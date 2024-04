Dynamo-Ass Hauptmann will gegen Saarbrücken wieder zurück in die Top 3!

Für dieses Foul an Niklas Hauptmann sah Sebastian Mrowca (30, v.) die Gelbe Karte. Niklas Hauptmann (27) war in Münster häufig nur durch Fouls zu bremsen. © IMAGO/Titgemeyer

Im Grunde ist es fast schon unglaublich: Mit einem Sieg am Sonntag gegen Saarbrücken würde Dynamo wieder unter die Top 3 springen, da am Samstag Münster den SSV Jahn aus Regensburg empfängt.

Die Kontrahenten nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Das sollte Ansporn genug sein.

Doch nur darauf verlassen will sich Hauptmann nicht: "Klar können wir auf die Tabelle schauen, wegschauen kannst du ja auch nicht. Was wir in der Hand haben, ist das nächste Spiel, so blöd das auch klingt. Darauf gilt es sich vorzubereiten und das mit aller Macht zu gewinnen", sagt er, der beim 0:1 in Münster als Kapitän auflief und die Rolle auch bestens ausfüllte.

Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass der Auftritt in Münster nicht so beängstigend war wie jene in Ingolstadt, Aue, Halle und im Pokal in Plauen.

Dresden hat den derzeitigen Überflieger der Liga spielerisch dominiert. Nur das Tor, das wollte nicht fallen.