36) aus Grimma das Sagen.

Samstag, 27. Mai, 9.30 Uhr: Ahmet Arslan fehlt nur ein Tor zum Rekord zum alleinigen Rekordhalter

Ahmet Arslan hat mit seinem 23. Saisontor in Meppen mit Justin Eilers gleichgezogen, dem diese Marke in der Saison 2015/16 gelang. Ein Treffer fehlt "Ahmo" noch, dann hat er den Rekord für sich.

Samstag, 27. Mai, 8.45 Uhr: Wird Dynamo die Zwischenstände der anderen Mannschaften anzeigen?

Zeigen sie etwas, oder nicht? Die spannende Frage für den letzten Spieltag ist, ob die Zwischenstände der anderen Plätze auf der Anzeigetafel im Rudolf-Harbig-Stadion gezeigt werden? Im Vorfeld wollte das der Klub nicht so ganz verraten, tendenziell aber eher nicht. Markus Anfang weiß aber: "Man wird es hören!" Mehr dazu lest Ihr in unserem Artikel: Aufstiegskampf: Zeigt Dynamo im Stadion die Zwischenergebnisse der anderen Partien?

Augen zu und durch: Markus Anfang wird auf jeden Fall über die Zwischenstände auf den anderen Plätzen informiert, sollte seine Mannschaft auf der Siegerstraße sein. © IMAGO/Titgemeyer

Freitag, 26. Mai, 19.46 Uhr: So kann Dynamo den Aufstieg noch schaffen!

Einen Tag vor dem entscheidenden Spiel gegen Oldenburg schaut TAG24 auf die Konstellationen, in denen Dynamo Dresden doch noch aufsteigen kann. Klar ist: Bei einer eigenen Niederlage ist alles vorbei, Dynamo hat unabhängig von den anderen Spielen keine Chance mehr auf den Aufstieg. Bei einem Unentschieden muss Dynamo schon viel Glück haben: Wenn Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken alle verlieren, wäre die SGD dank des dann besseren Torverhältnisses sogar direkt aufgestiegen. Holt einer der Konkurrenten mindestens einen Punkt, springt immerhin noch der Relegationsplatz heraus, sammelt mehr als ein Team Punkte, bleiben die Schwarz-Gelben in der 3. Liga. Bei einem eigenen Sieg hat Dynamo die besten Chancen auf den Aufstieg, dann ist die Konkurrenz nämlich ebenfalls zum Siegen verdammt. Gewinnt keines der drei anderen Teams, darf Dynamo den direkten Aufstieg feiern. Bei einem einzigen Sieg der Konkurrenten winkt die Relegation. Ausnahme: Wenn nur Dresden und Saarbrücken gewinnen, kann die SGD durch ein Torfestival mit mindestens vier Toren mehr als die Saarländer doch noch auf den direkten Aufstiegsrang klettern. Gewinnen zwei Konkurrenten, ist es für Dynamo vorbei - außer, man kann durch die Tordifferenz doch noch an Saarbrücken vorbeiziehen und den Relegationsplatz erobern. Nur bei drei Siegen von Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken haben die Schwarz-Gelben auch keine Restchance mehr auf den Aufstieg. Es ist also Daumen drücken angesagt, dass die Konkurrenz patzt und so den Weg in die 2. Bundesliga doch noch frei macht!

Gemeinsam mit den Fans feierte Dynamo Dresden in dieser Saison 19 Siege. Morgen soll der 20. folgen - und am besten in Kombination mit dem Aufstieg. © Lutz Hentschel

26. Mai, 10.11 Uhr: Dennis Borkowski verpasst das Saisonfinale

Gegen Oldenburg nicht von der Partie sein wird Dennis Borkowski (21). Der 21-jährige Offensivmann wird wie schon gegen Meppen verletzungsbedingt fehlen. Dass er das Saisonfinale verpasst, verkündete Borkowski selbst auf Twitter, bestätigte Dynamo-Trainer Markus Anfang zudem auf der Spieltags-PK.

26. Mai, 7.25 Uhr: Kann Paul Will gegen Oldenburg spielen?

Gegen Meppen musste Dynamos Mittelfeldmann Paul Will (23) verletzt ausgewechselt werden. Durch sein Fehlen kam ein Bruch ins Dresdner Spiel. Umso wichtiger wäre es, dass er gegen Oldenburg wieder das Mittelfeld der SGD verstärkt. Wie es um einen Einsatz des 23-Jährigen bestellt ist, erfahrt Ihr im Artikel über den möglichen "Rückkehrer zum Saisonfinale".

Paul Will (23, 2.v.r.) verletzte sich gegen Meppen am Knie. Kann er gegen Oldenburg spielen? © Lutz Hentschel

Donnerstag, 25. Mai, 16.44 Uhr: Einspruch erfolgreich, Park darf am Samstag spielen!

Der Einspruch der SGD gegen den Platzverweis gegen Kyu-Hyun Park war erfolgreich! Wie der Verein selbst mitteilte, hat der DFB am heutigen Donnerstag die erste Gelbe Karte gegen Park annulliert, wodurch der Linksverteidiger im Spiel gegen Oldenburg am kommenden Samstag spielberechtigt ist. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Einspruch erfolgreich: Dynamos Kyu-Hyun Park darf am Samstag spielen!"

Donnerstag, 25. Mai, 14.25 Uhr: Trainer Markus Anfang glaubt an Sieg und Fan-Support

Trainer Markus Anfang ist davon überzeugt, dass Mannschaft und Fans am Samstag eine Einheit bilden werden, um ab 13.30 Uhr gemeinsam alles für den Sieg am entscheidenden letzten Spieltag gegen den VfB Oldenburg im Rudolf-Harbig-Stadion rauszuhauen. "Zurückblicken bringt nichts mehr, ich will nicht mehr über Meppen reden. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, darum geht es. Klar ist es ärgerlich, dass wir jetzt so eine Ausgangslage haben, aber ich brenne darauf, ein richtig gutes Spiel zu machen mit den Jungs", sagte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Markus Anfang (48, r.) sprach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel der regulären Saison gegen den VfB Oldenburg. © privat

Donnerstag, 25. Mai, 7.24 Uhr: Dynamo legt Einspruch gegen Platzverweis von Kyu-Hyun Park ein

Die SGD lässt im Aufstiegskampf nichts unversucht und protestiert vor dem DFB-Sportgericht gegen die Ampelkarte von Linksverteidiger Kyu-Hyun Park (22) während der 1:4-Pleite in Meppen. Mehr Infos lest Ihr im TAG24-Artikel: "Der Grund ist kurios: Dynamo legt Einspruch gegen Platzverweis von Park ein!"

Der Einspruch der Sportgemeinschaft bezieht sich auf die erste Gelbe Karte gegen Werder-Leihgabe Kyu-Hyun Park (22, M.). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Mittwoch, 24. Mai, 19.36 Uhr: So sieht die personelle Situation bei Dynamo vor dem letzten Spiel aus

Mal wieder geht Dynamo Dresden personell geschwächt in das nächste Spiel. Neben dem möglichen Ausfall von Paul Will werden am Sonnabend zum Abschluss gegen Oldenburg auf alle Fälle Kyu-Hyun Park (Gelb-Rot) und Michael Akoto (fünfte Gelbe) fehlen. "Wir müssen wieder umbauen, wie in den letzten Wochen permanent, müssen wieder Ausfälle kompensieren. Aber so ist es nun mal", so Trainer Markus Anfang: "Wir müssen die Kräfte bündeln, um alles dafür zu tun, ein richtig gutes Heimspiel zu machen." Positiv: Niklas Hauptmann hat seine Sperre abgesessen, kann wieder spielen.

Immerhin eine gute Nachricht: Niklas Hauptmann (l.) darf am Samstag gegen Oldenburg wieder mitwirken. © Lutz Hentschel

Mittwoch, 24. Mai, 17.46 Uhr: Kapitän Tim Knipping: "Sind es allen Leuten schuldig, dass wir nochmal alles reinhauen!"

Tim Knipping, Kapitän der SGD, äußert sich nach dem öffentlichen Training über die Stimmung im Team. "Es war natürlich am Montag und gestern sehr hart, hat extrem wehgetan. Es war natürlich ein absoluter Scheißtag", sagte der Innenverteidiger, blickte aber entschlossen nach vorne: "Solange wir noch die Möglichkeit haben, sind wir uns, den Fans und allen Leuten schuldig, dass wir nochmal alles reinhauen und unsere Hausaufgaben machen und dann können wir nach dem Spiel schauen, wie es weitergeht."

SGD-Kapitän Tim Knipping (M.) gab im Training Gas, um am Samstag die eigenen Hausaufgaben erledigen zu können. © Lutz Hentschel

Mittwoch, 24. Mai, 17.01 Uhr: Dynamo-Spieler kommen für guten Zweck unter den Hammer

Egal, ob in der 2. oder 3. Liga: Viele Fans hätten sicher gerne eine Version ihrer Idole zu Hause stehen. Der Kaufpark Nickern macht das nun mit einer Versteigerung von lebensgroßen Pappaufstellern möglich.

Wie Ihr mitmachen könnt, lest Ihr im TAG24-Artikel: "Dynamos für zu Hause: Acht SGD-Profis werden für den guten Zweck versteigert"

Stefan Kutschke (34), Kevin Ehlers (22) und Panagiotis Vlachodimos (31, v.l.n.r.) sind nur drei der Spieler, die ersteigert werden können. © privat

Mittwoch, 24. Mai, 15.20 Uhr: Dynamo Dresdens Paul Will läuft!

Paul Will, der am Montag nach 32 Minuten mit einer Knieverletzung vom Feld musste, dreht allein seine Runden. Wie schwer seine Verletzung ist, steht noch nicht fest. Auch, ob er am Samstag gegen Oldenburg spielen kann, ist daher offen.

Paul Will lief trabend über den Rasen beim öffentlichen Training am Mittwoch. Welche Verletzung er sich zuzog und ob er spielen kann, ist unklar. © Thomas Nahrendorf

Mittwoch, 24. Mai, 15.05 Uhr: Aufmunternde Worte der Dynamo-Fans für die Mannschaft!

Das erste Training nach dem Debakel in Meppen läuft. Die Stimmung ist natürlich gedämpft. Ein Lachen ist nur sporadisch zu vernehmen. Die etwa 150 anwesenden Fans haben aber nur aufmunternde Worte für die Jungs übrig.

Stefan Kutschke und Ahmet Arslan erfüllen Autogramm-Wünsche der Fans. © Thomas Nahrendorf

Auch Christian Conteh ist ein gefragter Mann. © Thomas Nahrendorf

Die Stimmung ist nach der 1:4-Niederlage in Meppen gedämpft, hier und da ist aber ein Lachen zu sehen. © Thomas Nahrendorf

Mittwoch, 24. Mai, 12.30 Uhr: Heute vor einem Jahr stieg Dynamo Dresden in die 3. Liga ab

Am heutigen Mittwoch ist in der 3. Liga in Sachen Wiederaufstieg noch nicht alles verloren. Vor einem Jahr war es das schon. Denn in den Abendstunden des 24. Mai 2022 stieg Dynamo mit einer 0:2-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern von der 2. Bundesliga in die 3. Liga ab. Eine schmerzhafte Erinnerung.

Am 24. Mai 2022 stieg Dynamo im eigenen Stadion in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern ab. © Picture Point/Gabor Krieg

Mittwoch, 24. Mai, 11.30 Uhr: Planet44 meldet sich zu Wort

"Planet44", der offizielle Store der Dynamo-Fanszene, hat sich bei Instagram zu Wort gemeldet. Neben einem Bild, das den Punkt 1 des Vereins-Leitbildes zeigt (Wir sind eine Gemeinschaft), steht geschrieben: "Die Staatstrauer im Dynamoland ist beendet. 🫵🙅🏻‍♂️ Es gilt auch für uns zu akzeptieren: diese bitteren Niederlagen gehören zum Sport dazu. Misserfolge sind ein Teil des Erfolgsprozesses. Wir haben hier in Elbflorenz schon so viel schlimmeres überstanden, als ein verkorkstes Aufstiegsrennen. Jetzt heißt es die minimale Restchance zu wahren und sich am Wochenende vernünftig zu verabschieden. Danach den Kopf frei bekommen und an den eigenen Fehlern zu arbeiten.

Und dann geht’s hier in der nächsten Saison von Beginn an umso brachialer los! 💪💪

Ehre. Stärke. DYNAMO !!!"

Mittwoch, 24. Mai, 8 Uhr: Spieler von Dynamo Dresden waren mental nicht auf der Höhe

Wie konnte das nur passieren, fragen sich viele um Umfeld der Dynamos?! Die Niederlage in Meppen, das Auseinanderfallen in der zweiten Halbzeit. Eigentlich gibt es dafür nur eine Antwort: Der Kopf! Und das ist menschlich! Mehr dazu lest Ihr im: Kommentar zum Meppen-Debakel: Dynamo mental nicht auf der Höhe.